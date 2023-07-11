15 комментариев

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Новая форма «Челси» – в стиле 90-х. Но где спонсор?

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Поиски продолжаются.

«Челси» только в начале недели презентовал новую форму на сезон-2023/24. И она ну очень нетипичная.

Форма отсылает к сезону-1997/98. Тогда выиграли евротрофей с Виалли

В том сезоне лондонцы взяли Кубок обладателей кубков УЕФА под руководством Джанлуки Виалли. Тогда же забрали Кубок лиги, а в начале следующего сезона – Суперкубок УЕФА.

Соцсети «Челси» несколько дней прогревали болельщиков отсылками. Публиковали афиши с приставкой Nintendo, игрой «Змейка» и первой Sony Playstation. А еще стену с постерами, где были изображены герои команды-1997/98: Виалли, Джанфранко Дзола, Деннис Уайз.

В новом комплекте повторяется шаблон формы-1997/98: те же белые элементы на рукавах.

А линии, отделяющие белые компоненты от синих, сохранились, но тоже на рукавах.

Пропал воротник, желтые элементы формы стали золотыми – это способ отметить триумф того сезона.

Есть что!

«Челси» отметил, что золотая переливающаюся эмблема на новой футболке «подчеркивает престиж и гламур знаменитой Кингс-роуд девяностых».

А «сверкающий на футболке лев – символ престижа и гламура «Челси».

Показали и вратарский комплект.

Его на фотосессии примерила Зечира Мушович – кипер женской команды лондонцев.

Представителей женской команды на презентации было немало. Есть фотографии с Самантой Керр (лучший бомбардир) и Кадеишей Бьюкенен (переехала из «Лиона» в прошлом году, играет в защите).

На общих фотографиях засветилась и Лорен Джеймс, сестра Риса Джеймса.

«Челси» пригласил на презентацию Денниса Уайза и Роберто Ди Маттео.

Оба играли в той команде Виалли, а Ди Маттео забил в 1/4 финале Кубка кубков «Бетису» и в финале Кубка лиги в ворота «Мидлсбро».

А где спонсор?! Его нет, но это временно 

На новых джерси «Челси» нет рекламы. Контракт с британским оператором связи Three UK закончился 30 июня. «Тройка» осталась спонсором, но больше не будет представлена на футболках – это было прописано в условиях партнерства еще в 2020-м. По контракту с Three «Челси» получал около 40 млн фунтов в год.

Нового спонсора с размещением на футболках пока нет. И за этим скрыта настоящая драма.

Руководство договорилось о сотрудничестве со стриминговой платформой Paramount+. Размещение логотипа на футболках «Челси» принесло бы клубу больше 40 млн фунтов за сезон, однако, по информации Daily Mail и The Athletic, руководители АПЛ забанили сделку.

В Премьер-лиге беспокоятся, что подобное соглашение могло бы вызвать вопросы у официальных вещателей английского чемпионата – например, Amazon Prime и BT Sport. Это стриминговые сервисы, вряд ли им хочется делать рекламу Paramount, показывая матчи «Челси».

Chels HQ on Twitter:

Клуб начал искать другие варианты. В медиа ходили слухи о сделке со страховой фирмой Allianz, однако немецкая компания смогла предложить лишь 20 млн фунтов в год. Sport Business сообщал, что «Челси» был близок к договоренности с неназванной криптовалютной компанией, но сделка сорвалась (могли получить 44 млн фунтов в год). Среди вариантов называли спонсорское агентство Turnistle (предлагали 43,4 млн фунтов).

Еще неделю назад казалось, что «Челси» все-таки нашел краткосрочный вариант: Мэтт Лоу из The Telegraph сообщил о договоренности с букмекерской компанией Stake, которая предоставляет и услуги онлайн-казино. Фанаты АПЛ могли видеть их логотип на футболках «Эвертона».

Вы, возможно, помните, что в АПЛ к концу сезона-2025/26 с джерси всех клубов должны исчезнуть рекламные интеграции с букмекерскими компаниями. Это не запрещает подписываться прямо сейчас на короткий период – именно этим хотел воспользоваться «Челси» в непростой ситуации. Согласно инсайдам Лоу, клуб договорился со Stake о годовом контракте на 40 млн фунтов.

Почему только год? В следующем сезоне «Челси» рассчитывает попасть в еврокубки – в таком случае контракты с потенциальными рекламодателями явно будут интереснее.

Соглашение с букмекерской компанией пришлось отозвать из-за возмущения болельщиков. Chelsea Supporters Trust, главное объединение фанатов «Челси», провело голосование, и 70% состоящих в CST выступили против размещения Stake на футболках. Тодд Боули и другие владельцы прислушались.

«Челси» сообщил, что новая форма поступит в продажу в клубном магазине на «Стэмфорд Бридж» и официальном онлайн-магазине клуба только 16 августа. В остальных магазинах – с 23-го.

Это связано с поиском нового спонсора – клуб рассчитывает закрыть вопрос к началу сезона.

В АПЛ запретят рекламу букмекеров: как к этому готовятся клубы?

Фото: Gettyimages.ru/Ben Radford, Herbert Rudel, Gareth Evans/News Images/Global Look Press

15 комментариев

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Перегарыч
Тройка этого мобильного оператора просто вырвиглаз - визуально худшего титульного спонсора и не припомнить.
+27
-7
+20
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Demoznq
Ответ Перегарыч
Тройка этого мобильного оператора просто вырвиглаз - визуально худшего титульного спонсора и не припомнить.
И ладно бы просто логотип уродский (Хотя они могли пойти на поводу у фанатов и использовать вторую версию логотипа где написано просто "Three.", так они и вели еще себя как последние ублюдки, когда начались санкции против владельца, они вынуждали убрать все их логотипы с формы, отказывались проводить оплаты и много чего еще.
В общем вероятно худший спонсор в истории высших дивизионов Англии как минимум
+20
-4
+16
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sashka.loker
CST не просто так возмутились, эта организация (фонд) помимо всего борется с игровой зависимостью. Потому и были резко против букмекеров на футболке
+16
-1
+15
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Lifer
London FC из PES
+10
0
+10
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Siz170Ter
как будто в спортмастере у демикосов назаказали))))))))))))))))))))
+4
-2
+2
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Сергей Кайзер
Интересно, будет ли перенос открытия продаж, если затянется дело с поиском титульника. Люди купили бы форму и так, для кого-то это даже плюс.
+1
0
+1
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Fierce
Отсылки к 90-м на новой форме - это явное маркетинговое натягивание совы на глобус, ничего более. Судя по фоткам, есть небольшая схожесть в цвете - не традиционно "королевско-голубом", а таком более серовато-голубом, как та самая форма UMBRO.
Ну, и сине-желтая полоска на резинке рукавов тоже как-бы отсылка, хотя в той форме и резинок на рукавах не было, а полоски эти были на белом воротнике. Понятно, что всё в этом мире стремится к упрощению и удешевлению (не окончательной цены, а удешевлению в производстве), но так называемые "гламурные" переливы на на пластиковом логотипе Найки и эмблеме клуба - прямая отсылка к современной алиэкспрессовской дешевке.
+2
-2
0
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Алексей к
клааас,как будто ей лет 5 и она перестиранная 1000 раз)
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Chiz87AND
Только сейчас узнал что тройка это оператор сотовой связи
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Максим Черкашин
Не болею за Челси, форма красивая на мой вкус.😉
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Сергей Кайзер
Ответ Александр Андреев
Все бы ничего, но цвет формы уж больно напоминают форму Манчестер Сити в начале 70-х. Особенно с этими белыми вставками на рукавах.
Там такой цветокор. На деле от прежней формы цвет сильно не будет отличаться.
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