Главная по мемам и поддержке молодых игроков.

Во вторник в полуфинале женского чемпионата мира сыграют Швеция с Испанией. Скандинавские девушки сенсационно в 1/8 финала обыграли действующих чемпионок из США: основное и дополнительное время закончились без голов, все решилось в серии пенальти.

Ключевую роль в победе сыграла Зечира Мушович. Голкипер шведской команды сделала 11 сэйвов – по данным Opta, это рекорд чемпионатов мира для вратаря, который отыграл на ноль (у Алиссы Нихер из США всего одно спасение за турнир). Зечира – один из лучших вратарей на турнире. Вы удивитесь, но в «Челси» она не №1.

Познакомимся получше с главной героиней ЧМ.

Близкие Зечиры смеялись над ее мечтами о футболе

Мушович родилась в шведской провинции Даларна в семье сербских беженцев – боснийская война вынудила семью уехать в Швецию в 1992 году. Родители Зечиры жили в Приеполе, недалеко от границы с Боснией. Зечира не единственный ребенок в семье: у нее есть две сестры и брат. Но только она родилась в Швеции – спустя два года после переезда родителей.

В футбол Зечиру привел брат: «Хусо всегда хотел, чтобы родители подарили ему брата. Если бы не он, я бы не появилась на свет. Он хотел брата, чтобы играть с ним в футбол. Что ж, он получил то, что хотел, но в женской версии.

Хусо был моим главным примером. Я начала пинать мяч и носиться, потому что мой брат так делал. Я стала бакалавром в области экономики, потому что брат пошел туда учиться. У нас много общего. А еще он всегда был тем, кто больше всех поддерживал мою страсть к футболу. Он верил, что я смогу связать жизнь с футболом, что это не останется обычным хобби».

Остальные в окружении Мушович не воспринимали ее тягу к футболу: «Меня постоянно спрашивали, когда я закончу этим заниматься и начну делать то, что больше подходит девочкам».

Но это не смущало Зечиру: когда семья переехала в Хельсингборг, 9-летнюю Мушович приняли в женскую академию «Статтена». Занятия прерывались на лето, Зечиру на каникулы отправляли в Боснию к родственникам. Там Мушович рубилась в футбол с местными мальчишками: «Первое, что я клала в чемодан, это бутсы. Я была одна среди мальчиков, но меня это не смущало – мне нравилось играть в футбол».

Шведка мечтала играть в атаке: «Я любила забивать! Мне было скучно в воротах. Но каким-то образом тренеры переубедили меня, я стала вратарем. Со временем я полюбила процесс тренировок, полюбила свою роль в команде».

Зечира прошла школу «Статтены» и попала во взрослую команду в 2011 году. В основе Мушович провела два сезона во втором по силе шведском дивизионе и ушла на повышение в «Мальме» (через год клуб реорганизовали и переименовали в «Русенгорд»). В первый сезон молодая шведка была дублером Торы Бьерг Хельгадоттир, но через год заняла место в старте. За восемь лет в «Русенгорде» Зечира провела больше 100 матчей, трижды стала чемпионкой страны и столько же выигрывала Кубок Швеции.

Были и тяжелые отрезки. Например в 2016-м клуб подписал канадского вратаря Эрин Маклеод, а Зечира через несколько месяцев сломала руку в игре за сборную Швеции U-23. Позднее уже Маклеод порвала крестообразные связки, но когда обе вернулись в строй, место в основе заняла канадка. Зечиру обидело это решение, и она хотела покинуть клуб, но спортивный директор «Русенгорда» Тереза Сьерган уговорила продлить контракт. Шведка решила, что может многому научится у опытной канадской соперницы, и согласилась: сначала продлила контракт, а потом вернула место в основе.

Мушович долго не была основной в сборной. На этом чемпионате мира тоже могла быть на скамейке

Отношения с национальной командой у Зечиры началиcm сразу после перехода в «Мальме» – уже в 2012 году ее пригласили в сборную U-17. Мушович могла выбрать Сербии, но решила представлять страну, в которой родилась и выросла. Семья поддержала это решение.

Через три года Мушович стала капитаном команды U-19 на чемпионате Европы. Но «Русенгорд» выцепил Зечиру прямо во время турнира – она срочно понадобилась клубу. Мушович была разочарована подобным решение, особенно когда Швеция выиграла турнир.

В основную сборную Зечиру пригласили в 2017 году – главный тренер Петер Герхардссон пригласил на матчи квалификационного раунда к ЧМ-2019. Дебют состоялся через полгода – в марте 2018-го в матче против сборной России (3:0). Следующая игра в старте сборной оказалась менее удачной – Мушович допустила результативную ошибку в игре с итальянками (0:1). На ЧМ Зечира отправилась третьим вратарем.

В 2020-м Мушович поехала в Токио в составе олимпийской сборной Швеции: не сыграла, но получила серебряную медаль (в финале шведки уступили Канаде) и отметилась как одна из спортсменок, раскритиковавших время начала финала (в Токио тогда было +34°С).

Шанса в главной команде Швеции пришлось ждать долго – место в воротах забронировала легендарная для сборной Хедвиг Линдаль (дважды серебряный призер Олимпийских игр, трижды бронзовый призер чемпионатов Европы и дважды бронзовый призер чемпионатов мира). Линдаль закончила карьеру только после Евро-2022.

К отбору на ЧМ Герхардссон использовал двух вратарей: Мушович и Дженнифер Фальк. До последнего было неясно, кто будет будет №1 на турнире. Некоторых фанатов шведской команды удивило, что в первых двух матчах группового этапа вышла Зечира. В третьей игре тренер выпустил Фальк, но на матч со сборной США снова вышла Мушович. Как оказалось, это был идеальный выбор.

Зечира перешла в «Челси», хотя там вратарь из топ-3 Европы. Почему?

В январе 2020 года Зечира подписала контракт с «Челси», который следил за ней три года: в 2017-м «синие» сыграли с «Русенгордом» в товарищеском матче (2:2), а выступление Мушович привлекло внимание главного тренера Эммы Хейз. В ноябре того же года команды встретились в групповом этапе Лиги чемпионов, где Хейз и тренер вратарей «Челси» Стюарт Сирл определились с потенциальным вратарем на будущее.

Зечира не ожидала такого внимания: «Я даже не помню, где мы играли тот товарищеский матч. Через несколько месяцев я узнала, что «Челси» проявляет ко мне интерес. Они следили за мной, а я даже не знала об этом!»

Легенда сборной Швеции Линдаль тоже выступала за «Челси»: за четыре года в Лондоне она провела 45 матчей в чемпионате. Хедвиг, узнав об интересе «Челси» к Мушович, поговорила с Зечирой и поддержала идею трансфера.

Правда, в Лондоне Зечире пока не удалось стать №1 – Мушович проигрывает конкуренцию Энн-Катрин Бергер. С Бергер в принципе сложно конкурировать – она одна из лучших на позиции и последние два года попадала в топ-3 голкиперов на премии FIFA The Best. В сезоне-2020/21 Зечира появилась всего в пяти матчах.

Зачем же «Челси» взял Мушович при таком сильном конкуренте? Бергер несколько лет назад боролась с раком щитовидной железы и прошлым летом выиграла у болезни во второй раз. У «Челси» не было уверенности в том, что немка продолжит выступать в профессиональном футболе. Мушович была отличным запасным вариант для клуба, который каждый год борется за чемпионство и может рассчитывать на молодых футболисток.

Личные мотивы Зечиры те же, что и в «Русенгорде» – она хочет учиться у одной из лучших в женском футболе. Тем более Бергер уже 32.

Возможно, смена вратарей произойдет уже в ближайшем сезоне. Эмме Хейз есть над чем подумать: Мушович ярко проявила себя на чемпионате мира, а Бергер провела на скамейке все три матча сборной Германии.

Зечира – главная в «Челси» по мемам

Зечира обожает самоиронию. В био ее твиттера раньше было написано: «Если бы не футбол, я бы была домохозяйкой». Сейчас фраза еще круче: «Когда-то была домохозяйкой, прикованной к кухне, а мой парень был профессиональным спортсменом. В качестве хобби играю в «Челси». Теперь мы играем на «Уэмбли» перед 90 тысячной аудиторией».

А еще Мушович обожает мемы и посмеяться над собой. Особенно над неудачными фотографиями с матчей.

«Когда смотришь на свою перчатку, а там – птичье дерьмо».

Вратарский юмор тоже присутствует. Как понять, что человек играет в воротах? По выбитым пальцам! Куда они вообще показывают?

Кстати, шутки про кухню не случайны – Зечира обожает готовить. И делится рецептами в инстаграме, подробно рассказывая и показывая весь процесс готовки. Фирменные булочки с корицей, богатый белком завтрак или пироги с яблочным джемом – все это можно было найти в сторис у Мушович.

Выиграли АПЛ? Нужно отпраздновать дома и что-нибудь приготовить. Но и приодеться по-особенному

Чемпионат Европы 2022 Мушович провела на скамейке запасных. Решила не терять времени даром и заняться домашними делами прямо в отеле.

Мемы про шведку делают и пользователи. Главный – после победы Швеции над американками: фанаты призвали «Челси» сменить Кепу Аррисабалагу в мужской команде.

***

Впереди у Мушович матч против Испании и шанс оказаться в финале ЧМ.

Фото: Gettyimages.ru/David Balogh, David Lidstrom, Carmen Mandato, Catherine Ivill