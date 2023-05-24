29 комментариев

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Весь сезон «Челси» – в мемах. Оценивайте!

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«Челси» провалил сезон и не прорвался даже в десятку. Ирония – единственное, что остается фанатам.  

Все началось с безобидных мемов, которые стали классикой – как до Конте дошел запах Йоахима Лева:

А еще все смеялись, что про «Манчестер Юнайтед» всегда больше всего мемов. Фанаты «Челси» еще не знали, что именно их команде перейдет титул «Клуба-мема»…

В сентябре началось. Тухеля неожиданно уволили из «Челси». Марк Кукурелья было расстроился, но потом узнал, что новым тренером станет Грэм Поттер:

А вот Обамеянгу такие новости совсем не понравились

«Челси» без Романа Абрамовича уже решили предложить новую эмблему:

А состав выглядел примерно так:

Мэйсон Маунт вообще стал новым Джеймсом Бондом:

Поттер, при плохой игре, до чемпионата мира даже добывал результаты. Волшебник!

Чемпионат мира закончился, мемы про «Челси» вернулись! Сначала лондонцев добавили в лучшие восьмерки Англии

Но дальше было еще круче – «Челси» укатился на 10 место, лондонцев обогнал «Брайтон». Все по заветам Грэма Поттера, который еще будучи тренером «чаек» произнес: «Моя задача – сделать «Брайтон» сильнее таких команд, как «Челси». Поттер подошел к решению нестандартно!

В январе «Челси» снова сменил эмблему. На этот раз из-за эпидемии травм – одновременно в лазарете оказались 10 футболистов (а еще дисквалификацию на три матча заработал Феликс)

Болельщикам «синих» только и оставалось что вспоминать былые времена

И восхищаться идеальным балансом Вселенной «Челси» в исполнении Грэма Поттера

Эпидемия травм заставила Тодда Боули поднапрячься с трансферами. Владелец «Челси» перестарался, купив 9 игроков. Это означально только одно – мемов не избежать.

Футболисты подписывали длительные контракты, что помогало «Челси» ужиматься в правилах ФФП. Но представьте, если Энцо, Мудрик и Бадьяшиль доработают свои контракты до конца…

На тренировках стало слишком людно, Грэм Поттер перестал справляться с командой

Все закончилось провальным февралем, где «Челси» смог забить лишь один гол – сделал это Жоау Феликс в матче против «Вест Хэма». Выбрать лучший мяч февраля было сложно. Мем повторился в апреле – тогда единственный мяч забил Конор Галлахер.

В марте к тренировкам вернулся Канте. Он так и не понял, что произошло за полгода и куда подевался Тухель

Футболистов купили, соперники не самые сложные, но Поттер перед мартовскими матчами в 2023 году выиграл только один раз! Его провалы на тренерском мостике были заметны и по его лицу – время в «Челси» изрядно потрепало Грэма.

Но самое главное, по мнению Поттера, что каждый матч «ребята отдавали все силы». Эта цитата тоже стала легендарной.

Фанаты, несмотря на победы в марте, все равно требовали отставки Поттера. После апрельского поражения «Астон Вилле» Грэма все-таки уволили.

Но некоторые болельщики не поняли, зачем увольнять тренера перед важнейшими матчами сезона, вопрошая к адекватности Боули

It’s a Chelsea thing – это когда у тебя 4 тренера за сезон. Кто вам больше всех понравился? Мне – Бруно Сальтор.

Тодд Боули перед первым матчем с «Мадридом» заявил, что «Челси» выиграет 3–0. Счет он почти угадал, а вот в чью пользу сложится игра – совсем нет.

Примерно в это же время (и уже до конца сезона) у болельщиков «Челси» появится легендарная гифка с Лэмпардом ######### [проиграли]. Мы про него даже отдельно писали.

Фанаты уже поняли, что винить тренеров – второстепенная история. Главный «волшебник» – Тодд Боули. Нейросети достаточно точно передали настроение фан-базы

Итоги сезона в одном меме

 

29 комментариев

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tverd1
Этот пост читать интереснее чем смотреть игру Челси весь сезон.
+138
-2
+136
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Алексей Магоев
Почти все мемки смешные, но "представьте, если игроки доработают до конца контрактов", "идеальный баланс" и "сделать Брайтон сильнее Челси" просто огонь.
+48
-2
+46
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krealpmoney
"Я не знаю кто ты и где, но я найду тебя и куплю" это один из лучших мемов этого сезона, каждый раз когда натыкаюсь, приходится гоготать в голос)
+41
-3
+38
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Кирилл Бельский
Автор
Ответ DolJun
что выглядит более жалко чем челси в нынешнем сезоне? болельщик, концентрированно поливающий любимый клуб, но называющий это иронией. не удивлюсь, если автор сам же и склепал половину этого "креатива" на скорую руку: к примеру на маунта никто никогда не вешал ярлык 0-0-7, потому что этот отсчет ведется с момента прихода в клуб. улицы помнят кто на самом деле 0-0-7. а вообще грустно конечно, как человек, который, если мне не изменяет память, когда-то даже светился в официальном клубном инстаграме, стал для спортса постить "креативы" подобного содержания.
Да, мне делать больше нечего, как мемы клепать)

007 делали и про игроков, которые так начинали сезон)

Как же жаль, что люди, работающие в Челси, сами кекают с этих мемов, наверное они не достойны работать в клубе теперь…
+11
-1
+10
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Акира_1
Могло быть смешно, если не вспоминать, что одну из лучших команд АПЛ превратили в цирк Боэли
+11
-2
+9
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mccormicigor
Зашел только из-за *проиграли* с Фрэнком, какая же великая гифка, черт возьми
+6
0
+6
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Лев Левин
Ответ Alexander Yavriantz
Канте жалко)
Зато какое достижение - сыграл 4 матча подряд с 4 разными тренерами :D
+5
0
+5
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Кирилл Бельский
Автор
Ответ DolJun
ваша агрессия понятна, но прошу - не держите зла. мне действительно жаль, такое время. с нетерпением ждем этот пост на главной https://www.chelseafc.com/en
Я уж не говорю, что не вижу НИКАКОЙ связи между тем, где был человек и тем, какой юмор он предпочитает )
+5
0
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Кирилл Бельский
Автор
Ответ DolJun
ваша агрессия понятна, но прошу - не держите зла. мне действительно жаль, такое время. с нетерпением ждем этот пост на главной https://www.chelseafc.com/en
На главной официального сайта такого и не будет, там даже развлекательные форматы с ютуба не выходят (в которых, кстати, игроки друг над другом шутят, и почему-то это не вызывает ни у кого попаболи)
+5
0
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Wekil Halylow
Ответ tverd1
Этот пост читать интереснее чем смотреть игру Челси весь сезон.
100%
+5
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Сергей Кайзер
Ответ DolJun
что выглядит более жалко чем челси в нынешнем сезоне? болельщик, концентрированно поливающий любимый клуб, но называющий это иронией. не удивлюсь, если автор сам же и склепал половину этого "креатива" на скорую руку: к примеру на маунта никто никогда не вешал ярлык 0-0-7, потому что этот отсчет ведется с момента прихода в клуб. улицы помнят кто на самом деле 0-0-7. а вообще грустно конечно, как человек, который, если мне не изменяет память, когда-то даже светился в официальном клубном инстаграме, стал для спортса постить "креативы" подобного содержания.
хорошего тебе отдыха летом, очень надо.
+5
-1
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Питер Пэн
Ответ Акира_1
Могло быть смешно, если не вспоминать, что одну из лучших команд АПЛ превратили в цирк Боэли
Все так. Но деньги у Челси есть (в отличие от ума). Но если подпишут приличного и системного тренера вроде Почеттино, то с хорошим в общем составом будут снова в топ-4 АПЛ и играть в плей-офф ЛЧ
+3
0
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Сергей Ямковой
Не перевариваю Челси чисто из-за Должуна
Рад что он уже бомбит
+4
-2
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lizarazu
Думал умру от смеха, а оказалось это было лишь 20% статьи и смак продолжался 😁
+1
0
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rusichi
Дать этому Боэли ровно год на исправление ошибок и если не справится, объявить врагом болельщиков Челси на все времена.
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Demyan Grachev
максимально тупой англицкий юмор. пс. не фанат пенсов
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v.belorussky
Да что уж говорить: сам Челси - это главный футбольный мем сезона 22/23))

ФК МЕМ
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Be_Cos
Гаю Ричи можно про свой любимый клуб кинокомедию снимать. Или новый сезон сериала "Тед Лассо" с Френки в главной роли :D
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Abid_88
Вначале ещё было смешно (про Тухеля и Конте) , а потом уже фанатам Челси стало совсем не до смеха..
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Kot Malder
При Роме такого не было
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Мишка Синайский
Поржал в голос. Не знаю даже, какая шутка смешнее. Мне больше всего зашло про рукопожатие..
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nCuxonaTo
грусть
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Alexander Yavriantz
Канте жалко)
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TaR
Да тут даже как-то смеяться не выходит) Просто вместо проф пригодного руководства пришло максимально проф непригодное. Вот и весь мем.

Все самое худшее еще впереди
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