Вакансия Junior Researcher

60 000 – 80 000 руб. на руки

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с многомиллионной аудиторией, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Sports.ru – больше, чем спортивное медиа. Мы не только занимаемся поддержкой и развитием основного бизнеса, но и постоянно ищем новые бизнес-модели. Так у нас появились своя студия производства видеоконтента United и киберспортивное медиа Кибер.

А еще у нас есть свой Growth-юнит, который отвечает за все, что помогает бизнесу расти: тестирование новых бизнес-гипотез, исследовательскую деятельность и стартап-студию ПИЧ. Мы хотим расти быстрее, поэтому ищем Researcher-а для усиления команды.

С нами ты будешь:

Самостоятельно проводить исследования рынка и аудитории по ТЗ.

Работать с открытыми базами данных (Росстат, отчеты аналитических компаний) и закрытыми индустриальными источниками (CrunchBase, Statista).

Сегментировать рынок и проводить количественную оценку размерности сегментов.

Проводить конкурентный анализ.

Находить потенциальных респондентов для экспертных интервью.

Составлять executive summary результатов анализа.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

У тебя аналитический склад ума, ты умеешь работать с большим количеством информации.

Ты способен самостоятельно находить информацию в открытых источниках и базах данных.

Ты можешь лаконично изложить результаты своего исследования, отличить важное для бизнеса от второстепенного.

Ты любишь цифры и таблички, а также испытываешь интерес к стартапам, digital-индустрии и спорту.

Будет плюсом опыт в проведении исследований в консалтинге, исследовательских агентствах или Business Development / R&D-отделах.

Также преимуществом будет знание английского языка на уровне B2/C1 (многие важные источники данных доступны только на английском языке).

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании.

Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация фитнеса и курсов английского языка .

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация . Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:

Тестовое задание, которое поможет нам понять твои базовые навыки.

Собеседование с руководителем команды и HR максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.

И финальное интервью с генеральным или операционным директором компании, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

Если ты готов делать Спортс лучше, оставляй отклик в форме ниже ⚽️

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