Вакансия Middle Product Designer (UX/UI)
«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.
Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Sports.ru меняется: мы обновляем сайт, проектируем новое приложение, растим комьюнити и улучшаем опыт пишущих у нас пользователей. А еще модернизируем внутренние сервисы и вводим новые.
В связи с этим мы расширяем команду и ищем опытного UX/UI дизайнера.
Наши дизайнеры делают продуманные, удобные и современные интерфейсы, решают задачи от проектирования до отрисовки иконок, понимают процессы и технологии фронтенд-разработки, знают гайдлайны iOS и Android, системно подходят к разработке дизайна и самостоятельно организуют свою работу над задачами. Также они контролируют результат на всех стадиях разработки продукта, готовы проявлять инициативу, обосновывать свои предложения и коммуницировать с командой в поисках оптимальных решений.
С нами ты будешь:
- Собирать макеты и прототипы в тесной связке с продактами, аналитиками, разработчиками и другими дизайнерами.
- Улучшать продукты, помня об устоявшихся пользовательских сценариях и не обваливая метрики.
- Поддерживать дизайн-систему, проектировать интерфейсы компонентами, разрабатывать гайды и следить за консистентностью интерфейсов.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Ты работал над цифровыми продуктами в B2C, и у тебя есть проекты в проде.
- Ты уверенно владеешь Figma, создаешь анимации, любишь и можешь поддерживать и создавать дизайн-систему.
- Ты работал с дизайном мобильных интерфейсов, веб и десктоп приложений.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация фитнеса и курсов английского языка.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.
- Уже через небольшое время проекты ты будешь вести сам(а), без руководителя. Мы даем полную творческую свободу.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: есть футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также. Тебя ждет:
- Первое собеседование с будущим руководителем, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
- Финальное интервью с продуктовой командой и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.
*Возможно, мы предложим тебе подкрепить резюме и портфолио выполненным тестовым заданием. Будем стараться не прибегать к этому.