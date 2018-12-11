Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Блог Чемпионшип Англии

    Видеообзор: 22 тур Чемпионшипа Англии

    Теги Рединг Лидс Халл Куинз Парк Рейнджерс Бристоль Сити Мидлсбро Болтон Сток Сити Суонси Дерби Каунти Бирмингем Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич Блэкберн Уиган Астон Вилла Футбол

    Обзор 22 тура Чемпионшипа: «Вест Бромвич» обыграл «Шеффильд Юнайтед», «Лидс» оказался сильнее «Болтона», «Мидлсбро» проиграл КПР и другие матчи тура.

    14 декабря

    Шеффилд Юнайтед – Вест Бромвич 1:2 

    15 декабря

    Бристоль Сити – Норвич 2:2 
    Блэкберн – Бирмингем 2:2 
    КПР – Мидлсбро 2:1 
    Астон Вилла – Сток Сити 2:2 
    Болтон – Лидс 0:1
    Ротерхэм Юнайтед – Рединг 1:1 
    Престон – Милуолл 3:2 
    Халл Сити – Брентфорд 2:0 
    Ипсвич – Уиган Атлетик 1:0 
    Суонси – Шеффилд Уэнсдэй 2:1

    Все обзоры чемпионата Голландии

    Все обзоры Чемпионшипа

    Автор
    • Sports.ru

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться