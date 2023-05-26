Вакансия Младший финансовый менеджер

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ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ Финансовый отдел у нас — это единый бизнес-партнер для всех команд. Ребята занимаются бюджетированием наших отделов, планированием оплат, размещением денежных средств на депозит, готовят управленческую отчетность. Сейчас в финансовом отделе два человека, и, чтобы работа выполнялась еще быстрее и эффективнее, мы ищем нового коллегу на роль младшего финансового менеджера.

С нами ты будешь:

Заниматься операционными задачами: заведение заявок на оплату, составление драфта реестра платежей на основании поступающих счетов и др.

Участвовать во внедрении нового финансового продукта в работу отдела и компании, который упростит финансовый учет и автоматизирует внутренние бизнес-процессы. Это новый софт для команды, поэтому учиться в нем работать мы будем вместе с тобой :)

Помогать коллегам из других отделов разбираться в этом продукте и консультировать их при необходимости.

Участвовать в процессе бюджетирования, анализировать план-факт.

Принимать участие в подготовке ежемесячной управленческой отчетности.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Профильное образование – must have. Ты недавно выпустился из бакалавриата или магистратуры профильных факультетов (финансовый менеджмент, финансы и кредит, экономический).

Ты ориентируешься в основах бух. учета.

Будет здорово, если у тебя есть минимальный опыт работы в финансовой сфере (на стажировках, практике).

Ты владеешь Google Docs, MS Excel на уровне формул и сводных таблиц.

Ты умеешь переключаться между задачами.

Живешь в Москве и готов к офисному формату на первое время работы и гибридному формату после прохождения ИС.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный график работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.

Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:

Тестовое задание, которое поможет нам понять твои базовые навыки.

Собеседование с ребятами из команды максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.

И финальное интервью с финансовым директором и тимлидом команды HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

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