Что творится в «Челси»? В чем главная проблема Поттера? Зачем взяли Феликса? Помогут ли трансферы?

«Челси» ужасен при Грэме Поттере: из последних 8 матчей АПЛ лондонцы выиграли лишь один, впервые за 25 лет споткнулись в первом же раунде Кубка Англии и впервые с 2007-го не сыграют ни одного матча на новом «Уэмбли» (из Кубка Лиги команда тоже вылетела в первом матче). При этом «Челси» уже потратил 355 миллионов евро за сезон на трансферы – больше любого другого клуба в Европе. А теперь еще и арендовали Жоау Феликса (за 11 млн!).

Что происходит с командой при новых владельцах? Давайте разбираться.

Нет. Поттера можно упрекнуть в неудачных планах на игру (самый яркий провал – первые 20 минут матча с «Манчестер Юнайтед», которые привели к ранней замене Кукурельи на Ковачича для контроля центра поля), но есть и другие причины, по которым лондонцы терпят неудачи.

В первую очередь – травмы. После матча против «Манчестер Сити» в АПЛ в лазарете «Челси» насчитывалось десять игроков . Многие из них – игроки основного состава.

Аномальная травматичность не позволяет Поттеру сформировать рабочий костяк. Рис Джеймс, ключевой игрок, получил травму еще в середине октября, восстановился к рестарту чемпионата и травмировался через 50 минут после выхода на поле. Без него на позицию правого защитника/латераля в обойме у Поттера есть только Аспиликуэта, который откровенно сдал за последний год: он все чаще теряет позицию, становится все медленнее и осторожнее. Поттеру приходилось использовать на этой позиции Пулишича, Зиеша, Стерлинга и Рубена Лофтуса-Чика, а в последнем матче на позицию правого защитника вышел Трево Чалоба. Все это неэффективные варианты, которые появлялись от безысходности.

С внутренним климатом в клубе тоже беда. Новые владельцы расстались с внушительным числом сотрудников , занимавших руководящие должности, а новые специалисты только начали работу. Это влияет на атмосферу: игроки не понимают, какое будущее ждет их клуб. Создается дополнительное давление, которое охотно увеличивается медиа, которые раздувают трагедию почти из любого шага нового руководства. Вряд ли игроки игнорируют этот инфошум и наверняка задают себе вопросы: «А точно ли стоит связывать свое будущее с «Челси»?

Габонец перешел в «Челси» в последний день трансферного окна и с нетерпением ждал воссоединения с Томасом Тухелем, под руководством которого провел мощный сезон в Дортмунде. Однако дуэт проработал недолго: после одной совместной тренировки и матча с «Динамо Загреб» Тухеля уволили.

При Поттере Обамеянг начал ударно: конвертировал три удара в створ в три гола (два из них против «Милана»). Но потом совсем пропал – эти три забитых мяча так и остались единственными на данный момент.

Появились слухи, что Обамеянг хочет вернуться в «Барселону» уже в январе: габонец несчастлив в «Челси» и считает, что при Хави он может выступать ярче. Но несмотря на инсайды журналистов вроде Фабрицио Романо, шансов на возвращение Обамеянга в Испанию зимой нет.

Дело в том, что по правилам Королевской испанской футбольной федерации футболист может быть зарегистрирован в разных командах только дважды за сезон. Обамеянг успел выйти за «Барселону» на 9 минут против «Райо Валекано» в первом туре Примеры. После этого перешел в «Челси» и прошел вторую клубную регистрацию за сезон.

Обратный трансфер в «Барселону» стал бы третьей регистрацией в новом клубе за сезон, а это уже запрещено. Если бы каталонцы не продали габонца в «Челси», а отдали в аренду, то могли вернуть его зимой. А так – путь закрыт.

Не совсем так. По информации Саймона Джонсона из The Athletic, «Челси» никогда не планировал выплачивать отступные в 120 миллионов евро за аргентинского полузащитника.

Руководство попыталось схитрить. Еще до Нового года «Челси» обратился к «Бенфике» и намекнул, что готов заплатить желаемую португальцами сумму. «Бенфика» дала добро на переговоры с Энцо, «Челси» согласовал с игроком условия личного контракта. Фернандес готовился к переходу и в мыслях уже летел в Лондон. Это позволило «Челси» надавить на «Бенфику» в попытке сбить ценник на игрока.

«Челси» с самого начала планировал таким образом заполучить Энцо по сниженной цене: у клуба могли возникнуть проблемы с ФФП, если бы лондонцы заплатили сразу 120 млн евро. Поэтому «Челси» до последнего пытался убедить «Бенфику» разделить сумму на четыре транша (причем общая сумма была бы меньше отступных). Поначалу казалось, что план может сработать: несколько дней клубы вели переговоры. Однако в конце концов «Бенфике» надоели торги, и они вышли из переговоров. «Челси» понапрасну вскружил игроку голову. Некрасивая история в человеческом плане, но очень хитроумная попытка переговоров.

«Челси» уже подписал четверых игроков в январское трансферное окно. Ивуарийский нападающий Давид Датро Фофана перешел из «Мольде» за 12 миллионов евро (да, у «Челси» теперь два Фофана), бразильский центральный полузащитник Андрей Сантос – за 12,5 миллиона из «Васко да Гама», французский защитник Бенуа Бадиашиле – за 38 млн евро из «Монако». Последним на данный момент подписанием стала аренда Жоау Феликса до лета за 11 миллионов евро без права выкупа.

Фофана и Сантос, скорее всего, отправятся в аренды – это молодые игроки с перспективой роста. Правда, у ивуарийца появился шанс зацепиться за основу: из классических форвардов у «Челси» остался только Обамеянг (Армандо Броя в этом сезоне уже не сыграет из-за разрыва крестообразных связок).

Бенуа Бадиашиле – готовый игрок на позицию левого центрального защитника. Сезон для Калиду Кулибали складывается не очень удачно, а Марк Кукурелья лучше выглядит на фланге. Кроме того, покупка игрока у «Монако» освободила позицию в стартовом составе монегасков для Маланга Сарра: защитник «Челси» летом перешел туда в аренду. Клуб обязан будет выкупить Сарра за 15 млн евро, если тот сыграет необходимое количество минут. Таким образом «Челси» подталкивает «Монако» к выкупу футболиста, который лондонцам уже не нужен.

Жоау Феликс стал самым странным трансфером. Зачем брать португальца в аренду на полсезона за немалую сумму, не имея возможности его выкупить («Атлетико» продлил с ним контракт перед уходом)? Кажется, стало чуть понятнее по пресс-конференции Поттера перед матчем с «Фулхэмом»: «Кристиан Пулишич, как мы полагаем, вылетел на пару месяцев. Надеемся, что меньше. Ситуацию Рахима Стерлинга мы все еще оцениваем. Он должен пропустить меньше Кристиана, надеемся, намного меньше».

«Челси» получил талантливого игрока атаки, которому есть что доказать. Кроме того, согласно сравнениям сайта fbref, Феликс стилистически напоминает Кристофера Нкунку, который летом присоединится к лондонцам. Если Поттер сможет встроить в игру Жоау, то впоследствии ему будет проще интегрировать Нкунку.

После назначения Грэма Поттера «Челси» занимает в таблице 12-е место с разницей мячей «+2» и темпом 1,36 очка за игру (на дистанции сезона это принесло бы 52 очка). Все не только плохо, но и скучно: по забитым на этом отрезке голам «Челси» на 14-м месте. Это даже не тянет на показатели 6-й команды из топ-6 – точно не соответствует уровню амбиций и состава «Челси».

В «Брайтоне» даже при пробуксовках в результатах у Грэма была возможность указать на продвинутые метрики, подчеркивающие высокий уровень игры. В «Челси» этот аргумент лишь усугубляет ситуацию:

По ключевым метрикам «Челси» выступает еще хуже, чем в реальной таблице. Размывается даже единственный относительно благополучный параметр – пропущенные голы. «Челси» пропустил 10 в 11 матчах и делит 3-е место, но на деле даже тут многое было основано на хорошей форме Кепы.

Есть ли хоть что-то хорошее? «Челси» при Поттере входит в топ-3 по PPDA (интенсивность прессинга), что подчеркивает желание высоко обороняться, но PPDA – лишь характеристика стиля. Пока это только намерение высоко прессинговать, а не готовый выстроенный эффективный прессинг.

Для полной оценки нужно учитывать контекст. Две детали служат весомыми смягчающими обстоятельствами – травмы и приход в середине сезона. В первом факторе вообще нет вины Поттера: Боули поменял медштаб – и пока эффект кажется явно негативным (хотя травматичность игроков «Челси» растет уже не первый год). В борьбе со второй проблемой Грэм мог проявить больше гибкости, но в той или иной степени она все равно дала бы о себе знать – его футбол достаточно трудный и требует предсезонки.

Увы, пока оправдываются опасения по тренировочному циклу Поттера, которые мы озвучивали сразу после назначения . Коротко: в «Брайтоне» у Грэма был постоянный стиль, основанный на умных розыгрышах и интенсивном прессинге, но детали воплощения, схема и позиции игроков менялись буквально в каждом матче. По словам футболистов, этот персонализированный план под соперника оттачивали неделю перед матчем. В «Челси» этой недели просто нет.

Дилемма Поттера формулировалась примерно так: адаптируется (минус этого похода – упростит подготовку, но лишит его сильной стороны) или будет упорствовать (минус этого подхода – нехватка времени на донесение плана)? Поттер решил упорствовать – пытается работать как в «Брайтоне», не обращая внимания, что оказался в другом цикле в менее знакомой с его методами команде. На выходе получаем интересного, но неэффективного в текущем контексте тренера.

Могут ли трансферы решить проблемы «Челси»? Главную – нет. О трансферах как основном инструменте можно говорить, если есть четкий рисунок и идея, но явно проседает конкретная позиция (позиции) – берешь игрока и, если попадаешь, решаешь проблему. У «Челси» пока нет базового рисунка – ни простого удобного качествам игроков, ни гибкого от матча к матчу с переносом ключевых элементов (идеал Поттера). Появление (или нет) рисунка сыграет большую роль, чем трансферы.

О переходах в текущих условиях можно рассуждать лишь в общих формулировках – подходит ли футболу Поттера в принципе (а не подходит ли под такую-то роль в такой схеме). Ответ на этот максимально общий вопрос почти по всем игрокам положительный. Порой переплачивая, «Челси» берет игроков под футбол, который собирается строить Поттер (розыгрыши с преимуществом в центре и зонный агрессивный прессинг). Они – важные инструменты под построения рисунка, но не сделают разницы, если сама стройка зависнет.

• Бадиашиле. Плюсы – молодой и левша (под позицию левого центрдефа). Хорошие данные, но еще очень сырой и весьма часто ошибающийся (как позиционно, так и технически). Если искоренить это, получится классный современный центральный защитник.

• Феликс. Топовый игрок чужой опорной зоны, который не обрел стабильности в «Атлетико» из-за стиля и травм. Может играть в нескольких атакующих ролях, что понравится Поттеру: десятка при схеме 4-2-3-1 (вероятно, лучшая позиция), ложная девятка, при необходимости с левого фланга со смещениями в центральную зону.

• Фернандес (возможный трансфер). Сейчас у «Челси» странная ситуация в центре поля. С одной стороны, богатейший выбор – Ковачич, Жоржиньо и Канте могут быть абсолютными топами при правильном использовании. С другой, травмы и контрактные ситуации сильно ограничивают их реальный потенциал. Трансфер топ-исполнителя в эту зону напрашивался. Энцо шикарно исполняет и опорника, и восьмерку: в прессинге просто машина, качественно управляет игрой и отлично читает нужды команды. Однозначно крут, что даже слишком явно и ярко доказывал в последние полгода, став звездой группы ЛЧ и всего ЧМ – по этой причине цена улетела в космос.

• Нкунку (возможный трансфер). Один из самых вариативных атакующих игроков современности. В зависимости от нужд команды может быть игроком типажа Иньесты, типажа Стерлинга, иногда даже типажа Варди. Созидатель, связующий и бомбардир в одном игроке – и почти во всем близок к топ-уровню. Разумеется, такой набор навыков позволяет ему сыграть в прямом смысле на любой атакующей позиции. Кажется идеальным игроком для «Челси», если замыслы Поттера заработают: хорош и в прессинге, и в позиционном футболе, а главное – буквально дает тренеру оружие, которым можно бить с разных позиций.

Не совсем. Тодд Боули остается президентом «Челси» и по-прежнему входит в совет директоров. Позицию спортивного директора Боули занимал временно – об этом клуб сообщал еще летом.

В конце декабря к «Челси» присоединился Кристофер Вивелл, который занял позицию технического директора (аналогичную должность он занимал в «Лейпциге»), а за несколько недель до этого «Челси» объявил о подписании Пола Митчелла из «Монако», Джо Шилдса из «Саутгемптона» и Пола Уинстэнли из «Брайтона». Шилдс и Митчелл должны переехать на «Стэмфорд Бридж» в феврале-марте (они закрывают трудовые обязанности на предыдущих местах работы), в то время как Вивелл и Уинстэнли уже сфотографировались с Феликсом и Бадиашиле – оба участвовали в переговорных процессах.

Боули планировал подобные перестановки еще в сентябре: «Мы [консорциум владельцев «Челси»] не позиционируем себя как футбольные эксперты, мы не будем пытаться выискивать лучших футбольных звездочек – мы наймем лучших специалистов, которые будут это делать».

Вивелл и Митчелл разделят между собой обязанности технического и спортивного директора. Судя по последней активности Уинстэнли, он также войдет в технический директорат. Вместе они будут отвечать за футбольную стратегию клуба, трансферную политику и работу с молодыми игроками.

Джо Шилдс и еще один специалист из «Брайтона», Кайл Маколей, займутся вопросами рекрутинга: это касается и переговоров о контрактах с новыми футболистами, и обсуждений продления действующих игроков. Маколей – очень давний партнер Поттера, поэтому стоит рассчитывать на тесную обратную связь между тренером, клубом и запросами игроков.

Наймом нового медицинского штаба занимается сторонняя компания Remedy, которую пригласил Боули. Тут пока без громких назначений. Более подробно мы разбирали ситуацию с назначениями и увольнениями при Боули в отдельном материале .

Мнения разделились, но текущий уровень футбола не устраивает никого. Некоторые предлагают подождать: Поттер в клубе четыре месяца, из которых полтора он почти не работал с командой из-за чемпионата мира. Другие до сих пор считают, что увольнение Томаса Тухеля было большой ошибкой. Гостевой сектор лондонцев на матче с «Манчестер Сити» в Кубке Англии скандировал чанты про Абрамовича и Тухеля.

Chelsea fans are chanting for Thomas Tuchel 😳



(via @CarefreeLewisG) pic.twitter.com/fCrAJAyCaE