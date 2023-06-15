Вакансия Teamlead SMM [Кибер]

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ Кибер на Спортсе – это медиа про киберспорт, игры, фильмы и стримы, которое делают игроки для игроков. Мы сами играем в те игры, про которые пишем, смотрим матчи и сериалы, про которые рассказываем. Наш сайт на постоянной основе посещает более 5 млн уникальных пользователей в месяц. Мы регулярно ищем новые вызовы – будь то открытие новых разделов или создание документального фильма про стримеров. Сейчас мы ищем Тимлида соцсетей Кибера, который сможет взять на себя управление небольшой командой соцредакторов, замкнет на себя процесс роста и развития соцсетей (сообщество в VK, телеграм-каналы и др.), поможет сделать их более узнаваемыми и привлекательными для нашей аудитории.

С нами ты будешь:

Придумывать контент-стратегию соцсетей Кибера. Важно не только составить контент-план, но и быстро изменить его при необходимости, проанализировать полученный результат, подумать, в каких местах можно улучшить работу в будущем.

Заниматься развитием новых соцсетей и апгрейдить наши старые каналы.

Координировать работу небольшого отдела редакции соцсетей из 6 человек, распределять нагрузку внутри команды, заниматься поиском редакторов.

Синхронизировать работу между отделом продаж и соцсетей: передавать соцредакторам задачи от продаж и контролировать их выполнение, помогать редакционным авторам в продвижении собственных соцсетей и тд.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Ты уже плотно работал с социальными сетями и хочешь продолжать осваивать их дальше.

Следишь за трендами в соцсетях, понимаешь, какие форматы популярны, можешь аргументированно объяснить, на какие площадки пошел бы в первую очередь с нашим проектом, а куда нам точно не нужно.

У тебя есть хотя бы небольшой менеджерский опыт в прошлом. Ты понимаешь, как управлять командой и делать так, чтобы коллеги тебя не ненавидели, а любили.

Тебе нравится не только управлять, но и работать руками. Мы ищем не чистого стратега-визионера, а человека, который сам сможет брать несколько смен на соцсетях в неделю, и будет своими руками разбираться в механиках и трендах, обмениваться опытом с соцредакторами.

Ты минимально владеешь Figma или Adobe Photoshop, классно, если умеешь монтировать видео.

Готов работать как с креативными, так и с рутинными задачами. А еще ты любишь учиться и адекватно реагируешь на критику.

Будет здорово, если ты понимаешь, как устроен киберспорт и гейминг, но если этого нет – не страшно, поможем разобраться.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный график работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.

Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:

Тестовое задание, которое поможет нам понять твои базовые навыки.

Собеседование с ребятами из команды максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.

И финальное интервью с руководителем Кибера, менеджером по развитию и тимлидом команды HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

Если ты готов делать Спортс лучше, оставляй отклик в форме ниже ⚽️

Подпишись на наш карьерный блог, чтобы быть в курсе новых вакансий! 🤩