Вакансия Golang Developer (Middle+/Senior)

Sports.ru — не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас мы ищем опытного Golang-разработчика в нашу платформенную бэкенд-команду — юнит, который развивает PaaS и микросервисную инфраструктуру, а также разрабатывает внутренний фреймворк Sports.ru. Мы тесно взаимодействуем с DevOps-командой и другими юнитами разработки, чтобы все наши продукты становились лучше.

Глобальные цели нашего юнита:

Высокая доступность, производительность и прозрачность работы всех наших сервисов.

Разработка инструментария для автоматизации рутины.

Снижение порога входа для разработчиков.

Основной язык разработки — Go, микросервисы генерируются через PaaS, между собой взаимодействуют по gRPC и через очереди в RabbitMQ. Для общения с внешним миром используем GraphQL. Данные хранятся в PostgreSQL, MySQL и Redis. Для хранения логов и трейсов используем решение от Elastic (Kibana и APM), метрики хранятся в Prometheus, каждый сервис имеет выделенную борду в Grafana. Сервисы деплоятся в k8s при помощи werf, за CI отвечает Gitlab CI, для которого реализован общий пайплайн.

С нами ты будешь:

Разрабатывать внутренний фреймворк компании: у нас есть решение для генерации сервисов по нажатию кнопки (PaaS), а также набор пакетов для работы с базой, кэшом, метриками, трейсингом и так далее. Всё это мы поддерживаем, развиваем и улучшаем.

Работать над повышением прозрачности наших сервисов — мы стремимся к тому, чтобы в работе нашего проекта не было белых пятен.

Искать и устранять проблемы с производительностью и доступностью сервисов, а также помогать другим командам в поиске оптимальных решений.

Собирать обратную связь от других команд разработки — мы хотим, чтобы разработчики фокусировались на создании новых фич, поэтому ставим своей целью автоматизацию рутины и комфортный процесс разработки.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Мы ищем человека с опытом разработки на Go. Важно, чтобы ты хорошо разбирался во внутреннем устройстве и идиоматике языка. Опыт работы с другими языками будет плюсом.

Желателен опыт работы с высокими нагрузками, микросервисной архитектурой и k8s.

Дополнительным плюсом будет, если ты имеешь опыт решения задач на стыке разработки и DevOps. Мейнтейнить k8s не придётся, но понимание того, как устроена инфраструктура, повысит эффективность взаимодействия с DevOps.

Мы ждём, что ты придерживаешься рационального и взвешенного подхода: нужно уметь находить баланс между перфекционизмом и прагматикой, предлагаемые решения должны соответствовать контексту и специфике проекта.

Ты должен уметь аргументировать свои решения и быть готовым работать с обратной связью. Мы хотим делать жизнь разработчиков проще, поэтому должны хорошо понимать их боли и находить решения, которые эту боль сократят.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.

которое ты можешь определять самостоятельно. Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, при желании есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы.

Ты можешь работать полностью удаленно, при желании есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация фитнеса и курсов английского языка.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.

чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же:

Короткое HR-интервью на 20 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты — о себе.

Техническое собеседование с тимлидом команды максимум на 1,5 часа, где мы не будем грузить тебя абстрактными задачками.

И финальное интервью с СTО и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

Если ты готов делать Спортс лучше, оставляй отклик в форме ниже или пиши напрямую рекрутеру в телеграм ⚽️

Подпишись на наш карьерный блог, чтобы быть в курсе новых вакансий! 🤩