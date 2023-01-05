Аренды «Челси» – легенда. Кому они помогли, как поменяются без Абрамовича и коснутся ли Захаряна?

Арендную систему «Челси» долгое время ставили в пример как один из самых масштабных проектов по развитию собственных игроков в других командах. В 2010-е Chelsea Loan Army (так называют эту систему в Англии) каждый сезон насчитывала около 40 игроков и рождала шутки в духе «Мы все арендованы у «Челси».

Помните, как лондонцам в январе 2019 года выписали трансферный бан? Медиа настаивали, что для «Челси» это вообще не проблема – на тот момент клуб раздал 41 человека в аренды (включая новичка Кристиана Пулишича).

Многие из этого списка действительно оставили след в «Челси», а Трево Чалоба, Рис Джеймс и Мэйсон Маунт прямо сейчас ключевые игроки основного состава.

При этом арендная система «Челси» – это инструмент, который позволяет не только развивать своих игроков, но и заметно на них зарабатывать. Как появилась эта «армия»? Зачем в ней так много игроков? Как «Челси» сделал эту систему стабильной статьей доходов? Как на ней скажутся новые правила ФИФА по регулированию аренд? И что в теории ждет Арсена Захаряна, если его трансфер в «Челси» все же состоится?

Давайте разбираться.

Статус топ-клуба вынудил «Челси»пересмотреть отношение к академии

Когда клуб перешел к Роману Абрамовичу, на «Стэмфорд Бридж» появились звезды мирового уровня. Это заметно повлияло на классический сценарий развития игроков из академии «Челси». До этого все работало довольно обыденно: молодой игрок, который блистал в молодежных командах, попадал на тренировки основы, получал свой шанс и в случае положительного результата мог стать полноправным членом главной команды (яркие примеры – Джон Терри и Джоди Моррис).

С появлением сильных исполнителей в основном составе путь молодых игроков к мечте был практически закрыт. Как можно получить шанс, когда на твоей позиции играют Эссьен, Баллак, Макелеле?

Поэтому руководство клуба стало активнее использовать практику аренд молодых футболистов. Все просто: хочешь попасть в основу – нужно сначала доказать, что ты достаточно хорош на взрослом уровне, но сделать это необходимо в другой команде. Не получилось в первый год? Попробуй себя где-то еще. Получилось? В таком случае главный тренер может посмотреть на тебя на предсезонных сборах.

Единственным выпускником академии, который не затерялся среди всех приобретений Романа, стал Джон Терри. Абрамовичу явно не понравилась такая скудная статистика, поэтому одним из стратегически важных шагов для него стало развитие молодежи. Клуб оперативно запустил строительство новой тренировочной базы и пространства для молодежных команд, академии. В июле 2007-го в Кобхэме торжественно открыли новую базу, а к 2008-му завершили финальные работы. Кобхэм стал одной из важнейших работ Абрамовича в «Челси».

Академия развивалась и до переезда в новую локацию. С каждым годом талантливых футболистов появлялось все больше. Абрамович не останавливался на внутреннем рынке: он прислушивался к своим советникам, таким как Пит де Фиссер, которые могли порекомендовать молодых футболистов из академий других стран (Де Фиссер привел в «Челси» Куртуа, Лукаку и Де Брюйне). Развивался и скаутинговый отдел: специалисты ездили в страны Европы и Латинской Америки, чтобы найти в школах других клубов перспективных ребят и забрать их в «Челси» уже на этом этапе. Развитие шло очень активно, а это привело к еще большему числу молодых футболистов, которые недостаточно хороши для сиюминутного попадания в стартовый состав, но явно переросли молодежный футбол. Аренды казались логичным сценарием, что привело к формированию Chelsea Loan Army.

Впрочем, арендная система коснулась не только своих воспитанников.

Есть три основных причины аренд

С ростом количества игроков в арендах в медиа появились классификации для этих футболистов. Чтобы было максимально наглядно, вспомним игроков, которые сейчас все еще принадлежат «Челси», но проводят этот сезон в других клубах.

Первая группа – сформировавшиеся игроки, которые не подошли текущей системе , но нуждаются в практике. Томас Тухель не нашел общего языка с Ромелу Лукаку, продать бельгийца было некому, поэтому решением стала аренда. Каллум Хадсон-Одои уже вырос из вечно подающих надежды, но так и не закрепился в основе. Выход – игровая практика в «Байере». Маланг Сарр оказался слишком ограниченным футболистом для команды, играющей в пас, поэтому «Челси» отправил француза обратно в Лигу 1 (в «Монако») в аренду с правом выкупа.

Это в том числе позволяет сэкономить на заработной плате футболистов. Отправляя их в аренду, клубы зачастую снимают с себя необходимость выплачивать зарплату, либо клуб-арендодатель и клуб-арендатор распределяют между собой зарплатные обязанности перед арендуемым игроком.

Так, например, «Интер» договорился с Лукаку о снижении его финансовых запросов и обязался на протяжении всей аренды выплачивать бельгийцу всю зарплату. Другой пример: прошлым летом «Челси» готов был отдать в аренду Кепу Аррисабалагу и взять на себя 70-80% его зарплаты.

Вторая группа – молодые перспективные игроки, которым нужно набираться опыта . Харви Вэйл давно перерос резервный состав и даже блеснул в основной команде. Однако это не убедило Тухеля дать ему шанс в предсезонке. Поэтому Харви поехал в «Халл». Аналогичная ситуация у Дюжона Стерлинга, Леви Колвилла и Иана Маатсена. В подобные аренды «Челси» отдавал Рубена Лофтуса-Чика, Мэйсона Маунта и Риса Джеймса: Рубену необходимо было набрать форму после травмы, а Маунт и Джеймс отправили в Чемпионшип («Дерби» и «Уиган» соответственно), чтобы получить игровую практику и опыт игры во взрослом английском футболе. Теперь все трое – полноправные игроки основы.

Есть и третья группа – молодые игроки, которые тонут в низших дивизионах и остаются с очень блеклыми перспективами хоть когда-то попасть в основной состав «Челси» . Джейми Камминг может похвастаться разве что попаданием на скамейку запасных в финальном матче Лиги Европы-2018/19 против «Арсенала». В 2020 году была аренда в «Стивенедж» в Лигу 2, в 2021-м – «Гиллингем» из Лиги 1, в январе 2022-го – в «Милтон Кинс Донс» из того же дивизиона. Да, Каммингу всего 23 года, но, учитывая инсайды The Athletic о том, что «Челси» хочет купить нового голкипера (а ведь еще надо разобраться с Кепой и Менди), шансов у воспитанника академии в главной команде попросту не будет.

Из этого распределения становится очевидно: развитие молодежи не единственная цель арендной империи «Челси» .

Если не растить игроков для основы, то зачем это все?

В первую очередь «Челси» все-таки рассчитывает на прогресс молодых футболистов, которых клуб покупает для основной команды или в академию. Это часто можно отследить по цепочке аренд для отдельных игроков.

В 2015 году «Челси» купил у «Атлетико Паранаэнсе» талантливого атакующего полузащитника Натана за 4 миллиона евро. Бразилец через два года закончил академию в Кобхэме и отправился в аренду в вездесущий «Витесс» (Роман Абрамович и Александр Чигринский, владелец нидерландского клуба, так плотно сотрудничали, что «Челси» за несколько лет отдал в аренду «Витессу» 29 игроков). Неплохо показав себя в Нидерландах (6 голов в чемпионате), Натан уехал на сезон-2017/18 во Францию, в «Амьен». Там у игрока совсем не задалось – он лишь однажды вышел в Лиге 1. В «Челси» отследили этот провал, на следующий год поместив Натана в условия помягче – бразилец перешел в португальский «Белененсеш». Почему именно туда? Португалия больше всего походит на Бразилию: по климату, языку, отношению к футболу. Отсутствие колоссального давления могло бы помочь Натану, но и в лиссабонской команде закрепиться у него не получилось. «Челси» отправил игрока обратно на родину – в двухгодичную аренду в «Атлетико Минейро», по итогам которой в 2020 году бразильский клуб выкупил Натана за три миллиона евро.

Поспешный вывод: «Челси» потерял миллион евро. На деле же все немного иначе. За пять лет, которые Натан числился в качестве игрока лондонцев, «Челси» минимально потратился: чаще всего зарплату бразильцу платили команды-арендаторы. По итогу «Челси» взял игрока, провел бесплатное бета-тестирование вне своей системы (управляя переменными в виде клубов), после чего сдал обратно, оставив чаевые за потраченное время.

Это пример работы в минимальный минус. При этом «Челси» часто продавал футболистов из аренд, получая прибыль. Томаш Калас перешел в «Челси» из «Сигмы» летом 2010-го за 6 миллионов евро. Спустя девять лет и семь аренд лондонцы продали чешского защитника «Бристолю» за 9 миллионов евро. Часть из этих семи аренд была платной, в большинстве из них зарплату Каласу выплачивал клуб-арендатор. «Челси» заработал на футболисте, который провел за клуб всего два матча и известен среди фанатов лишь тем, что попал в старт на игру против «Ливерпуля», в которой поскользнулся Стивен Джеррард.

Иногда «Челси» брал футболистов не столько ради футбольных навыков, сколько в качестве стратегических решений . Помните, как в 2012 году в Лондон перебрался Эден Азар? Тем же летом на «Бридже» оказался и его младший брат, Торган. Вряд ли игрок «Ланса» на тот момент расценивался руководством лондонцев на том же уровне, что и Эден. «Челси» заплатил 500 тысяч евро за Торгана и отправил футболиста в родную Бельгию – в «Зюлте» на два года. Не дав возможности Азару-младшему по возвращении, «Челси» на сезон отдал Торгана в «Боруссию Менхенгладбах». В Германии у бельгийца стало получаться, а «Боруссия» решила выкупить игрока за 8 миллионов евро. «Челси» задобрил свою главную звезду десятых, пригласив брата Эдена, а в итоге лондонцы еще и заработали на Торгане.

Летом 2017-го на фоне слухов о переходе Эдена в «Реал Мадрид» «Челси» решил снова повысить лояльность Азара трансфером другого брата, Килиана. Купив игрока у «Уйпешта», в руководстве «Челси» надеялись на продление контракта с Азаром-старшим. Однако в декабре Эден отклонил предложение клуба. У Килиана же, как и у Торгана, карьера в Лондоне не сложилась – младший из Азаров, принадлежавших «Челси», через год уехал в «Серкле Брюгге», а сезоном позднее «Серкле» выкупил его трансфер. Сколько «Челси» потратил на Килиана и сколько получил с его продажи – загадка, но этот переход точно можно считать попыткой продлить другого футболиста.

«Челси» сделал заработок на игроках из аренд одной из статей дохода, которая стабильно приносила деньги. Если у вас в клубе 30 – 40 футболистов играют где-то еще, цель будущим летом продать 1-2 из них не кажется невыполнимой.

Как к этому относятся футболисты?

По-разному. Очевидно, лояльность футболиста – комплексный параметр, который невозможно предугадать. Но куда более очевидно, что чем дольше игрок находится в арендах, тем он менее лоялен к команде, которая развивает его где угодно, но не у себя.

Хорошим пример – Тибо Куртуа. Да, «Челси» Тибо достался практически бесплатно: из «Генка» в Лондон вратарь переехал за 9 миллионов евро, что примерно равнозначно тем деньгам, которые «Атлетико» заплатил за трехгодичную аренду.

Однако из семи лет, которые Куртуа числился в «Челси», в реальности он отыграл в качестве вратаря лондонцев лишь четыре. Какой футболист с большей вероятностью проявит лояльность к клубу – тот, который 7 лет находился в системе команды, или тот, который половину этого времени был в другой команде? Поэтому нет ничего удивительного в том, что Тибо так легко покинул «Челси» и вернулся именно в Ла Лигу.

Лукас Пьязон, который игроком «Челси» побывал в восьми арендах (рекорд!), еще на пятой командировке признался, что больше не может кататься по Европе и выбрал аренду в «Фулхэм»: «Я просто устал ездить каждый год за границу. Это непросто. Может быть, двух-трех аренд достаточно». Наверняка так считал не только Пьязон.

Однако есть и футболисты, которые считают, что система работает справедливо и одинаково по отношению ко всем. Джош Грант, выпускник академии «Челси», успел дважды съездить в аренду в Англии, а в 2020 году в качестве свободного агента перешел в «Бристоль Роверс». В интервью The Athletic в том же году он защищал арендную армию «Челси»:

«Вы должны оценить, сколько игроков, прошедших через академию, получают шанс играть на самом высоком уровне. Это само по себе уже достижение. Да, может ты не сыграешь за сам «Челси», но у тебя есть все шансы стать топ-футболистом после их академии.

Любые аренды в «Челси» я рассматриваю как помощь футболисту в его развитии . Может быть, ты не поможешь в будущем именно «Челси», но будь уверен – руководство поможет тебе реализовать себя где-нибудь еще.

Я никогда не считал, что это денежная история. Мы все – одна большая семья. Без помощи клуба просто бы не добился того, что имеешь».

Как «Челси» следит за своими игроками в арендах?

Про отдел по работе с футболистами в арендах известно мало. Однако в 2020 году The Athletic приоткрыл завесу тайны. В «Челси» работает очень много бывших игроков. Часть из них трудится в качестве опекунов для молодых футболистов. Официально Карло Кудичини – технический тренер арендников (уволился летом 2022 года, замены ему пока не нашли), а Клод Макелеле, Туре-Андре Флу, Паулу Феррейра и несколько других экс-футболистов – его ассистенты.

К каждому ассистенту приставляют группу молодых футболистов. Для игроков они становятся не просто вторыми отцами, но и служат связующим звеном с клубом. В любой момент игрок, находящийся в аренде, может связаться со своим ментором, а сами ассистенты регулярно посещают матчи своих подопечных, составляя отчеты для «Челси».

Трево Чалоба с теплотой отзывался о Паулу Феррейре еще два года назад: «Паулу приезжал и смотрел большинство моих игр прямо со стадиона. После матчей мы общались. В ноябре он приезжал на игру против «Суонси», меня тогда удалили. Думаете, он при встрече меня отчитал? Наоборот, подбодрил – он хотел, чтобы я не унывал.

Он регулярно присылал мне нарезки тех моментов моей игры, в которых я должен был сыграть иначе. В «Хаддерсфилде» я играю в центре полузащиты [сейчас Трево играет центрального защитника, но по ходу карьеры нередко был опорником], поэтому основа моей игры базируются на умении оценивать ситуацию вокруг себя и не упускать игроков за спину.

Паулу присылал мне и нарезки других футболистов этой позиции. Например, я пересматривал свои моменты, а затем получал нарезки с аналогичными ситуациями, в которые попадал Жоржиньо. Так я мог оценить, что мне следовало бы сделать. Это очень помогает в понимании роли на поле».

В «Челси» всегда стремились создать атмосферу, в которой каждый игрок чувствует себя важным : он может оказаться в аренде хоть в четвертом английском дивизионе, но если его необходимо поддержать, то сделать это может даже высшее руководство. Натан Бакстер, выпускник академии «Челси», имел и такой опыт: «Я повредил плечо, когда выступал за «Росс Каунти» и вернулся в Кобхэм, чтобы пройти курс реабилитации. Во время одного из занятий с физиотерапевтами неожиданно зашел Петр Чех и спросил, как я! С тех пор он регулярно давал мне советы, как быстрее восстановиться, потому что у него раньше были такие же проблемы с плечом».

Таких историй – огромное множество. За Дюжоном Стерлингом приглядывал Виктор Мозес, Конора Галлахера поддерживал Джо Эдвардс (ассистент Фрэнка Лэмпарда), а самой известной парой учитель-ученик были, разумеется, Дидье Дрогба и Ромелу Лукаку.

За футболистами, которые отправляются в аренды в более зрелом возрасте, в первую очередь следит скаутинговый отдел и тренерский штаб. Тренеры могут сами просматривать матчи отправленных в аренду, но обычно пользуются отчетами скаутов, чтобы отследить прогресс.

Хорошо, «Челси» научился зарабатывать на арендах. А удавалось ли таким методом вырастить игроков для основного состава?

Конечно. В нулевые и десятые это не было такой распространенной практикой – в основном игроков ждал круговорот аренд и последующая продажа. Зато прямо сейчас можно взглянуть на состав «Челси» и найти в нем сразу несколько примеров.

Мэйсон Маунт дважды отправлялся в аренду: один год он провел в «Витессе», один – в «Дерби Каунти» у Фрэнка Лэмпарда вместе с Фикайо Томори. Рис Джеймс ездил в «Уиган» на сезон (и часто играл там опорного полузащитника!). Армандо Броя был в «Витессе», а в прошлом году набирался опыта в английском футболе через аренду в «Саутгемптоне». А еще Трево Чалоба (был в «Ипсвиче», «Хаддерсфилде» и «Лорьяне») и Рубен Лофтус-Чик (после тяжелой травмы был отправлен в аренды в «Кристал Пэлас» и «Фулхэм»).

Из ранних примеров – ранее упомянутый Тибо Куртуа, который провел три года в «Атлетико», после чего заменил Петра Чеха и стал основным вратарем «Челси» на четыре сезона. Виктор Мозес был, казалось бы, очередным игроком для регулярных аренд, но Антонио Конте нашел применение нигерийскому футболисту в основе.

Все бы было хорошо, но

ФИФА изменила правила аренд, а в «Челси» сменилось руководство. Chelsea Loan Army пришел конец?

В каком-то смысле да. Для начала вспомним новые правила регулирования аренд со стороны ФИФА. Внедряться они будут постепенно:

с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клуб может отдать в аренду максимум 8 футболистов;

с 1 июля 2023-го по 30 июня 2024-го – максимум 7 игроков;

с 1 июля 2024-го – максимум 6.

Примечательно, что правила должны были вступить еще в 2020 году: в марте того года они были анонсированы, однако в связи с пандемией внедрить их решили на два года позже.

Есть ли какие-то поблажки в этом режиме? Да! От ограничений будут освобождены игроки до 21 года, а также воспитанники клубных академий . Воспитанниками считаются игроки, которые провели в команде не менее 36 месяцев (необязательно подряд) в возрасте от 15 до 21 года.

«Челси» уже летом 2022-го пришлось сократить количество игроков в арендах в два раза. Теперь речь не идет о заработке на арендах: «Челси» отдает футболистов для развития и в случае, если они не подходят тренеру.

У предыдущего руководства были свои особенности: Грановская до последнего цеплялась за ненужных клубу футболистов в надежде, что те заиграют в новой аренде, после чего их получится продать. С некоторыми это работало: «Челси» таким образом смог продать Жереми Бога, Марио Пашалича и многих других. Однако с частью футболистов этот трюк провернуть не удалось: Росс Баркли классно начинал в «Астон Вилле», но затух, перезагрузки карьеры Дэнни Дринкуотера заканчивались в пабах, а Миши Батшуайи давно не воспринимал футбол как работу. Даже если у футболиста заканчивался контракт, «Челси» продлевал его на 1-2 года и снова отдавал в аренду до продажи за внятные деньги. У этой системы был очевидный минус: речь шла о футболистах, чьи оклады настолько велики, что «Челси» приходилось делить с клубом-арендатором зарплатные обязательства.

Тодд Боули решил избавить «Челси» от затянувшихся ошибок прошлого. Дринкуотеру не предложили новый контракт, Батшуайи был продан за символическую сумму в «Фенербахче», с Россом Баркли расторгли договор по обоюдному согласию. Из призраков арендного прошлого на контракте у «Челси» остались Тьемуэ Бакаойко и Абдул Рахман Баба. Учитывая то, как оперативно клуб разобрался с другими игроками, кажется, что эта пара тоже в «Челси» не задержится.

«Челси» при Боули продолжает покупать молодых футболистов, причем с двойным усилием: летом в клуб пришли Чезаре Касадеи (главная звезда примаверы «Интера»), Омари Хатчинсон (лучший игрок академии «Арсенала»), Карни Чуквуэмека (воспитанник «Астон Виллы», за которым охотился целый ряд топ-клубов). Все еще не исключается покупка Арсена Захаряна, а в новом инсайде Фабрицио Романо говорится о приобретении Давида Фофана из «Мольде».

Из-за Брекзита покупать игроков за пределами Великобритании стало сложнее : любой футболист из ЕС теперь обязан получать разрешение на работу, а английские клубы больше не могут подписывать игроков до 18 лет из любых стран (раньше можно было забирать футболистов из Европы).

Кому-то из этих игроков точно не найдется места в основной команде, кто-то явно перерастет академию. Выход снова только один – аренда, число которых теперь ограничено. А ведь «Челси» уже думает об аренде Чезаре Касадеи (инсайд The Athletic) и готов сразу же отправить Фофана на полсезона в другой клуб (информация от Низаара Кинселлы из Evening Standard). Арсен Захарян в случае перехода может задержаться на полгода в резерве, но, кажется, потом и его ждет командировка.

Впрочем, любые правила созданы, чтобы их обходить. Тодд Боули уже сориентировался в европейском футболе и планирует мультиклубную систему : «Мы собираемся расширять свою базу ресурсов, создав мультиклубную модель. Мне бы хотелось, чтобы мы расширяли зону своего присутствия. Уже есть «Ред Булл» и «Ман Сити», которые показали преимущества владения клубами в разных странах.

Вызов, который стоит сейчас перед «Челси» – найти возможность для игровой практики 18-20-летних звездочек. Их, безусловно, можно отдать в аренду, но это равнозначно тому, чтобы доверить их развитие кому-то другому».

В прессе уже появлялись слухи о том, что Боули готов купить «Лион» (Оляс ответил отказом и продал клуб другому американцу), «Сантос» (тоже отказ) и «Портимоненси» (в конце сентября сообщалось о переговорах, но с тех пор новостей нет).

Мультиклубная система действительно может стать выходом в такой ситуации – «Челси» сможет покупать желаемых футболистов в более скромный клуб, развивать их в рамках других чемпионатов, после чего покупать у своей «дочки» за сдержанные суммы. Да, это обход правил, это махинации, но если можно «Ред Булл» и «Манчестер Сити», то почему нельзя «Челси»? Возможно, нас ждет новая эпоха и совсем другой смысл под знакомым названием Chelsea Loan Army.

А что там с трансфером Захаряна?

Коротко напомним начало истории. 25 августа прошлого года появилась информация о желании «Челси» до закрытия летнего трансферного окна подписать Арсена Захаряна. Лондонцы были настроены серьезно, сам игрок тоже хотел переехать в Англию.

Однако из-за санкций сделка сорвалась: «Челси» не мог отправить деньги «Динамо», оперативно этот вопрос не решили, поэтому переход отложили до января.

Прямо сейчас, по информации моих источников, Арсен работает над оформлением армянского паспорта, который упростит получение разрешения на работу и виз для путешествий по Европе . «Челси» сможет переводить деньги за Захаряна через армянский банк. Эту информацию уже частично опроверг агент игрока Павел Андреев, однако сделку между «Челси» и «Динамо», по моей информации, курируют другие люди (среди них некогда правая рука Мино Райолы Рафаэла Пимента – о ее участии известно уже давно ).

Если Захарян все-таки перейдет в «Челси» (шансы действительно еще есть – все зависит от решения бюрократических вопросов), то прямо сейчас он вряд ли пробьется в основной состав. С момента рассуждений Вадима Лукомского на эту тему многое изменилось: другой тренер, возможно, другая схема, но остался почти тот же набор конкурентов за атакующие позиции.

Лондонцы вполне могут сразу отправить Арсена в аренду в другой английский клуб, чтобы привыкнуть к новой стране. Есть вариант закинуть Захаряна и в другие чемпионаты или даже оставить в «Динамо» до лета. А дальше все зависит от Арсена: в случае успешной аренды (или двух) у него появится шанс и в «Челси».

Фото: Gettyimages.ru/ Mike Hewitt, Emilio Andreoli, Ian Walton, Alex Davidson, Gualter Fatia, Clive Rose, Pedro VilelaTODAY Sports; globallookpress.com/Voetbal International, IMAGO/Nigel Keene, IMAGO/Norbert Scanella; fcdm.ru; chelseafc.com