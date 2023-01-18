Мудрик и Феликс смогут сыграть за «Челси» в Лиге чемпионов? А если клуб подпишет кого-то еще?

Если зайдете на сайт Премьер-лиги, то обратите внимание, что в составе «Челси» уже 35 человек (с задублированным Беном Чилуэллом, который почему-то еще и с пятым номером) – это полноценные три состава. Правда, заявки в АПЛ и Лиге чемпионов ограничены, что вызывает логичные вопросы: а смогут ли новички Жоау Феликс, Михаил Мудрик и Бенуа Бадьяшиль участвовать в турнирах? Разбираемся.

Правила АПЛ: здесь проблем (пока) нет

В регламенте четко прописано: в заявке на чемпионат может быть 25 игроков . Но почему у «Челси» в таком случае 34 футболиста, а у идущего на первом месте «Арсенала» 32? Потому что всегда есть место исключениям.

Клубы АПЛ могут зарегистрировать неограниченное количество игроков до 21 года . Это правило ввели для того, чтобы команды чаще задействовали игроков из академий: в случае травмы футболиста основы клуб мог бы обратиться к талантам из своей футбольной школы (выступающим за молодежные или резервные команды), не съедая место в заявке.

В заявке «Челси» таких игроков не так уж и много: Льюис Холл, Башир Хамфрис и Армандо Броя. Однако условие для льготы только одно – игрок до начала сезона должен быть не старше 21 года – неважно, из какой академии. Список заметно увеличивается: Габриэль Слонина, Бенуа Бадьяшиль, Карни Чуквуэмека, Омари Хатчинсон, Андрей Сантос, Михаил Мудрик и Давид Датро Фофана.

Итого у «Челси» 10 футболистов, которые проходят по квоте до 21 года, а заявка почти заполнена – 24-й слот занял Жоау Феликс.

А если она заполнится полностью? Что бы это означало для потенциальных трансферов «Челси»? Чтобы зарегистрировать новичка без изменений в заявке, ему должно быть не больше 21 года (либо исполнилось 22 по ходу текущего сезона). Так, например, можно поступить с Мойсесом Кайседо, об интересе к которому сообщал The Athletic.

Однако если лондонцы хотят перевезти на «Стэмфорд Бридж» футболиста постарше, то придется кого-то исключать из действующей заявки. Сделать это можно двумя путями: простым откреплением (футболист лишается возможности быть в составе на матчи, но остается в клубе) или продажей/арендой игрока в другой клуб.

Еще одно правило – в заявке должно быть не меньше 8 доморощенных футболистов. Доморощенным считается игрок, который до 21 года находился в системе любого английского клуба (под юрисдикцией FA) не менее трех лет. Из правила следует: игрок для этого не обязан быть англичанином. Правда, из-за Брекзита клубы теперь не могут подписывать футболистов из Европы до 18 лет. Поэтому примеров доморощенных игроков, как Сеск Фабрегас, Поль Погба или Андреас Кристенсен, будет все меньше. Тем не менее правило все еще позволяет европейскому игроку в 18 лет перейти в английский клуб и стать доморощенным по правилам АПЛ.

С соблюдением этого правила у «Челси» проблем нет. А если бы были? В таком случае просто сокращается общее число игроков в заявке. Если у клуба есть только 6 доморощенных игроков, то заявка сокращается до 23 слотов, если 5 – до 22 и так далее.

А вот в Лиге чемпионов у «Челси» сложности

Правила ЛЧ строже, чем в АПЛ, хотя и похожи. Существует список А (в него входят любые футболисты) и список В (о нем поговорим ниже).

Заявка для списка А лимитирована 25 игроками, причем обязательное условие – два вратаря в заявке (в сумме их должно быть три, но допускается, что один из них будет из списка В) и 8 доморощенных игроков . Правила доморощенности здесь более сложные, чем в АПЛ:

1. Игрок должен числиться в клубе хотя бы три года в возрастном промежутке от 15 до 21 года. Таких футболистов УЕФА называет «воспитанниками клуба».

2. Игроков, выращенных другими клубами, но в той же футбольной ассоциации (так называемый «воспитанник ассоциации») – должно быть не больше четырех.

Таким образом, клуб обязан заявить в список А не меньше четырех собственных воспитанников, а дополнить обязательную квоту доморощенных можно игроками, прошедшими академии других клубов в той же стране (но не больше четырех). В «Челси» к последним относятся Бен Чилуэлл (академия «Лестера»), Маркус Беттинелли (академия «Фулхэма»), Карни Чуквуэмека (академия «Астон Виллы») и Рахим Стерлинг (академии «КПР» и «Ливерпуля»).

Воспитанники клуба в трактовке УЕФА: Мэйсон Маунт, Трево Чалоба, Рис Джеймс, Рубен Лофтус-Чик и Конор Галлахер.

А кто может попасть в список В? Это может быть футболист, который родился 1 января 2001 года или позже (то есть возрастной ценз до 21 года) и числится в своем клубе непрерывно в течение двух лет с момента наступления 15-летия . При этом засчитываются только годы, когда футболиста зарегистрировали в системе УЕФА. Еще один вариант: молодой игрок уже сходил в аренду, но в рамках той же футбольной ассоциации и на срок не больше сезона, кроме того, он должен быть в системе клуба не меньше трех лет кряду.

Очевидный минус списка В: в него очень сложно попасть. Но зато этот список не лимитирован числом участников, а менять игроков в нем можно перед каждым матчем, но не позднее чем в полночь за день до игры.

В текущей заявке «Челси» три доморощенных футболиста: Армандо Броя, Льюис Холл и Чарли Уэбстер. В триумфальном для лондонцев сезоне-21/22 в списке В были Рис Джеймс и Мэйсон Маунт. Теперь они не проходят по возрасту.

В списке А заявки Лиги чемпионов у «Челси», как и в АПЛ, 24 футболиста, правда немного в другом составе. Правила позволяют сделать лишь три изменения перед плей-офф. Условия по количеству игроков остаются. Дедлайн – 2 февраля.

И вот тут у «Челси» проблемы. Новичков, которые могли бы усилить состав, уже минимум трое: Жоау Феликс, Бенуа Бадьяшиль и Михаил Мудрик. Одного из них можно зарегистрировать на свободный слот, а вот для регистрации двух других придется откреплять кого-то из заявки .

А что, если футболисты сыграли за другой клуб в еврокубках этого сезона? Уже несколько лет их разрешено дозаявлять. Ограничение здесь только одно: их может быть не больше трех, поскольку в правилах прописано лишь три изменения в заявке, о чем сказано ранее.

Кого «Челси» может убрать, чтобы заявить Мудрика и других игроков?

Во-первых, можно просто продать несколько игроко в. Заявка у команды явно раздутая, поэтому наверняка «Челси» расстанется с кем-то в январе. Люк Эдвард из The Telegraph сообщил об интересе «Ньюкасла» сразу к трем футболистам лондонцев: Рубену Лофтусу-Чику, Конору Галлахеру и Хакиму Зиешу. И если двух англичан Поттер отпускать не готов, то препятствовать уходу Зиеша не будет.

Во-вторых, у «Челси» в этом сезоне неприлично большой список травмированных . Кристиан Пулишич пропустит пару месяцев – это точно оба матча с «Боруссией» и, возможно, четвертьфиналы. Кажется, американец с высокой долей вероятности может быть откреплен для регистрации новичков в атакующую тройку. Денис Закария сыграл за «Челси» в групповом этапе Лиги чемпионов лишь единожды, а сейчас выбыл на месяц – возможно, он окажется вне заявки.

Нголо Канте вернется только в начале марта, он в еврокубковой кампании вообще не участвовал, но в заявке занимает место. Еще один француз, Уэсли Фофана, тоже только восстанавливается, как и Бен Чилуэлл. Все трое под угрозой исключения из заявки. Правда, таким резким решением «Челси» явно разочарует футболистов. С другой стороны, путь лондонцев в Лиге чемпионов может оборваться уже в 1/8 финала – в таком случае открепление от листа А футболистов вряд ли расстроит.

А вот доморощенных футболистов стоит отзаявлять с осторожностью. Их у «Челси» всего 9 (5 воспитанников клуба и 4 воспитанника ассоциации). Низаар Кинселла из Evening Standard утверждал, что воспитанников ассоциации исключать из еврокубкового состава «Челси» нельзя и что их должно быть минимум 4. Вероятно, журналист неправильно понял регламент: их должно быть максимум 4 среди 8 доморощенных. Таким образом, «Челси» может отзаявить любого доморощенного игрока (как воспитанника клуба, так и воспитанника ассоциации), но только одного.

Бесполезно откреплять Армандо Брою. Да, албанец выбыл до конца сезона, но он изначально заявлен в список В, который можно менять сколько угодно раз.

Что в итоге с Мудриком и Феликсом? Они смогут играть и в АПЛ, и в Лиге чемпионов?

Да. В чемпионате «Челси» проходит по всем квотам без особых проблем, поэтому Мудрик и Феликс уже зарегистрированы (португалец уже успел сыграть и получить прямую красную карточку, за что ему был выписан трехматчевый бан).

Как было сказано ранее, в Лиге чемпионов не запрещено дозаявлять футболистов, которые участвовали в групповом этапе этого турнира (или других еврокубков) за другие клубы. В этом плане для обоих футболистов ограничений нет.

Однако проблемы с дозаявкой у «Челси» есть. Прямо сейчас клуб может заявить только одного из новичков на свободный слот. Для заявки остальных придется кого-то из исходного листа А убрать.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Mike Hewitt, Adam Nurkiewicz; REUTERS/David Klein, Tony Obrien