«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Sports.ru меняется: мы обновляем сайт, проектируем новое приложение, растим комьюнити и улучшаем опыт пишущих у нас пользователей. А еще модернизируем внутренние сервисы и вводим новые.

В связи с этим мы расширяем команду и ищем опытного UX/UI дизайнера.

Наши дизайнеры делают продуманные, удобные и современные интерфейсы, решают задачи от проектирования до отрисовки иконок, понимают процессы и технологии фронтенд-разработки, знают гайдлайны iOS и Android, системно подходят к разработке дизайна и самостоятельно организуют свою работу над задачами. Также они контролируют результат на всех стадиях разработки продукта, готовы проявлять инициативу, обосновывать свои предложения и коммуницировать с командой в поисках оптимальных решений.

С нами ты будешь:

Собирать макеты и прототипы в тесной связке с продактами, аналитиками, разработчиками и другими дизайнерами.

Улучшать продукты, помня об устоявшихся пользовательских сценариях и не обваливая метрики.

Поддерживать дизайн-систему, проектировать интерфейсы компонентами, разрабатывать гайды и следить за консистентностью интерфейсов.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Ты работал над цифровыми продуктами в B2C, и у тебя есть проекты в проде.

Ты уверенно владеешь Figma, создаешь анимации, любишь и можешь поддерживать и создавать дизайн-систему.

Ты работал с дизайном мобильных интерфейсов, веб и десктоп приложений.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Удобный формат работы . Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании.

. Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация фитнеса и курсов английского языка .

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация . Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов .

. Уже через небольшое время проекты ты будешь вести сам(а), без руководителя. Мы даем полную творческую свободу.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: есть футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также. Тебя ждет:

Первое собеседование с будущим руководителем, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.

Финальное интервью с продуктовой командой и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

*Возможно, мы предложим тебе подкрепить резюме и портфолио выполненным тестовым заданием. Будем стараться не прибегать к этому.