10 комментариев

Даже в ужасном сезоне «Челси» было что-то хорошее. 12 ноября против «Ньюкасла» вышли сразу шесть воспитанников клубной академии: Армандо Броя, Конор Галлахер, Мэйсон Маунт, Льюис Холл, Трево Чалоба и Рубен Лофтус-Чик.

Так было далеко не всегда.

На рубеже веков из молодежки за основу зацепился только Джон Терри. Но потом за 20 лет в «Челси» провели колоссальную работу, чтобы это исправить. Теперь академия лондонцев одна из лучших в мире.

С 2010-го по 2022-й «Челси» продал воспитанников на 92,8 млн фунтов (добавьте к этой сумме 55+5 млн фунтов за Мэйсона Маунта и 14 млн фунтов за Рубена Лофтуса-Чика этим летом) – это на 18,3 млн больше «Арсенала» и на 35,5 млн больше «Тоттенхэма». Игроков академии не только продавали, но и использовали в основе. В сезоне-2021/22 воспитанники «Челси» провели на поле 15 584 минуты – больше только у «Реала» (18 909) и «Барселоны» (21 703).

Как академии «Челси» удалось достичь таких результатов и что за грандиозный проект клуб наметил на 2030-й?

Академию «Челси» перезапустил Абрамович. Не так давно команды тренировались в парке и только по выходным

В 2003-го, когда российский олигарх приобрел «Челси», у клуба была лишь убитая тренировочная база в Харлингтоне (числилась во владении с 1970-го). Абрамович сразу включил создание современного тренировочного комплекса в приоритеты. В 2004-м представили план строительства базы в Кобхэме. Через три года ее открыли .

Возглавить академию еще в 2004-м пригласили Нила Бата. Он с детства поддерживал «Челси», а в 1993-м пришел в клуб на подработку – тренером самых юных игроков школы. Тогда молодежные команды клуба тренировались в парке Баттерси и только по выходным. К 2002-му Бат дорос до заместителя директора, а с приходом Абрамовича стал шефом.

«Готовились, что реструктуризация академии займет 10–15 лет, – рассказывал он. – Сразу говорили, что наша цель – развивать молодых ребят и воспитывать их для «Челси» и АПЛ, а не стремиться выиграть все трофеи на молодежном уровне каждый год. Мы амбициозны, потому что хотим, чтобы наша футбольная академия была лучшей в мире, чтобы дети и их родители мечтали попасть сюда».

Бату удалось выполнить план: большинство ребят из команды до девяти лет (те, которые изначально подходят клубной системе) проходят все возрастные ступени и выпускаются из академии «Челси».

При этом с трофеями тоже полный порядок. «Челси» завоевывал кубки внутри страны во всех возрастах. Самая яркая команда была при Джоди Моррисе (бывшем игроке и главном ассистенте Лэмпарда в «Дерби» и основной команде «Челси»): англичанин работал с U-18 в сезонах-2016/17 и 2017/18. В первом «Челси» выиграл требл, во втором – квадрупл. За два года команда Морриса проиграла лишь пять матчей из 59.

Пик – по две победы во второй Премьер-лиге, турнире для резервных команд, и юношеской Лиге чемпионов (как раз при Моррисе). Молодежный Кубок Англии «Челси» U-21 выиграл семь раз в период с 2009-го по 2018-й, а с 2013-го – пять раз подряд.

Много ли у «Челси» успешных выпускников? О да

В январе 2020-го The Sun оценила трансферную стоимость выпускников «Челси», которые на тот момент были в основной команде. Получилось минимум 220 млн фунтов. Почему минимум? Потому что цена молодых игроков постоянно растет: Маунта в 2020-м оценивали в 40 млн фунтов, сейчас он перешел в «Манчестер Юнайтед» за 60, а Рис Джеймс подорожал с 32 до 60 млн.

Но случаются и проколы. Самые известные – Эдди Нкетиа из «Арсенала» (расстались в 16 лет) и Деклан Райс (пришлось уйти в 14).

В начале нулевых «Челси» не хватало даже на обязательный минимум доморощенных игроков в заявке, а сейчас выпускников школы с радостью подписывают во всей АПЛ , если в главной команде им не находят места: «Саутгемптон» забрал Тино Ливраменто, «Брайтон» – Тарика Лэмпти и Билли Гилмора, «Кристал Пэлас» – Марка Гехи, «Манчестер Юнайтед» – Маунта, «Борнмут» – Доминика Соланке транзитом через «Ливерпуль».

Под руководством Фрэнка Лэмпарда в его первый приход игроки академии стали регулярно попадать в главную команду. Тогда же на клуб наложили трансферный бан – это тоже способствовало такому вниманию к воспитанникам.

В сезоне-2022/23 играли Джеймс, Маунт, Галлахер, Холл, Лофтус-Чик, Чалоба и Броя. Они провели 22,9% всего игрового времени в АПЛ. И это несмотря на длительное отсутствие Маунта, Брои и Джеймса из-за травм.

В 2016-м АПЛ присвоила академии «Челси» первую – высшую – категорию. Оценку проводили по запущенной в 2012-м программе EPPP (Elite Player Performance Plan – план по развитию элитных игроков). Первую категорию, помимо «Челси», получили лишь 27 английских клубов из 90.

Внутри академии «Челси»: воспитание игроков будущего и необычные гости. Например, сборная Новой Зеландии по регби

Офис Нила Бата находится в центре здания академии «Челси». Говорят, его дверь всегда открыта.

Закрывать ее нет смысла, Нил постоянно принимает гостей: другие команды или отдельных посетителей. Причем необязательно из мира футбола или спорта вообще.

В середине ноября в Кобхэм заглянула сборная Новой Зеландии по регби – одна из лучших в мире. У нее была запланирована игра с Англией, но игроки и тренеры нашли время, чтобы пообщаться с Батом о командном духе и других тонкостях. Теперь в офисе Нила на столе футболка, подписанная всей командой.

На базе есть огромный стеклянный купол – The Arena. Там занимаются футболисты до 15-16 лет. Например, состав «Челси» U-13 на «Арене» индивидуально работает с тренерами, с каждым ребенком отдельный.

«Именно тренеры делают школу «Челси» особенной, – рассказывал Тино Анджорин в интервью The Independent. – Они просто лучшие в своей сфере. Начиная с команд U-6 и летних лагерей для школьников и до молодежки U-23. В плане развития техники, тактики и физики они лучшие в Европе».

Бат говорит, что академия старается создавать «игроков будущего», а анализ и продвинутая статистика стали важным инструментом, в который клуб солидно инвестирует: «Даже самые молодые игроки не стесняются камер и чувствуют себя комфортно. Они понимают, что видео и дальнейший анализ снятого материала могут повлиять на их развитие как игроков».

Современные методы анализа продвигают и сейчас, уже при Тодде Боули. В сентябре 2022-го академия «Челси» заключила пятилетний контракт с AiSCOUT – автоматизированной системой анализа молодых игроков по всему миру. На ее базе можно выстраивать план по развитию футболистов. Работа с этой системой началась еще при Абрамовиче в 2020-м, ранее клуб обращался к программе лишь за консультациями.

AiSCOUT работает в любительских и юношеских турнирах, благодаря этому «Челси» доступны тысячи анкет игроков, многие сопровождаются видеоматериалом. Причем футболисты-любители сами могут выкладывать в сеть видео своих тренировок и матчей, а также результаты когнитивных и психологических тестов. Программа формирует профиль для каждого игрока и отправляет в базу данных. Дальше дело за скаутами «Челси»: они определяют необходимые параметры для поиска и отбирают кандидатов в академию.

«Челси» следит за успеваемостью игроков. Рядом с Кобхэмом есть школа Парксайд, в которую ходит большинство ребят, а в самой академии дополнительно преподают семеро учителей.

Отдельное внимание уделяют ментальному здоровью – в академии регулярно проводят опросы по стандарту PERMA (Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment), его сформулировал в 2011-м ведущий американский психолог Мартин Селигман, основоположник позитивной психологии.

Vision 2030 – амбициозный план «Челси». Что в нем?

Эту программу по развитию молодежи представил в 2019-м руководству как раз Нил Бат. Абрамович выдал полный карт-бланш.

С приходом нового руководства ничего не изменилось. Бат даже пошел на повышение – Боули назначил его директором по развитию футбола. Теперь Бат занимается Vision 2030 и полным циклом развития молодых футболистов: с прихода в академию и до 21 года.

Детали о содержании Vision 2030 известны благодаря Training Ground Guru – медиа, которое изучает работу академий, тренеров и скаутов по всему миру:

• 15% игрового времени в АПЛ должно быть за футболистами академии;

• 25% основного состава должно быть представлено игроками академии;

• Футболисты академии должны сдавать экзамены на высокие баллы, общий результат должен быть выше среднего по стране;

• Клуб должен быть лидером по количеству игроков академии в большом футболе;

• «Чесли» нужно выиграть больше национальных и международных турниров, чем другие академии.

Помощники Анчелотти и Саутгейта, Брендан Роджерс – спецы, вышедшие из академии «Челси». Впечатляет!

Бат стремится развивать и тренеров академии.

Список специалистов, который прошли через Кобхэм, такой же яркий, как и лист выпускников: Майкл Бил был ассистентом Джеррарда в «Рейнджерс» и «Астон Вилле», тренировал «КПР» и сейчас возглавдяет «Рейнджерс» сам, Пол Клемент работал ассистентом Анчелотти в «ПСЖ», «Реале», «Баварии» , Стив Холланд шесть лет был ассистентом в «Челси», в 2013-м стал помощником Гарета Саутгейта сначала в молодежной, а затем в основной сборной Англии и Брендан Роджерс – «Уотфорд», «Рединг», «Суонси», «Селтик», «Ливерпуль» и «Лестер».

Бат считает, что для развития тренеров их необходимо окружать экспертами самых разных специализаций, чтобы те могли делиться опытом. Например, Джо Коул, который сейчас работает тренером академии, отдельно хотел развить ораторские навыки. В клубе с удовольствием ему помогли. Одну из презентаций сняли на видео, проанализировали, а после провели совместный разбор.

Новая эра академии «Челси»: трансферы главных звезд других школ

Важный аспект: трансферы в академию никак не отражаются в документах для финансовго контроля, потому что эти расходы можно списать как «развитие молодежи». Они не влияют на баланс ни для АПЛ, ни для УЕФА.

Приглашение молодых талантов – совместная идея Бата и его ближайшего помощника Джима Фрейзера.

Когда «Челси» подписывает очередного молодого игрока – так, например, было с Кендри Паесом – 16-летним эквадорцем, за которого также боролись «Боруссия Дортмунд» и «Манчестер Юнайтед», – в медиа пишут, что футболист присоединится к «проекту Фрейзера».

В «Челси» за два трансферных окна перешли многие заметные игроки других академий: Чезаре Казадеи – один из ярчайших игроков школы «Интера», лучший игрок и бомбардир прошедшего чемпионата мира U-20, Джимми-Джей Морган – нападающий из школы «Саутгемптона», Эдди Бич – талантливый вратарь академии «Сотона», Габриэль Слонина – кипер молодежной сборной США, звезда МЛС, уже дебютировавший за взрослую сборную, Зак Стардж – крайний защитник, талант из «Брайтона», Андрей Сантос – звезда молодежной сборной Бразилии и «Васко да Гама», а также Давид Датро Фофана – нападающий из «Мальме», который в среднем за игру забивал чаще Холанда, Карни Чуквуэмека – талант молодежной сборной Англии и «Астон Виллы», которого «Челси» выгрыз у «Барселоны» и других гигантов.

Зачем столько игроков? Во-первых, некоторые сразу перескочили из академии в основу: Чуквуэмека приблизился к старту, а Давид Датро Фофана регулярно бывает в заявке из-за нехватки нападающих (Обамеянга списали, Броя получил травму).

Во-вторых, это коррелирует со словами Бата о росте академии в условиях приглашения иностранных игроков: чем выше конкуренция, тем продуктивнее работа каждого.

В-третьих, если иностранный футболист приходит в академию в 18 лет и заканчивает ее в 21, по правилам АПЛ становится доморощенным. Это очень поможет выполнить пункт Vision 2030 о процентном соотношении игроков из академии к общему числу футболистов в основе.

Почему иностранные футболисты попадают в академию только с 18 лет? Правила ФИФА не позволяют подписывать контракты с игроками не достигшими совершеннолетия. Брекзит усложнил ситуацию: иностранными футболистами теперь считаются и граждане Евросоюза.

Бат уверен: «Модель «лучшие против лучших» отлично подходит для развития молодых игроков. Я всегда привожу в пример Андреаса Кристенсена (Дания) и Натана Аке (Нидерланды) как тех, кто развивал не только себя, но и английских талантов. Я буду поддерживать любые идеи, которые помогут нам вновь получить доступ к подписанию игроков из заграницы, чтобы мы снова могли видеть в академиях противостояния лучших с лучшими».

При Абрамовиче таких закупок не было, потому что еще разбирались с текущим составом, там было достаточно недовольных: Лэмпти, ушедший в «Брайтон», Ливраменто, сверкавший позднее в «Саутгемптоне».

На самом деле Абрамович успел начать: в феврале 2022-го «Челси» забрал из «Чарльтона» талантливого нападающего Мэйсона Барстоу. Он перешел в клуб только летом, но покупку оформили именно российский бизнесмен вместе с Мариной Грановской. В команде U-21 Барстоу стал лучшим бомбардиром сезона с 10 мячами.

Бат планирует расширение академии. Утверждает, что новые владельцы «Челси» заинтересованы в развитии молодежи не меньше Абрамовича.

Маунта и Лофтуса-Чика продали. У выпускников академии вообще будут шансы?

За два последних трансферных окна лондонцы потратили более 600 млн фунтов, что сильно уменьшает шансы выпускников академии на попадание в главную команду.

Более того, ушли два звездных воспитанника Кобхэма – Маунт и Лофтус-Чик. У болельщиков могло возникнуть ощущение, что Боули не хочет заниматься воспитанием новых талантов.

Похоже, логика в том, что сейчас от академии ждут нового всплеска, а пока есть возможность, подписывают новичков сразу в основной состав. Среди признаков того, что Боули ценит воспитанников, например, то, что Рис Джеймс одним из первых, с кем новое руководство продлило контракт. По информации инсайдеров, в Джеймсе видят будущего капитана «Челси».

Лидерские качества Маунта тоже оценили, но хаос в переговорах с его представителями все разрушил. А вот Лофтус-Чик, похоже, из-за травмы в мае 2019-го потерял стабильность на топ-уровне.

Маурисио Почеттино любит работать с молодежью, он доказал это в «Тоттенхэме». Именно при аргентинце раскрылись Харри Кейн и Деле Алли, максимум показывали Дэнни Роуз и Харри Уинкс. В этом составе «Челси» есть талантливый воспитанник Ливай Колуилл, который провел две убедительных аренды в «Хаддерсфилде» и «Брайтоне». Он наконец вернулся в «Челси» и, кажется, сделал это в самый подходящий момент.

Нил Бат подчеркивает: «Да, я на 100% уверен [что академия важна для нового руководства]. Это всегда вопрос командной работы, все включаются в нее. Фрэнк начал все это, а Томас [Тухель] и Грэм [Потерр] впоследствии продолжили давать шансы молодежи.

Новые владельцы пришли ко мне и заявили, что мы продолжим работать над развитием молодежи, и я абсолютно уверен, что они воодушевлены нашим проектом. Мы получим их полноценную поддержку».

А вы верите, в «Челси» будет много яркой молодежи на уровне АПЛ?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Steve Bardens / Stringer, Alex Pantling / Staff, Naomi Baker / Staff, Phil Noble – Pool, Catherine Ivill / Staff, Stu Forster / Staff, Ben Radford / Staff; East News/Paul Terry/CSM via ZUMA Press Wire