Вакансия Senior Community Manager

«Делаем спорт лучше» — самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru — не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с многомиллионной аудиторией, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Трибуна Sports.ru — самое мощное спортивное сообщество на русском языке, где каждый месяц тысячи авторов рассказывают о спорте в самых разных формах.

Сейчас с сообществом в Трибуне работает один комьюнити-менеджер, и мы ищем коллегу, чтобы развиваться еще быстрее. Нам нужен эксперт, который будет говорить нам, как работать с авторами, продолжит выстраивать систему онбординга, коммуникации, роста сообщества. Вместе мы хотим сделать Трибуну главной платформой для всех, кто создает контент о спорте.

С нами ты будешь:

Совместно с командой разрабатывать стратегию развития сообщества авторов Трибуны. Выдвигать и тестировать гипотезы по развитию, как продуктовые, так и непродуктовые.

Модерировать качество контента на площадке. Оперативно реагировать на комментарии, появление новых авторов, блогов и новых постов на платформе.

Работать с продуктовой командой, давать обратную связь по новым и уже действующим инструментам, участвовать в разработке новых.

Развивать сообщество — а значит, и самих авторов: помогать блогерам разрабатывать персональный контент-план; продюсировать истории успеха, персонально работать со звездами площадки; регулярно писать самостоятельно; проводить конкурсы и розыгрыши.



ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Значительный интерес к спорту и сообществам. Если ты наш пользователь, обязательно укажи ссылку на профиль в сопроводительном письме.

Повышенный уровень эмпатии, готовность максимально оперативно и содержательно решать проблемы пользователей Sports.ru. В обсуждениях запросов или жалоб пользователей в комментариях у нас постоянно участвуют разные члены команды — от менеджеров поддержки до CEO — тебе предстоит быть частью этого процесса.

Интерес к современным digital-продуктам.

Релевантный опыт работы будет значительным преимуществом. Заметным фактором для нас также будет, если у тебя есть опыт построения команды комьюнити-менеджеров с нуля. Это важные, но не обязательные дополнения для человека, которого мы ищем. Тем не менее, главное — искреннее желание делать Трибуну Sports.ru лучше, а ее аудиторию — более довольной сервисом.

Наш идеальный кандидат любит спорт, разделяет ценности Sports.ru и, возможно, писал на Трибуне или работал в других UGC-платформах.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный график работы . Мы хотим видеть коллег лично в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.

. Мы хотим видеть коллег лично в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же. Тебя ждут:

Интервью с потенциальным руководителем, оно займет примерно час.

Тестовое задание, которое поможет нам понять твои практические навыки.

И финальное интервью с руководством компании, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

Если ты готов делать Спортс лучше, оставляй отклик в форме ниже ⚽️

Подпишись на наш карьерный блог, чтобы быть в курсе новых вакансий! 🤩