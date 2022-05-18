«Избавьтесь от Вернера». Бывший игрок «Челси» разработал план для победы лондонцев в АПЛ

«Челси» забил на 16 голов меньше, чем «Ливерпуль», и на 23 меньше, чем «Манчестер Сити» в Премьер-лиге.

Несмотря на то, что с лета 2020 года на нападающих было потрачено более 200 миллионов фунтов стерлингов, в атаке «Челси» по-прежнему не хватает форварда мирового уровня. Бывший игрок клуба Тони Каскарино объяснил, как «Челси» может спасти ситуацию.

«Челси» не выиграет лигу, пока не найдет подходящего бомбардира. Атакующие игроки, которые у них есть сейчас, во многих отношениях талантливы, но им не хватает классического форварда».

«Финал Кубка Англии против «Ливерпуля» снова показал, что «Челси» нужно слишком много моментов, чтобы забить — или не забить, как это было в субботу. Мейсон Маунт — их лучший бомбардир в лиге в этом сезоне, а так быть не должно».

«Мне нравится парень Лаутаро Мартинес из «Интера», поэтому я бы посоветовал «Челси» предложить итальянскому клубу шанс вернуть Ромелу Лукаку в аренду, избавиться от Тимо Вернера и подписать Мартинеса»

В этом сезоне 24-летний футболист забил 21 гол в Серии А и 25 голов во всех турнирах. Transfermarkt оценивает Мартинеса в 63 миллиона фунтов стерлингов.