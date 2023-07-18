7 комментариев

Разные подходы к делу.

Сезон-2022/23 – провал для мужской команды «Челси». Это связано с рядом факторов, о которых мы неоднократно говорили. Одним из них называют смену руководства: другой вектор развития, новые контракты, пересборка состава. Но на женскую команду «Челси» это не повлияло: девушки выиграли АПЛ в четвертый раз подряд, взяли третий кряду Кубок Англии и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Еще «Челси» отправил 19 игроков на чемпионат мира в Австралию и Новую Зеландию – больше, чем любой другой клуб.

Почему результаты мужского и женского «Челси» так разнятся? Есть ряд причин

Тренер. Эмма Хейз, в отличие от Томаса Тухеля, нашла общий язык с новыми владельцами. Она руководит женским «Челси» с 2012 года и лучше всех знает, как работать с этой командой.

Про Хейз еще будет отдельный текст – хотя про ее путь можно написать целую книгу. Как отменяла тренировочные сессии, чтобы поговорить с командой о Брекзите и успокоить игроков. Как утаивала от них, что из двух близняшек, которыми она была беременна по ходу сезона, уцелел лишь один. Как работала на женском Евро в прошлом году и рыдала в прямом эфире после победы сборной Англии.

В 2012 году Хейз пришла в команду, которая заняла шестое место из восьми возможных. Через год «Челси» – в шаге от вылета. В 2014-м – уже в шаге от чемпионства. И наконец в 2015-м – первый титул чемпионок Англии. Доверие руководства и искреннее желание Романа Абрамовича помочь развитию женской команды (в частности, трансферами) вылились в грандиозный успех внутри страны. С 2015-го женская команда всего дважды не брала титул: в 2016-м и в сезоне-2018/19 (с 2017 года WSL перешла на систему осень-весна).

Звезды. Вы помните, когда игрок мужского «Челси» в последний раз получил награду MVP чемпионата по версии PFA? Это было в 2017-м – Нголо Канте. А вот игроки женской команды с тех пор отдавали награду лишь единожды, в 2019-м. По два раза лучшими признавали Фрэн Кирби и Сэм Керр, один раз – Бетани Ингланд.

Это перекликается с выдающимися индивидуальными результатами игроков. Керр дважды была лучшим бомбардиром чемпионата, забив в каждом больше 20 мячей. Один раз титул забирала Кирби.

Мужская команда летом 2023-го окончательно избавилась от громких фамилий и сосредоточилась на развитии молодых перспективных игроков. Эмма Хейз сделала это 10 лет назад: собрала молодых девочек и вырастила настоящих звезд. Теперь в команду хотят перейти топ-игроки из других клубов, чтобы играть бок о бок с талантами.

Трансферная политика. По окончании сезона-2021/22 команду покинули Дрю Спенс, Йонна Андерсон и Джи Со Юн. Все они прошли тяжелые времена становления женской команды, а Джи стала при Хейз полноценной звездой. В последние годы она играла все меньше, но когда выходила на поле, все видели разницу. Здесь очень подходит аналогия с поздним Сеском Фабрегасом.

Трансферный рынок в женском футболе проще по ряду причин. Главная – отсутствие конкуренции. Среди женских команд пока не так много топ-проектов: «Барселона», «Лион», «Челси», «Вольфсбург», «Арсенал» (подтягиваются «Манчестеры», «Бавария» и «Реал Мадрид»).

Поэтому, если в команде послабее есть ценная футболистка и за ней приходит «Челси», игроки обычно, не раздумывая, соглашаются. «Челси» – гегемон одной из лучших женских лиг в Европе. Можно провести параллель с мужским футболом: когда футболиста зовут в «Манчестер Сити».

Вторая причина – Эмма лучше других знала, какие линии усиливать, а Боули был готов прислушаться к опытному специалисту. Женский «Челси» подписал 9 новичков, включая Кадеишу Бьюкенен – одну из лучших футболисток мира в центре обороны. Некоторых взяли на перспективу, а некоторых – для глубины состава. Это тоже важный фактор: в отличие от мужского «Челси» женскому не пришлось срочно заштопывать огромные дыры (уход Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена сильно ударил по обороне команды Тухеля). Женский «Челси» усилил фундамент и без того крепкой команды.

Давление. Это обратная сторона популярности. Пока мужская команда подвергалась критике вместе с квартетом тренеров и пока про Грэма Поттера делали мемы, женская спокойно шла по ходу сезона. А ведь началось все с поражения в первом туре от «Ливерпуля» – новичка высшего дивизиона WSL. Чтобы понять драматичность поражения, обратимся к котировкам букмекеров: на победу мерсисайдцев предлагали коэффициенты от 80 до 130.

Но никто даже не заметил этого поражения. Фанатское движение в женском футболе не успело обрасти токсичностью и ненавистью даже к соперникам. Яркий пример – ¼ финала Лиги чемпионов в Лионе. Фанаты хозяев после поражения вместо закидывания гостей пластиковыми стаканами пригласили их на парковку возле стадиона. Стенка на стенку? Нет! Фанаты «Лиона» угостили болельщиков «Челси» фондю.

Когда поддержка настолько дружелюбная, играть легче. Неудивительно, что в женском футболе гораздо реже появляются истории, связанные с депрессией игроков из-за давления.

Кстати, а кому-то нужен женский футбол? Да!

Утверждение, что женский футбол никому не нужен – заблуждение. Его легко подтвердить соцсетями. У женской команды «Челси» – 3,7 млн подписчиков в инстаграме, у «Барселоны» – 5,1 млн, у «Арсенала» – 1,7 млн. У самого популярного мужского российского клуба «Зенита» – всего 807 тысяч, у «Спартака» – 619 тысяч. Да, такое большое число обусловлено и масштабами брендов европейских клубов, но все же это показательные данные.

Интерес к женскому футболу стремительно растет. Прошлогодний чемпионат Европы посмотрели более 330 млн человек, отдельно финал – 30 млн. По сравнению с предыдущим Евро просмотры выросли на 58%.

Посещаемость женской Лиги чемпионов в прошедшем сезоне тоже впечатляет. На полуфинале между «Барселоной» и «Челси» было больше 72 тысяч человек, на игре «Арсенала» и «Вольфсбурга» – 60 тысяч. В январе на «Эмирейтс» 46 тысяч болельщиков пришли на дерби «Арсенала» и «Челси». В марте 2022-го женское Класико в ¼ финала Лиги чемпионов на «Камп Ноу» собрало 91533 зрителей. На вышеупомянутом Евро-2021 аудитория тоже превысила 90 тысяч человек.

Нет, билеты не раздавали бесплатно. Да, они дешевле (на плей-офф Лиги чемпионов начинаются от 10-25 евро). Но, кажется, все-таки интерес к женскому футболу – это не домыслы?

В женском футболе есть тактика. А еще юмор и характер

Как и во многих других видах спорта, женский вариант футбола медленнее, чем мужской. Это отличный способ учиться понимать тактику. Многие хейтеры женского футбола пишут, что ее там нет, но это заблуждение.

Эмма Хейз в прошедшем сезоне использовала гибридную схему: при обороне «Челси превращался в 5-3-2, а с мячом перестраивался на 4-4-2 или 4-3-3. Главной находкой сезона стала игра Гуро Райтен. Норвежка раньше выступала на позиции левого вингера или нападающего в паре. Хейз в этом сезоне сделала из Гуро латераля: Райтен энергично носилась по бровке и незаметно врывалась в штрафную соперников из глубины. Гуро провела лучший сезон, оформив 10+19 во всех турнирах. Один из важнейших голов сезона, на выезде против «Лиона», Райтен забила как раз по той схеме.

Помимо стартового плана Хейз меняла структуру команды по ходу встречи. Она выпускала третьего центрального защитника в случае, когда «Челси» не хватало спокойствия в обороне, или наоборот была готова бросить вперед все силы, выставляя сразу нескольких игроков атакующего плана.

Еще женский футбол, вопреки стереотипам, куда меньше подвержен симуляциям. Девушки вообще не переживают за внешний вид и зачастую игнорируют боль. Там не принято отыгрывать травму перед судьей и выпрашивать наказание для соперника. Например, Мелани Лойпольц сломали нос во время матча против «Лиона» – в ответ она просто хотела продолжить игру, но ушла только после решения Эммы Хейз. Уже через час после Мелани шутила, что теперь ее внешний вид сочетается с цветом ноготочков!

Девушки в футболе часто смеются над стереотипами о неспособности играть в футбол. У Зечиры Мушович в описании твиттера такая надпись: «Была обычной домохозяйкой, а мой бойфренд – профессиональным футболистом. Мое хобби – быть вратарем «Челси». Теперь мы играем на «Уэмбли».

Зечира и в интервью не раз говорила: если бы не футбол, то проводила бы время на кухне. Кстати, даже будучи профессиональной футболисткой, Мушович с удовольствием готовит и делится рецептами в инстаграме. Заходите и узнаете как сделать классные панкейки или здоровый завтрак!

«Женский футбол – это не футбол», «Женщины никогда не смогут играть так, как мужчины», «У них детские ошибки и нет тактики», «Нам не интересны новости про женский футбол» – такие комментарии можно найти под каждым новостным постом о женском «Челси» в моем канале. У меня есть универсальное предложение: просто не сравнивайте женский и мужской футбол. Они никогда не будут одинаковыми. Как и любой вид спорта, где выступают мужчины и женщины. Смысл же совсем не в этом.

Можно ли отвлечься от неудач мужской команды через успехи женской?

И да, и нет. Женский и мужской футбол нужно разделять. Но можно порадоваться за клуб в целом.

С одной стороны, в современном мире каждый фанат выбирает степень погружения в команду. Кто-то проверяет результаты в матч-центре спортса, кто-то оценивает игры по нарезкам, кто-то считает обязательным посмотреть все матчи сезона. И речь только об основной команде. А есть академия (в которой целая россыпь составов разных возрастов), игроки в арендах, потенциальные новички и женская команда.

Если фанат погружается в одну из команд кроме основной, он приходит к тому, что эта команда – тоже часть клуба. Поэтому успехи резервной или женской команд становятся такими же важными, как успех взрослой мужской. Все зависит только от степени этой погруженности. Когда ты знаешь весь состав женского «Челси» наизусть, уже нашел там любимчиков и игроков, на которых будешь ворчать, ты проникаешься этим. И чем в таком случае это отличается от погруженности в мужскую команду? Ничем.

Если человек не так тщательно следит за женской командой, но интересуется ее успехами, то уверен, что для болельщика того же «Челси» победы Эммы Хейз и ее игроков в АПЛ и Кубке Англии сделали ощущения прошлого сезона более приятными, чем у тех, кто смотрел исключительно за страданиями мужчин.

Важно понимать, что любая команда – часть любого большого клуба. При этом каждый состав самобытен. Нет никакой необходимости держать в уме результаты всех команд. Можно болеть за тех, кто нравится и за кем интересно наблюдать. В Лионе я встретился с болельщиком «Вест Хэма» с 25-летним стажем. Он сказал, что мужской «Вест Хэм» – это навсегда, а в женском футболе влюбился в «Челси». И это здорово, что предрассудков нет – люди воспринимают женский футбол так, как им нравится!

Женские команды становятся неотъемлемой частью клубов. Их успехи – не филлерное дополнение, а основной сюжет. И пока мужской «Челси» шагает в неизвестность, женский наращивает мощь.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Clive Rose, Henry Browne, Lewis Storey, Eric Alonso; IMAGO/Tom Phillips / SPP/Global Look Press; East News/Cal Sport Media via AP Images, Adrian DENNIS / AFP