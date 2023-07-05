Вакансия Marketing Manager

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с многомиллионной аудиторией, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Большая и важная история для Sports.ru — наши рекламные спецпроекты. Вы наверняка видели:

Игру «Freekick» про футбол в космосе.

Игру «Matchday», где надо вспомнить футболистов, и «Matchday 2», где нужно собрать полный стадион болельщиков.

Игру «Бетинатор», где котик читает ваши мысли.

Эти проекты делает креативная студия «Сирена». На 90% она работает с партнерскими (спонсорскими) материалами. Это может быть как интерактивный баннер на десктопе, так и сложносоставный лендинг с играми и анимацией. На 10% — с проектами, где заказчиком выступают другие отделы компании: редакция, маркетинг, продукт.

Сейчас мы ищем маркетолога, который сосредоточится вокруг трафика проектов «Сирены».

С нами ты будешь:

Анонсировать спецпроекты и другие проекты студии на всех платформах Sports.ru.

Запускать рекламные кампании (Яндекс.Директ, ВКонтакте).

Искать новые источники трафика и работать с уже имеющимися.

Отслеживать выполнение коммитов перед клиентами.

Собирать аналитику эффективности проектов (Яндекс.Метрика, наша внутренняя аналитическая система).

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Ты работал(а) в маркетинге около 2-х лет.

Знаешь, как взаимодействовать с рекламными кабинетами (Яндекс.Директ, ВКонтакте, MyTarget). Умеешь работать с Яндекс.Метрикой.

Имеешь базовые скиллы в графических редакторах (Figma, Photoshop).

Ты — перфекционист с высоким уровнем грамотности. Не пропустишь ни одной ошибки или опечатки.

У тебя был опыт работы с креативной командой: дизайнерами, редакторами, копирайтерами.

Ты погружен(а) в спортивную повестку (имеешь представление о видах спорта, в курсе знаковых спортивных мероприятий, а если за кого-то болеешь, вообще отлично!).

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный график работы. Мы хотели бы видеть коллег лично в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.

Мы хотели бы видеть коллег лично в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:

Тестовое задание, чтобы ты показал(а) себя в деле.

Собеседование с руководителем команды и HR максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.

И финальное интервью с руководителем креативной студии, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

Если ты готов делать Спортс лучше, оставляй отклик в форме ниже ⚽️

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