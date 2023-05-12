Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас мы ищем опытного Golang-разработчика в основную продуктовую команду бэкенда, в сфере ответственности которой всё, что связано с редакционным и пользовательским контентом на сайте: новости, посты в блогах, комментарии, картинки, рейтинги. Это едва ли не самое важное, что делает наш сайт топовым спортивным СМИ, а значит для разработчиков является особым челленджем – даже в условиях пиковых нагрузок (40k RPS) мы должны обеспечивать бесперебойную работу всех сервисов.

Мы используем актуальные версии Golang, в выборе библиотек ограничиваемся только здравым смыслом. В команде есть экспертиза по PHP и Perl для поддержки старых проектов. Запускаем код в Docker-контейнерах под управлением Kubernetes, храним в Gitlab, где настроена вся автоматика CI/CD. Данные храним в PostgreSQL и MySQL, активно используем MongoDb и Redis. Между сервисами данные передаём через gRPC или асинхронно с помощью RabbitMQ. Внешний интерфейс API построен на GraphQL.От глупых ошибок страхуем себя линтерами и автотестами во всех сервисах, для надёжной приёмки привлекаем коллег из команды QA. Мониторим производительность, ловим ошибки и читаем логи в ELK, Grafana и Sentry. Для автоматизации процессов разрабатываем внутренние инструменты с помощью соседних команд платформенной разработки и devops. С нами ты будешь:

Проектировать микросервисную архитектуру и разрабатывать продуктовые фичи на Golang.

Оптимизировать производительность сервисов на разных этапах обработки запроса, работать с сетевыми взаимодействиями и запросами в БД.

Настраивать интеграцию с внешними сервисами поставщиков данных.

Сокращать техдолг и поддерживать существующий код на Golang.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Опыт коммерческой разработки на Golang от 2 лет. Круто, если вдобавок к этому у тебя есть опыт работы с другими языками хотя бы на уровне понимания чужого кода.

Хорошее знание SQL: ты не только отличаешь INNER JOIN от LEFT OUTER JOIN, но и умеешь читать результаты EXPLAIN. Умение проектировать БД для работы в условиях высоких нагрузок.

Опыт работы с gRPC и/или GraphQL. Здорово, если ты имел(а) дело с высоконагруженными системами.

Также будет плюсом, если у тебя был опыт работы с микросервисами или есть желание развиваться в этом направлении.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru , либо пиши напрямую рекрутеру в телеграм.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании.

Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация фитнеса и курсов английского языка .

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация . Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же:

Короткое HR-интервью на 20 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.

Техническое собеседование с тимлидом команды максимум на 1,5 часа, где мы не будем грузить тебя абстрактными задачками.

И финальное интервью с СTО и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

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