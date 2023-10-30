Восстановление после инсульта дома – возможно ли? Как подобрать упражнения? Какое требуется оборудование?

Инсульт – одно из наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ежегодно 450 тысяч человек в России переносят инсульт, что равно количеству населения крупного города, например Курска или Сочи.

Часто инсульт оставляет после себя тяжелые ограничения для жизни – нарушения движения и глотания, проблемы с речью и памятью. Справиться с ними помогает реабилитация. К сожалению, получить ее в полном объеме получается не у всех. Нередко единственный доступный вариант восстановления – на дому. При этом сложно понять, какие действия пойдут во благо, а какие во вред.

Как организовать реабилитацию после инсульта дома? Как подобрать упражнения для самостоятельных занятий? Есть ли ограничения у людей, перенесших инсульт? Как обезопасить домашнюю обстановку? Разбираемся в этих вопросах со специалистами фонда помощи больным с инсультом ОРБИ и медицинским автором раздела «Здоровье» на Sports.ru Александром Шестаковым.

Что такое инсульт

Инсульт – это заболевание, при котором блокируется поступление крови к определенным участкам мозга. Это может произойти из-за закупоривания артерии (ишемический инсульт) или разрыва кровеносного сосуда (геморрагический инсульт).

Во время инсульта нервные клетки одной из областей головного мозга не получают кислород и питательные вещества, из-за чего повреждаются и теряют способность выполнять свои функции как следует. Это приводит к появлению типичных симптомов инсульта – односторонней слабости мышц лица и конечностей, нарушениям речи. Симптомы будут зависеть от того, какая часть мозга повреждена.

Отследить симптомы и вызвать скорую помощь необходимо как можно скорее – риск тяжелых осложнений значительно снижается, если врачи окажут помощь в течение первых 3–4 часов после инсульта.

«Я мужу говорю: «Слушай, я что-то ногу отсидела, пойду пробегусь». Я бежала вдоль реки метров 250 туда и столько же обратно. Бегу, и мне легче не становится, ногу не отпускает. После того, как я остановилась, следующий шаг сделать уже не смогла – ноги буквально не отрывались от земли. И вдруг у меня отнимается рука. Повисла, как плеть. Всю правую часть тела парализовало. Я пыталась сказать, что не понимаю, что со мной происходит, но выходили только нечленораздельные звуки», – описывает свои симптомы Светлана Морозова, жительница Петербурга, перенесшая инсульт в 44 года.

Даже если лечение было оказано вовремя, человеку может понадобиться реабилитация. В зависимости от объема и тяжести поражения могут сохраняться нарушения даже после восстановления мозгового кровотока – чаще всего встречаются:

снижение подвижности мышц конечностей и лица,

нарушения речи,

трудности с концентрацией внимания,

нарушения глотания,

хроническая боль.

Возникшие нарушения доставляют множество неудобств, ограничивают способность к самообслуживанию и лишают человека возможности жить как прежде. Реабилитация позволяет восстановить работу нервных клеток и вернуться к полноценной жизни.

Нервные клетки восстанавливаются, поэтому инсульт – не приговор

Вопреки популярному мифу, нервные клетки способны восстанавливаться и активно изменяться – это явление называют нейропластичностью. Так же, как скелетные мышцы растут под нагрузками, так и нервная ткань развивается при ее активном «использовании»: речевые центры мозга восстанавливаются, когда человек разговаривает, двигательные центры – во время физической активности. Именно поэтому движения так важны в реабилитации после инсульта, особенно в первый год после заболевания.

«Раннее начало реабилитации, подобранная программа восстановления и активное участие самого человека – это основные факторы, которые помогают прийти к результатам. Поэтому реабилитацию после инсульта нужно начинать как можно раньше, чтобы шанс вернуть человека к нормальной жизни был максимально высок», – пишут эксперты фонда ОРБИ в своем блоге.

Фонд ОРБИ – первый профильный фонд, который системно занимается проблемой инсульта в России. Специалисты фонда помогают получить качественную медицинскую помощь людям, столкнувшимся с инсультом, в том числе оказывают поддержку на этапе реабилитации .

Как проходит реабилитация после инсульта

Процесс начинается уже в первые дни после инсульта в неврологическом или ангиохирургическом отделении. В зависимости от состояния человека, это могут быть пассивные упражнения, когда движения полностью выполняются при помощи специалиста по реабилитации, или активные занятия, когда к движениям подключается сам пациент.

После выписки из стационара эффективнее всего заниматься со специалистами в реабилитационных центрах. При этом попасть в такой центр можно бесплатно по ОМС: «Уже в больнице, в том числе в реанимации, куда человек госпитализируется по поводу инсульта, начинается восстановительное лечение. После выписки оно должно быть продолжено в отделении медицинской реабилитации или реабилитационном центре, направление в который дает участковый невролог. Это обычный маршрут, который бесплатно и планово проходит пациент, перенесший инсульт. Количество курсов реабилитации не ограничено, так как зависит от тяжести перенесенного инсульта», – поясняют эксперты фонда ОРБИ.

Узнать подробнее о бесплатной реабилитации по ОМС

Реабилитация должна быть комплексной, последовательной и непрерывной

Инсульт нарушает способность полноценно двигаться, поэтому главная цель реабилитации – вернуть способность ходить, обслуживать себя самостоятельно и выполнять те движения, без которых невозможна полноценная жизнь.

Реабилитация после инсульта осуществляется силами мультидисциплинарной команды. Физический терапевт помогает восстановить движения, логопед – речь, эрготерапевт – способность повседневного самообслуживания. Психолог помогает справиться с тревогой, настроиться на позитивное будущее, невролог – работает над восстановлением нервной проводимости и чувствительности. Команда специалистов доступна в реабилитационных центрах, поэтому именно там восстановление проходит эффективнее всего.

Нарушенные функции и степень их угнетения отличаются у разных людей, поэтому в основе реабилитации лежит индивидуальный план, учитывающий потребности и способности человека. При этом важно заниматься регулярно, повышать нагрузки постепенно и последовательно.

Если попасть в центр не удается, важно наблюдаться у специалиста дистанционно

Реабилитация в центре обязательна – нужно стремиться получить ее как можно раньше. В некоторых случаях попасть на очную реабилитацию бывает сложно, например жителям удаленных районов, либо когда на территории проживания нет профессиональных специалистов по реабилитации.

Проводить реабилитацию в таких случаях возможно в домашних условиях, хотя ее эффективность будет ниже. При этом ставить цель реабилитации, подбирать упражнения и методы восстановления следует только под присмотром специалиста по реабилитации – приглашать врача на дом или получать дистанционные консультации.

«Упражнение – это лечебная единица, как таблетка. Таблетки назначает врач. Заметьте: не только назначает, но и корректирует. То же самое с упражнениями: неверно подобранные методы реабилитации заведут в тупик или даже нанесут травму. Особенно осторожными нужно быть с видеоматериалами из интернета, в которых показана ассистивная помощь, например, как помочь человеку перевернуться в кровати или встать с нее.

Людям, у которых нет возможности пройти очную реабилитацию, я бы рекомендовала удаленные консультации – по видеосвязи специалист покажет технику и проследит за ее выполнением. В крайнем случае можно проконсультироваться и по телефону для определения направления реабилитации.

Обращаться следует только к врачам физической и реабилитационной медицины (ФРМ), которые могут показать соответствующий диплом и рассказать о полученном образовании. Инструкторы ЛФК, массажисты, медсестры и тем более люди без медицинского образования не обладают достаточными знаниями и не имеют права проводить реабилитацию после инсульта. Не стесняйтесь спрашивать врача о его образовании – грамотный специалист будет рад рассказать о своей подготовке.

Фонд ОРБИ сотрудничает с врачами ФРМ по всей России. Вы можете позвонить на горячую линию фонда и наши сотрудники помогут подобрать специалиста», – комментирует врач физической и реабилитационной медицины и координатор медицинских программ фонда ОРБИ Ася Доброжанская.

Очная реабилитация в центре необходима для безопасного и эффективного восстановления после инсульта. Для тех, кто не может попасть на очную реабилитацию в центр, фонд ОРБИ подготовил набор упражнений, которые допустимо выполнять в разных положениях. Ознакомиться с ними можно в специальных видео.

Успех реабилитации определяется четкой целью

Достигнуть можно только поставленную цель – такой принцип действует и в реабилитации. Перед тем, как приступать к любым действиям, необходимо определить, для чего они будут выполняться.

«Цель ставится – будет результат. В этом поможет специалист. Это же служит и маркером при выборе реабилитационного центра – способность сформулировать и озвучить пациенту и его близким реабилитационную цель. Самостоятельно в качестве цели можно ставить достижение ближайших и самых простых элементов самообслуживания. Это в первую очередь умывание и гигиена полости рта. Например, если не получается чистить зубы обычной щеткой, потому что правая рука в парезе (частично обездвижена), а левой неудобно выполнять чистящие движения, можно попробовать перейти на электрическую зубную щетку, ее достаточно просто поднести к зубам», – поясняет Ася Доброжанская.

Параллельно с развитием навыков самообслуживания необходимо работать над последовательным достижением двигательных переходов – это способность выполнять более сложные движения. Порядок двигательных переходов обычно выглядит так:

поворот в кровати на пораженную сторону,

поворот на здоровый бок,

переход в положение сидя,

поддержание положения сидя на крае кровати с опущенными ногами,

вставание на ноги,

поддержание положения стоя с опорой и пересаживание на прикроватный стул,

стояние без опоры,

ходьба по прямой линии,

повороты во время ходьбы.

Определить ближайший двигательный переход и выбрать методы его достижения может только специалист.

«Цели, связанные с самообслуживанием и двигательными переходами, идут параллельно. Например, человек только лежит и мы с ним учимся садиться. Вместе с тем в положении лежа он в состоянии пользоваться бутылкой с водой, очками, книгой, телефоном, пультом от телевизора. Он может поправить на себе одежду, доступна минимальная гигиена – обтереть тело влажным полотенцем и даже почистить зубы» – рассказывает Ася Доброжанская.

Упражнения стоит выполнять до обеда, действия по самообслуживанию – по необходимости

После того как специалист подберет подходящий набор упражнений для реабилитации, следует начать выполнять его регулярно.

Ася Доброжанская так объясняет режим дня выздоравливающего: «Физиологически люди после инсульта более активны в первой половине дня, поэтому более интенсивные тренировки стоит проводить до 16:00. В вечернее время лучше отдать предпочтение занятиям с пассивными движениями или физиотерапевтическим процедурам».

Движения, связанные с самообслуживанием, необходимо выполнять в любое время суток по необходимости. В этом и состоит одна из главных целей реабилитации – позволить человеку самостоятельно обеспечивать свой быт и досуг.

Оборудование для домашней реабилитации назначает врач

Оборудование, или, как говорят специалисты, технические средства реабилитации (ТСР) подбирает и назначает реабилитолог в зависимости от поставленной цели и состояния человека. Самостоятельно приобретать какие-либо устройства не рекомендуется – неверно подобранные ТСР могут только навредить здоровью.

«Есть два типа ТСР – простые и дешевые, которые человек может купить и использовать сам, и сложное оборудование, которое мы используем в клиниках, но полностью отлучаем от него пациента до выписки из центра.

Самостоятельно можно приобретать только простые ТСР с ценой ориентировочно до 3000 рублей. Все, что дороже, самостоятельно приобретать не следует. Для подбора и регуляции ТСР тоже желательна помощь специалиста. Из ТСР, используемых после инсульта, потребуется четырехопорная трость. Она обеспечивает хорошую опору и обладает высокой стабильностью. Про одноопорные трости, «палки», стоит забыть и даже не рассматривать после инсульта – они имеют низкую стабильность, повышают риск падения и формируют патологическую «походку фехтовальщика», при которой человек волочит больную ногу, не развивая ее», – объясняет Ася Доброжанская.

Ходунки – тоже не лучший вариант, особенно на первых этапах. При использовании ходунков нужно активно использовать обе руки, а после инсульта сила одной из рук снижена – это повышает риск травмы.

Нередко родственники покупают функциональную кровать, позволяющую регулировать угол наклона ее отделов, придавая разные позы телу – лежа, полулежа, сидя с прямыми или согнутыми коленями. Несмотря на кажущееся удобство, функциональная кровать, купленная без показаний, замедляет реабилитацию – она уменьшает количество самостоятельных движений, а значит, и эффективность восстановления.

Занимаясь дома, главное – не навредить

Подвывих головки плечевой кости – наиболее частое осложнение, возникающее в домашних условиях. При этом состоянии плечевая кость частично смещается из сустава, что вызывает боль и ограничивает движения руки.

«Часто травмы случаются, когда человеку, перенесшему инсульт, помогают сесть или подняться. Так может случиться при неосторожном обращении с паретичной рукой. Родственник берется за кисть, тянет руку и буквально выдергивает плечо из сустава. Также это происходит при захвате за подмышки, когда человека поднимают.

Кроме того, люди часто травмируются сами, например, если поднимают руки выше 90 градусов в боковом отведении. После инсульта безопасный объем движений в плечевом суставе следующий: рука вытянута параллельно полу, если человек сидит или стоит, и рука ровно в потолок, перпендикулярно полу, если человек лежит. Часто можно найти рекомендацию выполнять упражнения с поднятием прямых рук и заведением их за голову – это прямой путь к подвывиху плечевого сустава», – поясняет Ася Доброжанская.

Без консультации специалиста даже простые на первый взгляд упражнения могут навредить. Так, в стремлении самостоятельно повысить активность паретичной руки, люди часто катают между кистями шипастый мячик или игольчатый ролик, разминают и растирают ладони. Эти действия неизбежно повышают мышечный тонус в кисти, что вызывает или еще больше усиливает спастичность. Раздражение нервных окончаний ладони избыточно активизирует и повышает тонус мышц-сгибателей. В результате кисть непроизвольно сжимается в кулак без возможности вернуться в расслабленное положение. В дальнейшем потребуется много усилий, чтобы снять спазм.

По такому же механизму образуется избыточная спастичность стопы, когда создают упор стопы так, что угол в голеностопном суставе составляет 90 градусов. Ответом на это станет повышенный мышечный тонус и появление стойкого спазма – формируется «балетная стопа», когда носок стопы непроизвольно вытянут.

Безопасная обстановка дома – без препятствий и с хорошим освещением

Если у человека после инсульта сформировалось нарушение глотания, родственники должны как можно раньше обучиться у специалиста правилам кормления. Даже незначительные на первый взгляд поперхивания говорят о том, что еда поступает в трахею, а значит есть риск полного перекрытия дыхательных путей пищей.

Подробнее о том, как кормить человека при проблемах с жеванием и глотанием, можно прочитать в блоге фонда ОРБИ. В другом материале специалисты рассказали о частых ошибках при кормлении людей с подобной проблемой.

Когда человек, перенесший инсульт, приступил к ходьбе, необходимо убедиться, что на его пути нет препятствий – убрать с прохода громоздкую мебель, разобрать хлам. Стоит оставить на пути стул или табуретку, чтобы человек мог на нее присесть и отдохнуть, если не рассчитает силы.

Важно также избавиться от скользящих по полу ковров и половиков. Другой вариант – надежно зафиксировать их липкой лентой или резиновыми уголками.

Отдельно стоит задуматься об активных питомцах. Если домашнее животное быстро бегает по дому или прыгает хозяевам на руки, важно закрывать питомца в соседней комнате на время тренировки ходьбы. Любвеобильный питомец может сбить с ног человека, который заново учится ходить после инсульта, а падение приведет к новым осложнениям.

Кроме того, следует обеспечить хорошее освещение, чтобы человек ясно видел, куда идет и на что наступает.

Еще один момент, на который важно обратить внимание – удобная обувь, плотно прилегающая к стопе. «Шлепанцы – это худший вариант обуви после инсульта. Они удерживаются на стопе силой сгибателей – это мышцы, которые значимо повреждаются и слабеют после инсульта. Шлепанцы делают два плохих дела одновременно: формируют патологическую походку, когда человек волочит ногу через сторону, и увеличивают риск падения. Стоит выбрать спортивную обувь без шнурков, с закрытым носком, фиксированной пяткой и гнущейся подошвой. Можно носить кроссовки из эластичного материала, в которых шнурки выполняют чисто декоративную функцию», – объясняет Ася Доброжанская.

Подробнее о том, как подготовить дом к возвращению человека после инсульта, специалиста фонда ОРБИ рассказывают в своем блоге.

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Инсульт – тяжелое заболевание, после которого у человека могут остаться ограничения в движении, проблемы с самообслуживанием и речью. Но важно понимать, что на инсульте жизнь не заканчивается. Реабилитация позволяет полностью или частично восстановить утраченные навыки и вернуться к полноценной жизни.

Молодая спортсменка Алиса Валл, не представлявшая свою жизнь без спорта, перенесла инсульт в 27 лет.

Как часто бывает в таких случаях, у Алисы перестала двигаться правая половина тела. Сразу после стабилизации состояния девушка начала упорно работать над восстановлением, например ходить в столовую только своими силами. Через три недели Алиса уже ездила на море и пыталась плавать – делала те движения, которые получались. Благодаря своему упорству, помощи специалистов и поддержке близких Алиса восстановила способность двигаться и даже выступает на соревнованиях по триатлону в составе сборной Краснодарского края.

Реабилитация способна помочь восстановиться после инсульта. Фонд ОРБИ оказывает поддержку людям, столкнувшимся с этим заболеванием. Специалисты фонда помогают получить качественную помощь и консультируют по вопросам, связанным с инсультом и реабилитацией после него.

Фото: Robina Weermeijer on Unsplash; Image by kjpargeter on Freepik