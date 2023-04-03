7 комментариев

Об игровых причинах увольнения Грэма Поттера из «Челси» уже рассказал Вадим Лукомский, но что сопровождало это решение? Что творилось внутри и вокруг клуба в эти дни, недели, месяцы? Систематизируем инсайды, которые заслуживают доверия.

В субботу ничто не предвещало увольнение Поттера. Фабрицио Романо после поражения от «Астон Виллы» предположил, что в ближайшие дни руководство «Челси» обсудит будущее главного тренера, но речи об увольнении не шло.

По данным Давида Орнштейна из The Athletic, в воскресенье утром даже некоторые руководители ожидали, что Грэм проведет подготовку к «Ливерпулю». Но ситуация очень быстро изменилась.

Правда, Романо утром в понедельник добавил, что увольнение Поттера его не удивило, потому что после матча с «Виллой» внутри коллектива было напряженно. Руководство клуба принимало решение об отставке Поттера в ночь с субботы на воскресенье. Тренеру сообщили об увольнении вчера в полдень. За эти месяцы к нему накопились большие претензии.

Поттер не впечатлил фанатов, гудение трибун шокировало руководство

Поттера сразу невзлюбили фанаты. Грэм заменил всеми любимого Томаса Тухеля, который достиг результатов с «Челси». Предвзятое отношение было очевидным: размен на англичанина, выигравшего кубок Швеции, казался явно не в пользу клуба. У фанатов появился здоровый скепсис. Уверенности в успехе Поттера не было, была только надежда на успех.

Слабые пресс-конференции только закрепляли сомнения. Там, где Моуриньо или Тухель говорили о стремлении к победам, даже если весь мир против, Поттер выдавал что-то про «поражения – часть развития». Послематчевые флэш-интервью англичанина давно разлетелись на мемы. Любимая фраза: «Игроки отдали всех себя». Иронично, что именно этой репликой Поттер закончил карьеру в «Челси».

Результаты тоже тревожили и разочаровывали. Трибуны скандировали чанты про Тухеля, а Поттеру активно гудели. Орнштейн добавляет, что руководство шокировала негативная реакция фанатов на домашнем матче против «Саутгемптона». Это был первый звонок. В матче против «Астон Виллы» болельщики дошли до крайностей: «ты не знаешь, что делаешь» и «тебя уволят завтра утром».

Такой настрой трибун задел руководство. Это одна из причин, по которым увольнение Поттера все-таки произошло.

Странный выбор состава

Главную сложность работы в топ-клубе еще летом подсветил Тухель в подкасте(https://www.youtube.com/watch?v=MDdmGU6vPMM&t=219s): «Вы можете проиграть, вы можете пережить короткий период спада команды. В этот момент игроки все еще могут верить в то, что они на правильном пути. Но этот спад не может затягиваться. Иначе все просто перестанут верить в процесс».

Именно это случилось с Поттером. Тренер «Челси» провел с командой 31 матч, но выиграл лишь 12. Когда проигрываешь так часто, когда уже забыл вкус побед, опускаются руки. Это естественно.

Странные решения Грэма по выбору состава только усугубили его адаптацию. Поттер повторял, как здорово тренируется Пьер-Эмерик Обамеянг, назвал его важным игроком,а через неделю открепил из заявки на Лигу чемпионов. Схожая ситуация с Закарией: Поттер не раз подчеркивал прогресс швейцарца, но регулярно оставлял мимо заявки.

Следствие странного менеджмента – разочарование футболистов. Обамеянг и Закария лайкнули официальное заявление клуба об увольнении Поттера. Показательно.

Пример странных и резких решений сформулировал и Саймон Джонсон из The Athletic. По его информации, Поттер в пятницу наигрывал состав на «Виллу» с Трево Чалобой в качестве правого центрального защитника, а Риса Джеймса – на привычной для него позиции латераля. Но на игру Чалоба не вышел (даже на замену), Джеймс же сыграл в тройке защитников. Эксперимент себя не оправдал: линия обороны получилась слишком высокой и атакующей. С одной стороны, интенсивный прессинг заставляет чаще ошибаться соперника, с другой – цена индивидуальной ошибки слишком высока. Так и случилось: «Челси» пропустил первый гол из-за нелепого паса Марка Кукурельи назад.

Мэтт Лоу из The Telegraph напомнил, что в стартовом составе на «Тоттенхэм» вышел Хаким Зиеш, который всего месяц назад только из-за нерасторопности сотрудников «Челси» не уехал в «ПСЖ». Это тренерское решение тоже не поняли. Мотивации играть за лондонцев у Зиеша уже давно не осталось, а летом он один из главных кандидатов на трансфер. Так зачем в таком важном матче доверять футболисту, который не хочет играть? Это осталось загадкой.

Политикой замен оказались недовольны не только фанаты, но и футболисты. Они пришли к выводу, что Поттер не способен переломить ход встречи перестановками. Особенно рьяно Грэма ругали за матч против «Эвертона»: при счете 1:0 Поттер выпустил вместо атакующего Пулишича направленного на разрушение Галлахера, а при счет 2:1 убрал Феликса, поставив Чуквуэмеку. Фанаты считают, что Грэм решил сыграть на удержание счета, что не красит топ-клуб.

Потеря связи с раздевалкой

Все это привело к негодованию в раздевалке, хотя стартовая позиция тоже была сомнительной. Мигель Делэйни из The Independent рассказывал, что после назначения Поттера некоторые в команде гуглили, чтобы понять, чего он вообще добился.

АЛоу рассказал, что даже игроки, которым нравилось работать с Поттером, разочаровались в нем. Все больше футболистов ставили под сомнение способность Поттера руководить таким большим клубом.

Адриана Каджумбы из Daily Mail добавил, что многие в клубе (и игроки, и сотрудники) задавались вопросом: а способен ли Грэм Поттер заставлять игроков делать что-то, что им не хочется, но будет полезно для команды? Томас Тухель обладал таким качеством. Поттер, кажется, нет.

По заверению все тех же инсайдеров, были ситуации, Поттер проявлял мягкость, когда стоило прижать кого-то к стенке и наорать. Футболисты «Челси» почувствовали, что им нужен тренер пожестче.

Поттер терял уважение в команде. В раздевалке, по заверениям Делэйни, все чаще проскакивали шутки про Гарри Поттера, а тренировочный процесс часто называли игрой в квиддич. Показательный пример рассинхрона – матч с «Ноттингемом» в первый день 2023 года. После ничьей штаб Поттера пришел к выводу, что игроки не выполнили план на игру, хотя он был конкретным, и делали что хотели.

Что дальше?

Команду временно возглавил Бруно Сальтор. Еще пару недель назад эта должность бы перешла к Энтони Бэрри (он ненадолго стал исполняющим обязанности после увольнения Тухеля), но сейчас откреплен от команды из-за переговоров с «Баварией». Бруно проведет подготовку к матчу с «Ливерпулем» и проработает, пока клуб не найдет полноценного главного тренера.

Испанец пришел из «Брайтона» вместе с Поттером. Бруно считается легендой «Брайтона», куда он перешел в июне 2012 года к Гусу Пойету. За семь лет сыграл в более чем 200 матчах за клуб. Позднее присоединился к штабу Поттера в качестве старшего тренера по развитию.

По информации Лоу, подбором нового тренера займутся Уинстэнли и Стюарт (дуэт спортивных директоров, пришедших в клуб при Боули), которые рассматривают не меньше пятерых кандидатов. Юлиан Нагельсманн – приоритет по информации Романо, а вот Орнштейн говорит, что явных фаворитов нет. В шорт-лист также попали Лучано Спаллетти, Маурисио Почеттино и Луис Энрике. Фамилия пятого кандидата не называется.

Возможно, к матчам с «Мадридом» «Челси» так и подойдет с Сальтором. Орнштейн утверждает, что найм нового тренера займет время.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Ryan Pierse, Justin Setterfield, Mike Hewitt