48 комментариев

1 апреля. «Челси» проиграл «Астон Вилле»: лондонцы нанесли 27 ударов, но так и не забили. У Поттера уже были провальные игры, но признавать это поражение тренерским просчетом не хочется. Да, дерзкая тактика, да, пропустили два мяча, но это скорее удача «Астон Виллы», а не ужасная игра от «Челси».

2 апреля. Утром появляются новости от Фабрицио Романо: «Челси» в ближайшее время решит дальнейшую судьбу Поттера. Днем Бен Джейкобс из CBS Sport пишет, что несмотря на пошатнувшееся положение, Грэм будет готовить команду к матчу с «Ливерпулем». Вечером Поттера официально уволили.

При назначении Поттера Боули говорил: «Мы очень рады, что Грэм перешел в «Челси». Он проверенный тренер и новатор в Премьер-лиге, который соответствует нашему видению клуба. Он не только чрезвычайно талантлив, у него есть навыки и способности, которые выходят за рамки поля, что сделает «Челси» более успешным клубом.

Он оказал большое влияние на предыдущие клубы, и мы с нетерпением ждем его положительного влияния в «Челси». Ждем возможности поддержать его, тренерский штаб и команду в полной реализации их потенциала в ближайшие месяцы и годы».

Годы!

Контракт Поттера был рассчитан на пять лет. Все инсайдеры как один твердили: Боули хочет строить вокруг Грэма долгосрочный проект. С Тухелем в долгосрок не верили. Это было единственное оправдание увольнению тренера, которой выиграл для «Челси» вторую в истории Лигу чемпионов.

Поттер в «Челси» пережил 31 матч, выиграл всего 12. Это худший показатель в истории клуба. Но есть нюансы.

«Челси» в марте провел 4 матча. Важная победа над «Боруссией» вывела «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов, две победы в АПЛ и обидная ничья с «Эвертоном» из-за двух индивидуальных ошибок. Дальше – международная пауза. Если и по какой-то причине после позитивных результатов увольнять Поттера, то именно в этот момент: новый тренер мог бы познакомиться с составом, прикинуть рисунок на ближайшие матчи.

Но нет, Грэма увольняют за два дня до «Ливерпуля»!

Увольнение Тухеля казалось абсурдом. Теперь так кажется еще сильнее

Летняя закупка «Челси» была сугубо под Томаса Тухеля. Стерлинга в составе хотел именно немец – получите, распишитесь. Кулибали, Фофана и даже Обамеянг – всех в официальных заявлениях «Челси» Боули называл целями главного тренера.

Тяжелый старт был очевиден: новички вместо ключевых игроков (в частности, сильно ударил уход Рюдигера) не могли встроиться моментально. Тухель плавал на пресс-конференциях, намекая на провал трансферной кампании (игроки те, но привезли их небыстро), правда, казалось, что это решаемый вопрос. Но после поражения «Загребу» Томаса все-таки уволили.

Позднее вскрылось, что руководство и главный тренер не нашли общий язык: играть по схеме 4-4-3 Тухель, разумеется, не мог. А еще не отвечал в вотсаппе и вообще был закрытым.

Поттера назначали как тренера, который выступит связующим звеном между игроками и руководством. Боули хотел, чтобы его идеи внедрялись в состав хоть в каком-то виде, а Поттер был призван их обрамлять и преобразовывать в тактические выкладки. Теперь Поттера нет, и возникает вопрос: а был ли смысл увольнять Тухеля, который уже знал команду и внутренние процессы?

Поттер попал в худший «Челси» за многие годы. Руководство закрыло на это глаза

Поттер изначально подписался на авантюру: «Челси» уже начал сезон, игроки куплены под другого тренера. Этот футбольный год в принципе нетипичный: чемпионат мира посреди сезона еще не проводили. В итоге Грэм пришел в команду, провел с ней матч против «Зальцбурга», а потом все разъехались на международную паузу. Через месяц большинство игроков укатили на чемпионат мира.

Из семи полных месяцев в «Челси» Поттер провел с игроками только 5 (включая две международные паузы и ЧМ). Со многими он вообще толком и не работал: Джеймс и Чилуэлл постоянно лечились, а в какой-то момент у «Челси» в лазарете было одновременно 10 травмированных (плюс дисквалифицированный Феликс) – целая команда! Не забываем про Канте: ключевой футболист для многих тренеров провел при Поттере всего 34 минуты.

Январская закупка должна была все это исправить. «Челси» приобрел сразу пятерых новичков под стартовый состав. Очевидно, что на их адаптацию требовалось время (Энцо не в счет, он прекрасно влился с первых минут). При этом клуб продал только Жоржиньо, не избавившись от игроков, которые вряд ли были в планах главного тренера (сорвавшаяся аренда Зиеша в «ПСЖ» – отдельный цирк).

Как итог – 32 игрока в составе. Тут не сыграешь даже нормальную двусторонку – придется кого-то отцеплять и огорчать. Держать такой раздутый состав – вред для коллектива.

Поттер никогда не тренировал топ-клуб. Это сложная задача, а в «Челси» этого сезона она вообще стала невыполнимой миссией. Не факт, что справился бы другой топ-тренер.

Импульсивность Боули может отпугнуть кандидатов – кто захочет в такой «Челси»?

Роман Абрамович за 19 лет сменил не один десяток тренеров. Но Боули переплюнул его уже с первой попытки: за сезон Роман Аркадьевич ни разу не увольнял сразу двоих. А Тодд Боули уволил.

Взглянем на ситуацию со стороны потенциального новичка «Челси». Что вы увидите: руководство увольняет тренера, добившегося за полтора года в клубе заметных результатов, и увольняет через месяц после того, как совершило под него закупку.

Назначается новый тренер, которому дают контракт на длительный срок и вокруг которого собираются строить новый проект и династию. А через семь месяцев, проведя и под него масштабную закупку, увольняют. Не оглядываются на обоснованные сложности, не верят в исправление результатов.

Задайте себе всего один вопрос, отбросив все клубные симпатии: вы бы пошли в такой клуб? Где обещают время, доверие и необходимых новичков, а потом оценят краткосрочный период как неудачу и уволят? Я – нет.

Подобными решениями Боули сам роет себе яму. За «Челси» действительно становится страшно.

Фото: AFP/Glyn KIRK; Gettyimages.ru/Andrew Redington, Justin Setterfield