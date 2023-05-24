29 комментариев

«Челси» провалил сезон и не прорвался даже в десятку. Ирония – единственное, что остается фанатам.

Все началось с безобидных мемов, которые стали классикой – как до Конте дошел запах Йоахима Лева:

А еще все смеялись, что про «Манчестер Юнайтед» всегда больше всего мемов. Фанаты «Челси» еще не знали, что именно их команде перейдет титул «Клуба-мема»…

В сентябре началось. Тухеля неожиданно уволили из «Челси». Марк Кукурелья было расстроился, но потом узнал, что новым тренером станет Грэм Поттер:

А вот Обамеянгу такие новости совсем не понравились

«Челси» без Романа Абрамовича уже решили предложить новую эмблему:

А состав выглядел примерно так:

Мэйсон Маунт вообще стал новым Джеймсом Бондом:

Поттер, при плохой игре, до чемпионата мира даже добывал результаты. Волшебник!

Чемпионат мира закончился, мемы про «Челси» вернулись! Сначала лондонцев добавили в лучшие восьмерки Англии

Но дальше было еще круче – «Челси» укатился на 10 место, лондонцев обогнал «Брайтон». Все по заветам Грэма Поттера, который еще будучи тренером «чаек» произнес: «Моя задача – сделать «Брайтон» сильнее таких команд, как «Челси». Поттер подошел к решению нестандартно!

В январе «Челси» снова сменил эмблему. На этот раз из-за эпидемии травм – одновременно в лазарете оказались 10 футболистов (а еще дисквалификацию на три матча заработал Феликс)

Болельщикам «синих» только и оставалось что вспоминать былые времена

И восхищаться идеальным балансом Вселенной «Челси» в исполнении Грэма Поттера

Эпидемия травм заставила Тодда Боули поднапрячься с трансферами. Владелец «Челси» перестарался, купив 9 игроков. Это означально только одно – мемов не избежать.

Футболисты подписывали длительные контракты, что помогало «Челси» ужиматься в правилах ФФП. Но представьте, если Энцо, Мудрик и Бадьяшиль доработают свои контракты до конца…

На тренировках стало слишком людно, Грэм Поттер перестал справляться с командой

Все закончилось провальным февралем, где «Челси» смог забить лишь один гол – сделал это Жоау Феликс в матче против «Вест Хэма». Выбрать лучший мяч февраля было сложно. Мем повторился в апреле – тогда единственный мяч забил Конор Галлахер.

В марте к тренировкам вернулся Канте. Он так и не понял, что произошло за полгода и куда подевался Тухель

Футболистов купили, соперники не самые сложные, но Поттер перед мартовскими матчами в 2023 году выиграл только один раз! Его провалы на тренерском мостике были заметны и по его лицу – время в «Челси» изрядно потрепало Грэма.

Но самое главное, по мнению Поттера, что каждый матч «ребята отдавали все силы». Эта цитата тоже стала легендарной.

Фанаты, несмотря на победы в марте, все равно требовали отставки Поттера. После апрельского поражения «Астон Вилле» Грэма все-таки уволили.

Но некоторые болельщики не поняли, зачем увольнять тренера перед важнейшими матчами сезона, вопрошая к адекватности Боули

It’s a Chelsea thing – это когда у тебя 4 тренера за сезон. Кто вам больше всех понравился? Мне – Бруно Сальтор.

Тодд Боули перед первым матчем с «Мадридом» заявил, что «Челси» выиграет 3–0. Счет он почти угадал, а вот в чью пользу сложится игра – совсем нет.

Примерно в это же время (и уже до конца сезона) у болельщиков «Челси» появится легендарная гифка с Лэмпардом ######### [проиграли]. Мы про него даже отдельно писали.

Фанаты уже поняли, что винить тренеров – второстепенная история. Главный «волшебник» – Тодд Боули. Нейросети достаточно точно передали настроение фан-базы

Итоги сезона в одном меме