Вакансия Senior Community Manager
«Делаем спорт лучше» — самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.
Sports.ru — не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с многомиллионной аудиторией, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Трибуна Sports.ru — самое мощное спортивное сообщество на русском языке, где каждый месяц тысячи авторов рассказывают о спорте в самых разных формах.
Сейчас с сообществом в Трибуне работает один комьюнити-менеджер, и мы ищем коллегу, чтобы развиваться еще быстрее. Нам нужен эксперт, который будет говорить нам, как работать с авторами, продолжит выстраивать систему онбординга, коммуникации, роста сообщества. Вместе мы хотим сделать Трибуну главной платформой для всех, кто создает контент о спорте.
С нами ты будешь:
- Совместно с командой разрабатывать стратегию развития сообщества авторов Трибуны. Выдвигать и тестировать гипотезы по развитию, как продуктовые, так и непродуктовые.
- Модерировать качество контента на площадке. Оперативно реагировать на комментарии, появление новых авторов, блогов и новых постов на платформе.
- Работать с продуктовой командой, давать обратную связь по новым и уже действующим инструментам, участвовать в разработке новых.
- Развивать сообщество — а значит, и самих авторов:
- помогать блогерам разрабатывать персональный контент-план;
- продюсировать истории успеха, персонально работать со звездами площадки;
- регулярно писать самостоятельно;
- проводить конкурсы и розыгрыши.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Значительный интерес к спорту и сообществам. Если ты наш пользователь, обязательно укажи ссылку на профиль в сопроводительном письме.
- Повышенный уровень эмпатии, готовность максимально оперативно и содержательно решать проблемы пользователей Sports.ru. В обсуждениях запросов или жалоб пользователей в комментариях у нас постоянно участвуют разные члены команды — от менеджеров поддержки до CEO — тебе предстоит быть частью этого процесса.
- Интерес к современным digital-продуктам.
- Релевантный опыт работы будет значительным преимуществом. Заметным фактором для нас также будет, если у тебя есть опыт построения команды комьюнити-менеджеров с нуля. Это важные, но не обязательные дополнения для человека, которого мы ищем. Тем не менее, главное — искреннее желание делать Трибуну Sports.ru лучше, а ее аудиторию — более довольной сервисом.
- Наш идеальный кандидат любит спорт, разделяет ценности Sports.ru и, возможно, писал на Трибуне или работал в других UGC-платформах.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- Гибридный график работы. Мы хотим видеть коллег лично в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же. Тебя ждут:
- Интервью с потенциальным руководителем, оно займет примерно час.
- Тестовое задание, которое поможет нам понять твои практические навыки.
- И финальное интервью с руководством компании, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.
Если ты готов делать Спортс лучше, оставляй отклик в форме ниже ⚽️
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