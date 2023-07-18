Вакансия Backend Golang Developer

Sports.ru — не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас мы ищем Backend-разработчика в нашу Core-команду — продуктовый юнит в бэкенде, который разрабатывает сервис спортивной и киберспортивной статистики. Футбол, баскетбол, хоккей, теннис, авто/мотоспорт, Dota и CS:GO — везде требуется точная и актуальная информация по спортивным и киберспортивным событиям.

Проект статистики — один из самых молодых в Sports.ru, поэтому здесь нет legacy и распиливания монолитов. Используется исключительно микросервисная архитектура. Вся разработка создается с нуля на Go. Для передачи данных на клиент используем GraphQL. Храним данные в MySQL, Postgresql, MongoDB, Redis, ClickHouse. За очередь отвечает RabbitMQ. Собираем и смотрим логи в Elasticsearch, Filebeat и Kibana, метрики — в Prometheus и Grafana. Сами сервисы живут в kubernetes, ну и куда же без NGINX, Docker, Git.

С нами ты будешь:

Создавать сервисы спортивной и киберспортивной статистики и участвовать в разработке на всех этапах: от обсуждения фич и проработки архитектуры до деплоя и мониторинга работы.

Участвовать в смежных проектах: интеграция внешних поставщиков статистики по Dota и CS:GO, push-уведомления, разработка тематических спецпроектов к спортивным мероприятиям и многое другое.

Разрабатывать микросервисы на Golang, создавать GraphQL API для web-версии и приложений iOS и Android.

Оптимизировать работу приложений, искать проблемы с производительностью и надежностью.

Покрывать код тестами и проводить код-ревью.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Ты имеешь опыт коммерческой разработки на Go от 1 года.

Уверенное владение SQL.

У тебя есть опыт работы с микросервисной архитектурой.

Ты понимаешь, как работает HTTP/gRPC.

Сталкивался/-лась с MongoDB, RabbitMQ и/или GraphQL.

Будет плюсом, если у тебя есть опыт разработки высоконагруженных сервисов.

Круто, если ты любишь спорт или киберспорт, но это не обязательно :)

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании.

Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация фитнеса и курсов английского языка .

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация . Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же:

Короткое HR-интервью на 20 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.

Техническое собеседование с тимлидом команды максимум на 1,5 часа, где мы не будем грузить тебя абстрактными задачками.

И финальное интервью с СTО и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

Если ты готов делать Спортс лучше, оставляй отклик в форме ниже или пиши напрямую рекрутеру в телеграм ⚽️

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