Вакансия Тимлид раздела Железо [Cyber]
«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже 25 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.
Sports – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с многомиллионной аудиторией, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Кибер на Спортсе – это медиа про киберспорт, игры, фильмы и стримы. Наш сайт регулярно посещает более 5 млн уникальных пользователей в месяц.
Мы сами играем в те игры, про которые пишем, смотрим матчи, которые анализируем, и ждем сериалы, трейлеры которых у нас появляются. А еще мы регулярно ищем новые вызовы – будь то запуск первого киберспортивного фэнтези на русском языке или проведение главной индустриальной премии Кибер Best.
Подробнее про команду Кибера в подкасте «Коллеги, добрый день!» ⬇️
Сейчас мы ищем Тимлида раздела Железо, в котором будем писать про компьютеры, гаджеты и различный софт. Пока что раздел практически пустует и будет расширяться под твоим лидерством – в том числе, мы планируем расширять команду и нанимать авторов с твоей помощью.
С нами ты будешь:
Создавать контент-план раздела. Находить темы для новых постов.
Вводить рубрики, которыми мы будем завоевывать аудиторию.
Запускать собственные гипотезы, опираясь на показатели предыдущих успехов и неудач.
Участвовать в поиске автора в раздел и организовывать работу с ним.
Писать собственные тексты. В первую очередь, премиальные вещи вроде сериалов и рубрик.
Работать над ростом трафика раздела – как в плане просмотров, так и в плане кор-аудитории.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
У тебя есть опыт работы в сфере или на схожей должности от 2 лет.
Великолепное знание русского языка.
Ты умеешь организовывать работу коллег.
Ты хорошо погружен(а) в тематику железа, софта и мобильных устройств.
Следишь за событиями в сфере, умеешь вычленять важное среди них и понимаешь актуальность контента.
Большим плюсом будет знание работы других сайтов схожей тематики изнутри.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, а можешь в нашем уютном офисе в центре Москвы (недалеко от м. Проспект Мира/Рижская).
ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.
Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.
Не просто коллег, а сообщество:
Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.
У нас в целом работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же. Тебя ждут:
Тестовое задание, которое поможет нам понять твои базовые навыки.
Собеседование с главным редактором Кибера и HR, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
Финальное интервью с издателем Кибера и тимлидом команды HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.
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