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«Куда я попал?» Реакция Тен Хага на игру «МЮ» против «Кристал Пэлас» стала мемом

Голландец уже решил от кого избавится в первую очередь.

Фотографы поймали в кадр эмоции тен Хага во время матча «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Во время игры Эрик недовольно качал головой и общался со спортивным директором клуба Джоном Мерто.

Больше всего негодований вызывало невнятное выступление Алекса Теллеса, который провел на поле все 90 минут. В британских СМИ уже появилась информация о готовности «Юнайтед» выставить бразильца на трансфер.

Болельщики в соц.сетях уже прогнозируют, как будет выглядеть их тренер через год:

Кажется, Эрик не зря отправился в Англию сразу после завершения сезона с «Аяксом»

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