Вакансия Senior Product Manager [Mobile Apps]

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 30 млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ Sports.ru меняется: мы проектируем новые приложения, обновляем сайт, растим комьюнити и улучшаем опыт наших пользователей. А еще модернизируем внутренние сервисы и создаем новые.

Сейчас мы ищем Senior Product Manager, который возглавит продуктовое направление мобильных приложений и поможет сделать их лучшими на рынке спортивных медиа. В этом тебе будут помогать продакты из других направлений (реклама, статистика, контент, коммьюнити), большое количество аналитики, выделенная команда мобильной разработки и спецы из других команд. Мы общаемся в Rocket.Chat, ставим задачи в Jira, комментируем макеты в Figma, ведем документацию в Confluence, цифры смотрим в AppFollow, AppMetrica и собственной системе аналитики Redash. Ну и конечно, мы открыты к новым инструментам, которые ты посчитаешь нужными для эффективной работы.

С нами ты будешь:

Выстраивать стратегию развития мобильных приложений, создавать дорожную карту, считать экономику.

Сопровождать задачи в полном цикле: формировать и оценивать гипотезы, обосновывать и презентовать идеи команде, писать продуктовое ТЗ, согласовывать требования с дизайнерами, аналитиками, разработкой и, конечно же, контролировать их выполнение.

Приоритизировать задачи, грумить бэклог, планировать спринты и релизы вместе с тимлидом команды мобильной разработки.

Исследовать аудиторию и копать цифры.

Взаимодействовать со всеми отделами: от разработки и редакции до команды маркетинговых коммуникаций и внешних заказчиков.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Ты уже работал с мобильными приложениями не менее двух лет.

Следишь за мобильными трендами и знаешь, какая долгожданная фича для вебаппов доехала в iOS 16.4.

MAU, WAU, CPC, CR, LTV, SD, ARPU, AC – ты раскрыл эти аббревиатуры пока читал их, а в некоторых уловил двойной смысл.

В пылу споров сможешь набросать на листочке вайрфрейм с таббаром, пикером, дропдауном и инпутом с плейсхолдером.

У нас нет проджектов, поэтому с разработкой нужно взаимодействовать напрямую и понимать базовую техничку: что такое API, в чем отличия int от float и почему интегрировать новый SDK в приложение не лучшая идея.

Ты знаешь, какую метрику получишь, если сделаешь запрос SELECT COUNT(DISTINCT user_id) FROM events WHERE date = ‘2023-05-23’.

Можешь объяснить что такое «оффсайд» в футболе и что делают с «буллитом» в хоккее.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru , либо пиши напрямую рекрутеру на d.zueva@sports.ru .

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный график работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.

Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:

Собеседование с продакт-менеджерами из команды максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.

И финальное интервью с CEO и другими руководителями, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

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