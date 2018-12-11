Видеообзор: 22 тур Чемпионшипа Англии
Обзор 22 тура Чемпионшипа: «Вест Бромвич» обыграл «Шеффильд Юнайтед», «Лидс» оказался сильнее «Болтона», «Мидлсбро» проиграл КПР и другие матчи тура.
14 декабря
Шеффилд Юнайтед – Вест Бромвич 1:2
15 декабря
Бристоль Сити – Норвич 2:2
Блэкберн – Бирмингем 2:2
КПР – Мидлсбро 2:1
Астон Вилла – Сток Сити 2:2
Болтон – Лидс 0:1
Ротерхэм Юнайтед – Рединг 1:1
Престон – Милуолл 3:2
Халл Сити – Брентфорд 2:0
Ипсвич – Уиган Атлетик 1:0
Суонси – Шеффилд Уэнсдэй 2:1
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