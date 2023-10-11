Вакансия DevOps Engineer (Middle)

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Sports.ru — не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

С 2021 года к команде Sports.ru присоединилось новостное медиа про российский футбол Бомбардир. Это side-проект с аудиторией 2 млн человек, который стремительно набирает обороты.

Сайт полностью написан на PHP 7+. CI/CD организован на основе GitLab. В начале 2024 года планируется переезд виртуализации в Kubernetes, внедрение Terraform для IaC. Используем базу MySQL. Основная серверная ОС — Centos, но в ближайших планах переход на Ubuntu. Мониторинг проводится с помощью Okmeter и NewRelic.

Сейчас в инфраструктурную команду Бомбардира мы ищем devops-инженера. Кроме выполнения задач по этому проекту, будет возможность подключаться к инфраструктуре Sports.ru в рамках работы с командой и обмена практиками.

С нами ты будешь:

Поддерживать и развивать существующую инфраструктуру.

Следить за работоспособностью серверов и сервисов.

Заниматься обновлением стека на проекте: выбирать и внедрять новые технологии.

Оперативно решать проблемы, возникающие в продуктовой среде.

Находить и исправлять узкие места в архитектуре.

Помогать разработке развивать CI/CD.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

У тебя есть опыт поддержки веб-проектов от 2 лет.

Ты используешь Git как основной рабочий инструмент, практикуешь IaC подход и умеешь описывать в виде кода любые инфраструктурные сервисы.

Имеешь опыт построения CI/CD пайплайнов средствами GitLab.

Понимаешь особенности работы Kubernetes: взаимодействие системных и пользовательских сервисов в кластере, авторизация, версионирование и деплой манифестов.

У тебя есть базовый опыт администрирования MySQL. Не придется писать или оптимизировать запросы, но потребуется анализировать проблемы с производительностью и репликацией серверов.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.

которое ты можешь определять самостоятельно. Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, при желании есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы.

Ты можешь работать полностью удаленно, при желании есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация фитнеса и курсов английского языка.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.

чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же. Тебя ждут:

Короткое HR-интервью на 20 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты — о себе.

Техническое собеседование с тимлидом devops-команды максимум на час, где мы не будем грузить тебя абстрактными задачками.

И финальное интервью с СTО и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

Если ты готов(а) присоединиться к нам, оставляй отклик в форме ниже или пиши напрямую рекрутеру в телеграм ⚽️