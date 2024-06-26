Вакансия Тимлид раздела Железо [Cyber]

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже 25 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с многомиллионной аудиторией, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Кибер на Спортсе – это медиа про киберспорт, игры, фильмы и стримы. Наш сайт регулярно посещает более 5 млн уникальных пользователей в месяц.

Мы сами играем в те игры, про которые пишем, смотрим матчи, которые анализируем, и ждем сериалы, трейлеры которых у нас появляются. А еще мы регулярно ищем новые вызовы – будь то запуск первого киберспортивного фэнтези на русском языке или проведение главной индустриальной премии Кибер Best.

Подробнее про команду Кибера в подкасте «Коллеги, добрый день!» ⬇️

Сейчас мы ищем Тимлида раздела Железо , в котором будем писать про компьютеры, гаджеты и различный софт. Пока что раздел практически пустует и будет расширяться под твоим лидерством – в том числе, мы планируем расширять команду и нанимать авторов с твоей помощью.

С нами ты будешь :

Создавать контент-план раздела. Находить темы для новых постов.

Вводить рубрики, которыми мы будем завоевывать аудиторию.

Запускать собственные гипотезы, опираясь на показатели предыдущих успехов и неудач.

Участвовать в поиске автора в раздел и организовывать работу с ним.

Писать собственные тексты. В первую очередь, премиальные вещи вроде сериалов и рубрик.

Работать над ростом трафика раздела – как в плане просмотров, так и в плане кор-аудитории.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

У тебя есть опыт работы в сфере или на схожей должности от 2 лет.

Великолепное знание русского языка.

Ты умеешь организовывать работу коллег.

Ты хорошо погружен(а) в тематику железа, софта и мобильных устройств.

Следишь за событиями в сфере, умеешь вычленять важное среди них и понимаешь актуальность контента.

Большим плюсом будет знание работы других сайтов схожей тематики изнутри.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.

Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, а можешь в нашем уютном офисе в центре Москвы (недалеко от м. Проспект Мира/Рижская).

ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.

Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов .

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас в целом работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же. Тебя ждут:

Тестовое задание, которое поможет нам понять твои базовые навыки.

Собеседование с главным редактором Кибера и HR, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.

Финальное интервью с издателем Кибера и тимлидом команды HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

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