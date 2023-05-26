Вакансия Младший финансовый менеджер
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ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ Финансовый отдел у нас — это единый бизнес-партнер для всех команд. Ребята занимаются бюджетированием наших отделов, планированием оплат, размещением денежных средств на депозит, готовят управленческую отчетность. Сейчас в финансовом отделе два человека, и, чтобы работа выполнялась еще быстрее и эффективнее, мы ищем нового коллегу на роль младшего финансового менеджера.
С нами ты будешь:
- Заниматься операционными задачами: заведение заявок на оплату, составление драфта реестра платежей на основании поступающих счетов и др.
- Участвовать во внедрении нового финансового продукта в работу отдела и компании, который упростит финансовый учет и автоматизирует внутренние бизнес-процессы. Это новый софт для команды, поэтому учиться в нем работать мы будем вместе с тобой :)
- Помогать коллегам из других отделов разбираться в этом продукте и консультировать их при необходимости.
- Участвовать в процессе бюджетирования, анализировать план-факт.
- Принимать участие в подготовке ежемесячной управленческой отчетности.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Профильное образование – must have. Ты недавно выпустился из бакалавриата или магистратуры профильных факультетов (финансовый менеджмент, финансы и кредит, экономический).
- Ты ориентируешься в основах бух. учета.
- Будет здорово, если у тебя есть минимальный опыт работы в финансовой сфере (на стажировках, практике).
- Ты владеешь Google Docs, MS Excel на уровне формул и сводных таблиц.
- Ты умеешь переключаться между задачами.
- Живешь в Москве и готов к офисному формату на первое время работы и гибридному формату после прохождения ИС.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- Гибридный график работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:
- Тестовое задание, которое поможет нам понять твои базовые навыки.
- Собеседование с ребятами из команды максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.
- И финальное интервью с финансовым директором и тимлидом команды HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.
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