Вакансия Marketing Communications Manager

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«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 30 млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Команда маркетинговых коммуникаций Sports.ru работает с четырьмя большими блоками: брендом, партнерствами в сфере спорта, поддержкой внутреннего заказчика и собственными проектами и коллаборациями, выходящими за рамки спорта. Для усиления этой команды мы ищем опытного менеджера по маркетинговым коммуникациям.

С нами ты будешь:

Участвовать в разработке и реализации коммуникационной стратегии Спортса.

Планировать и запускать кампании в поддержку продуктовых релизов.

Придумывать и воплощать в жизнь онлайн и офлайн проекты по развитию бренда.

Поддерживать партнерства со спортивными организациями, работать с блогерами и инфлюенсерами.

Писать брифы и ТЗ для подрядчиков и внутренних специалистов (дизайн, копирайтинг, продукт, видеопродакшн, ивенты, перформанс-маркетинг), контролировать их работу.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Ты работал в marcom/PR/бренд-маркетинге около 3-х лет.

Ты можешь придумать и реализовать маркетинговый и/или PR-проект «под ключ» в онлайне и офлайне.

Умеешь управлять креативной командой (дизайнеры, копирайтеры, видеографы).

Ты силен в составлении презентаций, медиапланов, проведении переговоров и организации мероприятий.

Тебе знакомы актуальные тренды в маркетинге, дизайне, видеопродакшне. Ты знаешь про инструменты аналитики и показатели эффективности рекламных и PR-кампаний.

Безусловным плюсом будет интерес к спорту и спортивному маркетингу, своя база проверенных подрядчиков, опыт работы с блогерами.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный график работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.

Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:

Собеседование с руководителем команды и HR максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.

Тестовое задание, чтобы ты мог показать себя в деле.

И финальное интервью с операционным директором, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

Если ты готов делать Спортс лучше, оставляй отклик в форме ниже ⚽️

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