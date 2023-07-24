Всем привет! Давайте пройдемся по тому, что произошло вокруг «Челси» за последние полторы недели.

Официальные сделки

«Челси» объявил о трансфере Акселя Дисаси. Французский защитник подписал контракт до июня 2029 года, сумма трансфера составила около 45 млн евро. Дисаси взял второй номер.

Клуб подписал вратаря «Брайтона», Роберта Санчеса. Испанский голкипер стал игроком «Челси» до конца сезона-2029/30, переход обошелся лондонцам в 20 млн фунтов. Помимо фиксированной стоимости трансфера, «Брайтон» прописал процент с последующей продажи игрока, а также может получить до 5 млн фунтов бонусами. Санчес будет конкурировать с Аррисабалагой за место в воротах. Роберт будет выступать под номером 31.

Еще одним новичком стал Лесли Угочукву. «Челси» заплатил «Ренну» за молодого полузащитника 25 млн евро. Контракт подписан по схеме 7+1. Француз взял 16-й номер, но есть вероятность, что он уйдет в сезонную аренду в «Страстбур».

Ливай Колвилл продлил контракт с «Челси» по схеме 6+1. Англичанина высоко котирует Маурисио Почеттино. Это сыграло ключевую роль в продлении: интерес к Колвиллу проявляли «Ливерпуль» и «Брайтон», но Ливай хотел остаться в «Челси» (при гарантии игрового времени). В новом сезоне Колвилл будет выступать под 26-м номером. В «Хаддерсфилде» он уже носил этот номер и признавался, что это не отсылка к Джону Терри – Ливай родился 26 февраля.

Главные инсайды

RMC Sport на днях сообщил, что руководство «Челси» продолжительное время ведет переговоры с представителями Неймара. Ранее L’Equipe сообщил, что бразилец известил «ПСЖ» о желании уйти из клуба. Однако интерес «Челси» опроверг Низар Кинселла: журналист из Evening Standard рассказал, что в прошлом году такая сделка могла бы пройти, но этим летом у клуба иная стратегия. Кроме того, Неймар, по заверениям Кинселлы, не подходит Почеттино.

Мойсес Кайседо оказался вне заявки на товарищеский матч «Брайтона» против «Райо Вальекано». Официальная позиция «Брайтона»: эквадорец получил небольшое повреждение. Однако целый ряд инсайдеров сообщают, что Кайседо бойкотировал матч, точно так же как и последующие за ним тренировки. Кайседо хочет в «Челси». Лондонцы готовят новый бид – пока неизвестно, какая сумма будет в нем прописана.

Романо, Орнштейн и многие другие источники сообщили, что «Челси» на этой неделе активизирует свой интерес к Тайлеру Адамсу. Американского полузащитника можно приобрести за 20 млн фунтов – именно такие отступные были прописаны у Адамса в случае вылета «Лидса» из АПЛ.

Фаб также сообщил о том, что «Челси» на этой неделе планирует закрыть сделку по Дейвиду Вашингтону. Бразильский нападающий из «Сантоса» обойдется лондонцам в 20 млн евро. Скорее всего Вашингтон отправится в сезонную аренду в «Страсбур».

«Челси» и «Ювентус» возобновили переговоры о переходе Ромелу Лукаку. Однако на этот раз туринцы не хотят предлагать деньги: «Ювентус» предлагает Душана Влаховича. Причем за серба придется еще и доплатить 40 млн евро. «Челси» пока не знает как поступить: с одной стороны сделка однозначно невыгодная, с другой – слишком велико желание расстаться с Лукаку. Ключевую роль в принятии решения сыграет мнение Почеттино.

Прошедшие матчи

«Челси» закончил предсезонную подготовку. Клуб выиграл турнир PL Summer Series, обыграв «Фулхэм» (2:0). 3 августа «Челси» сыграл вничью с «Боруссией Дортмунд» (1:1).

Обзор матча с «Фулхэмом»

Обзор матча с «Боруссией»

Другие новости

В матче против «Дортмунда» Кристофер Нкунку получил повреждение. Первые прогнозы выглядели позитивно: француз мог самостоятельно ходить, из мер первой помощи пришлось лишь приложить лед к колену.

Однако теперь стало известно, что Кристо надорвал мениск. Нкунку прооперировали, срок восстановления – около 3,5–4 месяцев.

«Челси» опубликовал список номеров игроков на будущий сезон. Михаил Мудрик получил 10-й, Николас Джексон – 15-й, Нкунку – 18-й. Полный список доступен по ссылке.