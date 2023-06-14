Прогнозы ChatGPT
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Матч Испания - Италия. Прогноз от ChatGPT

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Встреча двух мощных команд, которые показывают качественный футбол.

Испания и Италия имеют равные показатели по количеству пропущенных голов - 1.00 в среднем за игру. Однако, Италия забивает немного больше - в среднем 1.60 гола за игру против 1.00 у Испании.

Статистика говорит в пользу Испании - они побеждали в 4 последних домашних матчах против Италии. Тем не менее, Италия забивала в 5 из 7 последних матчей против Испании, что говорит о ее возможности преодолеть оборону соперника.

С учётом вышесказанного, кажется логичным сделать ставку на "Обе Забьют ДА" с коэффициентом 2.03, предполагая, что обе команды смогут реализовать свои моменты. Размер ставки - 700 условных единиц.

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