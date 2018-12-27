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    Блог Чемпионшип Англии

    Видеообзор: 27 тур Чемпионшипа Англии

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    Обзор 27 тура Чемпионшипа: «Лидс» сохраняет лидерство, « Шеффилд Юнайтед» и «Норвич» делят второе место, а «Болтон» борется за выживание.

    27 тур:

    11.01.2019 Лидс – Дерби 2:0
    12.01.2019 Милуолл – Блэкберн 0:2
    12.01.2019 Ипсвич – Ротерхэм Юнайтед 1:0
    12.01.2019 Бирмингем – Мидлсбро 1:2
    12.01.2019 Брентфорд – Сток Сити 3:1
    12.01.2019 Уиган Атлетик – Астон Вилла 3:0
    12.01.2019 Вест Бромвич – Норвич 1:1
    12.01.2019 Халл Сити – Шеффилд Уэнсдэй 3:0
    12.01.2019 Бристоль Сити – Болтон 2:1
    12.01.2019 Рединг – Ноттингем Форест 2:0
    12.01.2019 Престон – Суонси 1:1
    12.01.2019 Шеффилд Юнайтед – КПР 1:0

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