Вакансия Junior Designer в редакцию

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее, потому что создаем качественный контент и распространяем его на всех возможных платформах.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное спортивное медиа на русском языке с многомиллионной аудиторией, где пользователи читают тексты, посты блогеров и новости, следят за матчами и становятся частью комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Для своих читателей мы не только пишем новости и тексты. Мы оформляем материалы содержательными иллюстрациями, которые помогают быстрее и лучше понять суть.

С нами ты будешь:

Создавать яркие картинки для наших соцсетей, готовить инфографику и коллажи для постов на сайте.

Работать в связке с редакторами и украшать Sports.ru в насыщенные событиями дни.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Отличное понимание спорта.

Способность предлагать и реализовывать идеи.

Высокая скорость работы и умение вписываться в дедлайны.

Готовность работать по субботам и воскресеньям при графике «пять смен в неделю».

Владение Photoshop и Figma.

Навыки в Illustrator, в моушн-дизайне и иллюстрации будут огромным плюсом.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, потому что доверяем своим людям.

Удобный формат работы. Можно полностью удаленно, можно приезжать в наш уютный офис в центре Москвы.

Если нужен отпуск, мы всегда его предоставим. Как и больничный: у нас это не приводит к потере в деньгах.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткие менеджеры, они действительно вкладываются в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому активно практикуем форматы, помогающие становиться лучше: one-to-one, performance review.

Регулярно покупаем доступы к ценным тематическим конференциям, чтобы команда всегда была в тренде.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей фифы, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас в целом работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:

Короткое интервью с руководителем на 30 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.

Возможно, небольшое тестовое задание, если портфолио небольшое или работы в нем из других сфер дизайна. Обязательно дадим конструктивный фидбек.

Финальное интервью с коллегами из редакции, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

Если ты готов делать Спортс лучше, присылай примеры работ, резюме или короткий рассказ о своем дизайнерском пути на почту jobs.design@sports.ru

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