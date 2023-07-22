Вакансия Junior Designer в редакцию
«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее, потому что создаем качественный контент и распространяем его на всех возможных платформах.
Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное спортивное медиа на русском языке с многомиллионной аудиторией, где пользователи читают тексты, посты блогеров и новости, следят за матчами и становятся частью комьюнити.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Для своих читателей мы не только пишем новости и тексты. Мы оформляем материалы содержательными иллюстрациями, которые помогают быстрее и лучше понять суть.
С нами ты будешь:
- Создавать яркие картинки для наших соцсетей, готовить инфографику и коллажи для постов на сайте.
- Работать в связке с редакторами и украшать Sports.ru в насыщенные событиями дни.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Отличное понимание спорта.
- Способность предлагать и реализовывать идеи.
- Высокая скорость работы и умение вписываться в дедлайны.
- Готовность работать по субботам и воскресеньям при графике «пять смен в неделю».
- Владение Photoshop и Figma.
- Навыки в Illustrator, в моушн-дизайне и иллюстрации будут огромным плюсом.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, потому что доверяем своим людям.
- Удобный формат работы. Можно полностью удаленно, можно приезжать в наш уютный офис в центре Москвы.
- Если нужен отпуск, мы всегда его предоставим. Как и больничный: у нас это не приводит к потере в деньгах.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткие менеджеры, они действительно вкладываются в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому активно практикуем форматы, помогающие становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Регулярно покупаем доступы к ценным тематическим конференциям, чтобы команда всегда была в тренде.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей фифы, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.
- У нас в целом работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:
- Короткое интервью с руководителем на 30 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
- Возможно, небольшое тестовое задание, если портфолио небольшое или работы в нем из других сфер дизайна. Обязательно дадим конструктивный фидбек.
- Финальное интервью с коллегами из редакции, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.
Если ты готов делать Спортс лучше, присылай примеры работ, резюме или короткий рассказ о своем дизайнерском пути на почту jobs.design@sports.ru
⚽️ ✏️ 💶