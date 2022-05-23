«Куда я попал?» Реакция Тен Хага на игру «МЮ» против «Кристал Пэлас» стала мемом

Голландец уже решил от кого избавится в первую очередь.

Фотографы поймали в кадр эмоции тен Хага во время матча «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Во время игры Эрик недовольно качал головой и общался со спортивным директором клуба Джоном Мерто.

Больше всего негодований вызывало невнятное выступление Алекса Теллеса, который провел на поле все 90 минут. В британских СМИ уже появилась информация о готовности «Юнайтед» выставить бразильца на трансфер.

Болельщики в соц.сетях уже прогнозируют, как будет выглядеть их тренер через год:

Кажется, Эрик не зря отправился в Англию сразу после завершения сезона с «Аяксом»