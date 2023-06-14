Вакансия Marketing Communications Manager
до 150 000 руб. на руки
«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.
Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 30 млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Команда маркетинговых коммуникаций Sports.ru работает с четырьмя большими блоками: брендом, партнерствами в сфере спорта, поддержкой внутреннего заказчика и собственными проектами и коллаборациями, выходящими за рамки спорта. Для усиления этой команды мы ищем опытного менеджера по маркетинговым коммуникациям.
С нами ты будешь:
- Участвовать в разработке и реализации коммуникационной стратегии Спортса.
- Планировать и запускать кампании в поддержку продуктовых релизов.
- Придумывать и воплощать в жизнь онлайн и офлайн проекты по развитию бренда.
- Поддерживать партнерства со спортивными организациями, работать с блогерами и инфлюенсерами.
- Писать брифы и ТЗ для подрядчиков и внутренних специалистов (дизайн, копирайтинг, продукт, видеопродакшн, ивенты, перформанс-маркетинг), контролировать их работу.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Ты работал в marcom/PR/бренд-маркетинге около 3-х лет.
- Ты можешь придумать и реализовать маркетинговый и/или PR-проект «под ключ» в онлайне и офлайне.
- Умеешь управлять креативной командой (дизайнеры, копирайтеры, видеографы).
- Ты силен в составлении презентаций, медиапланов, проведении переговоров и организации мероприятий.
- Тебе знакомы актуальные тренды в маркетинге, дизайне, видеопродакшне. Ты знаешь про инструменты аналитики и показатели эффективности рекламных и PR-кампаний.
- Безусловным плюсом будет интерес к спорту и спортивному маркетингу, своя база проверенных подрядчиков, опыт работы с блогерами.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- Гибридный график работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:
- Собеседование с руководителем команды и HR максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.
- Тестовое задание, чтобы ты мог показать себя в деле.
- И финальное интервью с операционным директором, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.
Если ты готов делать Спортс лучше, оставляй отклик в форме ниже ⚽️
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