48 комментариев

Breakeven's | Все о Челси
Блог

Боули меньше года в «Челси», но я уже устал

Челси Челси
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Тодд Боули Тодд Боули
Грэм Поттер Грэм Поттер
Томас Тухель Томас Тухель
Футбол Футбол

1 апреля. «Челси» проиграл «Астон Вилле»: лондонцы нанесли 27 ударов, но так и не забили. У Поттера уже были провальные игры, но признавать это поражение тренерским просчетом не хочется. Да, дерзкая тактика, да, пропустили два мяча, но это скорее удача «Астон Виллы», а не ужасная игра от «Челси».

2 апреля. Утром появляются новости от Фабрицио Романо: «Челси» в ближайшее время решит дальнейшую судьбу Поттера. Днем Бен Джейкобс из CBS Sport пишет, что несмотря на пошатнувшееся положение, Грэм будет готовить команду к матчу с «Ливерпулем». Вечером Поттера официально уволили.

При назначении Поттера Боули говорил: «Мы очень рады, что Грэм перешел в «Челси». Он проверенный тренер и новатор в Премьер-лиге, который соответствует нашему видению клуба. Он не только чрезвычайно талантлив, у него есть навыки и способности, которые выходят за рамки поля, что сделает «Челси» более успешным клубом.

Он оказал большое влияние на предыдущие клубы, и мы с нетерпением ждем его положительного влияния в «Челси». Ждем возможности поддержать его, тренерский штаб и команду в полной реализации их потенциала в ближайшие месяцы и годы».

Годы!

Контракт Поттера был рассчитан на пять лет. Все инсайдеры как один твердили: Боули хочет строить вокруг Грэма долгосрочный проект. С Тухелем в долгосрок не верили. Это было единственное оправдание увольнению тренера, которой выиграл для «Челси» вторую в истории Лигу чемпионов.

Поттер в «Челси» пережил 31 матч, выиграл всего 12. Это худший показатель в истории клуба. Но есть нюансы.

«Челси» в марте провел 4 матча. Важная победа над «Боруссией» вывела «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов, две победы в АПЛ и обидная ничья с «Эвертоном» из-за двух индивидуальных ошибок. Дальше – международная пауза. Если и по какой-то причине после позитивных результатов увольнять Поттера, то именно в этот момент: новый тренер мог бы познакомиться с составом, прикинуть рисунок на ближайшие матчи.

Но нет, Грэма увольняют за два дня до «Ливерпуля»!

Увольнение Тухеля казалось абсурдом. Теперь так кажется еще сильнее

Летняя закупка «Челси» была сугубо под Томаса Тухеля. Стерлинга в составе хотел именно немец – получите, распишитесь. Кулибали, Фофана и даже Обамеянг – всех в официальных заявлениях «Челси» Боули называл целями главного тренера.

Тяжелый старт был очевиден: новички вместо ключевых игроков (в частности, сильно ударил уход Рюдигера) не могли встроиться моментально. Тухель плавал на пресс-конференциях, намекая на провал трансферной кампании (игроки те, но привезли их небыстро), правда, казалось, что это решаемый вопрос. Но после поражения «Загребу» Томаса все-таки уволили.

Позднее вскрылось, что руководство и главный тренер не нашли общий язык: играть по схеме 4-4-3 Тухель, разумеется, не мог. А еще не отвечал в вотсаппе и вообще был закрытым.

Поттера назначали как тренера, который выступит связующим звеном между игроками и руководством. Боули хотел, чтобы его идеи внедрялись в состав хоть в каком-то виде, а Поттер был призван их обрамлять и преобразовывать в тактические выкладки. Теперь Поттера нет, и возникает вопрос: а был ли смысл увольнять Тухеля, который уже знал команду и внутренние процессы?

Поттер попал в худший «Челси» за многие годы. Руководство закрыло на это глаза

Поттер изначально подписался на авантюру: «Челси» уже начал сезон, игроки куплены под другого тренера. Этот футбольный год в принципе нетипичный: чемпионат мира посреди сезона еще не проводили. В итоге Грэм пришел в команду, провел с ней матч против «Зальцбурга», а потом все разъехались на международную паузу. Через месяц большинство игроков укатили на чемпионат мира.

Из семи полных месяцев в «Челси» Поттер провел с игроками только 5 (включая две международные паузы и ЧМ). Со многими он вообще толком и не работал: Джеймс и Чилуэлл постоянно лечились, а в какой-то момент у «Челси» в лазарете было одновременно 10 травмированных (плюс дисквалифицированный Феликс) – целая команда! Не забываем про Канте: ключевой футболист для многих тренеров провел при Поттере всего 34 минуты.

Январская закупка должна была все это исправить. «Челси» приобрел сразу пятерых новичков под стартовый состав. Очевидно, что на их адаптацию требовалось время (Энцо не в счет, он прекрасно влился с первых минут). При этом клуб продал только Жоржиньо, не избавившись от игроков, которые вряд ли были в планах главного тренера (сорвавшаяся аренда Зиеша в «ПСЖ» – отдельный цирк).

Как итог – 32 игрока в составе. Тут не сыграешь даже нормальную двусторонку – придется кого-то отцеплять и огорчать. Держать такой раздутый состав – вред для коллектива.

Поттер никогда не тренировал топ-клуб. Это сложная задача, а в «Челси» этого сезона она вообще стала невыполнимой миссией. Не факт, что справился бы другой топ-тренер. 

Импульсивность Боули может отпугнуть кандидатов – кто захочет в такой «Челси»?

Роман Абрамович за 19 лет сменил не один десяток тренеров. Но Боули переплюнул его уже с первой попытки: за сезон Роман Аркадьевич ни разу не увольнял сразу двоих. А Тодд Боули уволил.

Взглянем на ситуацию со стороны потенциального новичка «Челси». Что вы увидите: руководство увольняет тренера, добившегося за полтора года в клубе заметных результатов, и увольняет через месяц после того, как совершило под него закупку.

Назначается новый тренер, которому дают контракт на длительный срок и вокруг которого собираются строить новый проект и династию. А через семь месяцев, проведя и под него масштабную закупку, увольняют. Не оглядываются на обоснованные сложности, не верят в исправление результатов.

Задайте себе всего один вопрос, отбросив все клубные симпатии: вы бы пошли в такой клуб? Где обещают время, доверие и необходимых новичков, а потом оценят краткосрочный период как неудачу и уволят? Я – нет.

Подобными решениями Боули сам роет себе яму. За «Челси» действительно становится страшно.

«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?

Фото: AFP/Glyn KIRK; Gettyimages.ru/Andrew Redington, Justin Setterfield

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
neolol0
Ответ Jhon Jhon
Эм, получаться стало что?) Это вывод из пары удачных матчей, где тупо повезло?)
Ну, не сказать что прям повезло. Прогресс какой никакой, но был. А вообще, не помню кто говорил из тренеров, то ли Венгер, то ли Почеттино, то ли ещё кто-то, что чем больше трансферов сделала команда, настолько она и стала слабее по завершению трансферной кампании. Потому что теряется сыгранность, понимание происходящего и требования. А тут мало того, что тренерская чехарда, так ещё и вагон игроков приволокли, из которых надо сделать команду. Понятное дело, что тут без предсезонки или хотя бы пузыря не разобраться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ La Crosse Bobcats
так может это и есть оценка работы тренера - игроки при нем не то что не прогрессируют, а просто деградируют
Кто при нем деградирует? Для ведь нужно вначале какого то уровня достичь, нет?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ну, чтобы предсказать то, что Боули будет клоуном, не надо было быть Нострадамусом. У человека слабый спортивный бэкграунд, это проявилось еще летом на трансферном рынке, когда Челси с радостью переплачивал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Boldyrev
Боули привез в Лондон Палермо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ответ arspurs9
Сейчас у Леви и Боули начнется настоящая война за Нагельсманна. Весь вопрос - что выберет Юлиан.
Он выберет отдыхать в Германии до лета, ему Бавария итак платит деньги за то, что он просто сидит и ничего не делает, а лезть прямо сейчас в лондонские гадюшники себе же хуже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abid_88
Беспокойство появилось сразу же, после новости о продаже клуба именно консорциуму Боэли.
А Поттер не виноват , просто не смог реализовать схему 4-4-3.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hans Castorp
Надеялся что до матчей с Реалом его не уволят и это будет изи противостояние для Мадрида в кое то веки , но щас скорее всего назначат Нагельсманна и пойдет жара ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ Jhon Jhon
Что значит не помогали?) В атаке нет никакой тактики, как тебе игроки помогут? С такими рассуждениями зачем нужен тренер?)
Для тактики нужны игроки, не так ли?
Хаверц играет не на родной позиции. Ну не лучшая для него позиция единственного центрального форварда. Окей.
Феликс - игрок не для тактики. В сборной в атаке хаос. Он просто бегает по всей ширине атаки в поиске кипиша. В Атлетико просто другая система с их автобусом.
Мудрик - максимально тупой футболист. Он может лишь бежать. Мадуэке из той же категории. Ковачич как футболист давно закончился. Ну не будет у команды с таким подбором игроков адекватной тактики. Энцо только учится играть в большой футбол. Я сильно сомневаюсь, что у Поттера в серьез спрашивали мнение об игроках. Ты можешь сколько угодно просить Мудрика того же или Феликса играть в пас и не передерживать, но один как бегал пока поле видит, так и будет бегать. Второй как терял все что можно в своих финтах, так и будет терять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Crosse Bobcats
Ответ arspurs9
А с чего у Челси быть прогрессу в атаке? Вы состав их атакующей группы видели? Как там дела у Стерлинга, которые то лечится то форму набирает? Мудрик - эпик фейл. Феликс был ужасен и в АТМ и тут, тупая беготня. Мадуэке тащить Челси? Там играть могут Хаверц и Маунт, второй из-за контракта присел. Хаверц сам уже на все подзабил кажется. Тренер с работой справлялся плохо, это правда, но и игроки не помогали.
так может это и есть оценка работы тренера - игроки при нем не то что не прогрессируют, а просто деградируют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alkamfell
Ну, можно порадоваться за Поттера, что ушёл из этого цирка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Povarkzkz
Очевидно же, что поттера уволили именно сейчас - под реал. ЛЧ единственный турнир, где еще можно что-то зацепить, максимально дальше пройти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jhon Jhon
Ответ arspurs9
А с чего у Челси быть прогрессу в атаке? Вы состав их атакующей группы видели? Как там дела у Стерлинга, которые то лечится то форму набирает? Мудрик - эпик фейл. Феликс был ужасен и в АТМ и тут, тупая беготня. Мадуэке тащить Челси? Там играть могут Хаверц и Маунт, второй из-за контракта присел. Хаверц сам уже на все подзабил кажется. Тренер с работой справлялся плохо, это правда, но и игроки не помогали.
Что значит не помогали?) В атаке нет никакой тактики, как тебе игроки помогут? С такими рассуждениями зачем нужен тренер?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jhon Jhon
Ответ neolol0
Особенно смешно это всё на фоне того, что у него что-то начало получаться.
Эм, получаться стало что?) Это вывод из пары удачных матчей, где тупо повезло?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ak-tank
«Челси» уже начал сезон, игроки куплены под другого тренера. - а это давно стало большим минусом считаться, когда тренеру приходится работать с теми игроками, кто есть в клубе, а не с теми, кого он хотел бы видеть в своей команде?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ neolol0
Люди существа алчные :) Юлик может пойти в Челси за огромным фунтом, а потом с треском вылететь из клуба и никто ничего не скажет о нём плохого, потому что, ну, владелец дурачок. Сейчас ещё недели три будут приходить слухи из окружения Поттера о том, что за цирк творился внутри клуба, которые отбелят его репутацию.
Согласен) На самом деле, даже сейчас мне кажется, что Нагельсманн все еще может прийти к нам, хотя в некоторых фан-пабликах в соц сетях надежды на это похоронили. Челси это хорошо, там море бабла и отличная зарплата. Но руководитель там самодур, плюс раздутый состав. Леви тоже не подарок, но в футболе он на голову адекватней Боули. Он хотя бы знает о количестве игроков на поле. Плюс деньги у нас тоже имеются.
В общем, не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. А то если речь про деньги, то там скоро ПСЖ освободится, кажется)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olimbek
Фк-мем
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeSang
Я не понимаю -Челси при Поттере демонстрировал классную игру, у него не было классных игроков или есть какие-либо обьективные причины почему Челси находится на 11-м месте? Повторю на 11-м, даже не на 5-м или 6-м.

Для меня очевидно одно-с работой он не справился. Сезон провален полностью и абсолютно. Никаких турнирных задач Челси ни в одном турнире уже практически не решает. А если кто-то укажет на ЛЧ, то вы на самом деле думаете что у этой команды есть реальный шанс когда она попадет на одного из топ-грандов?

Поэтому отставив в сторону сопли и слезы, признаем, что решение было правильное. Вопрос, правда, к Боули-нафига давать 5-летний контракт к тренеру, работавшему до этого только с "грандами" типа Брайтона и Остерсунда и у которого из достижений за 12 лет работы-шведский кубок. И да. В Брайтоне у него процент побед был еще хуже чем в Челси: 31 против 38. Так что вы видите, какого "топчика" поставили рулить Челси.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Автор сам называет причины увольнения Тухеля (в первую очередь токсичность и закрытой Тухеля + плохая игра) и при этом пишет что увольнение "абсурд"... логика ушла по своим делам гулять видимо в тексте. Абсурдом можно назвать лишь выбор тренером Поттера, но никак увольнение Тухеля которое в любом случае произошло бы
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
neolol0
Ответ arspurs9
Сейчас у Леви и Боули начнется настоящая война за Нагельсманна. Весь вопрос - что выберет Юлиан.
Люди существа алчные :) Юлик может пойти в Челси за огромным фунтом, а потом с треском вылететь из клуба и никто ничего не скажет о нём плохого, потому что, ну, владелец дурачок. Сейчас ещё недели три будут приходить слухи из окружения Поттера о том, что за цирк творился внутри клуба, которые отбелят его репутацию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al22cm
Ему что, не оказывали поддержку? Я смотрю матчи Челси больше 20 лет, никто никогда не получал такой поддержки, он жаловался на травмы - ему накупили ещё один состав, никому не давали столько матчей на исправление ситуации. Челси вылетел безвольно из обоих кубков, и получил такой разгруженный календарь, которого очень давно не было, неделя на подготовку к сопернику и пшик. Думаю если бы не освобождение Нагельсманна, мы бы весь остаток сезона промучались. Поттер за свое время в Челси показал, что не умеет работать ни со звездами, ни с молодыми игроками, ни один игрок не прибавил, не стал умнее тактически или хотя бы физически! Полный провал, хорошо хоть что Боэли признал свою ошибку и убрал его, надеюсь теперь шансы на продления Маунта увеличатся.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Avagyan
Самая большая ошибка это увольнение Тухелья.Я не хочу Нагельсмана но Поттер никак не убедил что он тренер для топ команды как по навыкам так и по менталитету.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Сейчас у Леви и Боули начнется настоящая война за Нагельсманна. Весь вопрос - что выберет Юлиан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ Jhon Jhon
Абрамович всегда так делал, причем в более жёсткой форме, но от него никто не устал, Бельский в своем репертуаре) Я не знаю как автор смотрел матч с АВ, чтобы не признать тренерский провал в нем, да ещё 27 ударов привел в качестве аргумента, 99% из которых ничуть не опаснее ударов с центра поля. Все моменты были созданы на грубых ошибках АВ, в атаке полный мрак и прогресса нету вообще. Какой смысл давать тренеру доработать до лета, и рисковать долгими поисками и смазанной предсезонкой?
А с чего у Челси быть прогрессу в атаке? Вы состав их атакующей группы видели? Как там дела у Стерлинга, которые то лечится то форму набирает? Мудрик - эпик фейл. Феликс был ужасен и в АТМ и тут, тупая беготня. Мадуэке тащить Челси? Там играть могут Хаверц и Маунт, второй из-за контракта присел. Хаверц сам уже на все подзабил кажется.
Тренер с работой справлялся плохо, это правда, но и игроки не помогали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael_the_creator
Ответ Ivan Medvedev
боули устал? я пятнадцать лет пытаюсь держаться, а он устал, понимаешь...
Автор про себя как я понял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
neolol0
Ответ Bazilic
Брать системного тренера на 7 месяцев - это сильно
Особенно смешно это всё на фоне того, что у него что-то начало получаться.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий