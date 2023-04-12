«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Большая и важная история для Sports.ru – наши рекламные спецпроекты.

Вы наверняка видели:

Игру « Freekick » про футбол в космосе.

» про футбол в космосе. Игру « Matchday », где надо вспомнить футболистов и «Matchday 2» .

», где надо вспомнить футболистов и . Игру « Бетинатор », где котик читает ваши мысли.

Эти проекты делает креативная студия «Сирена». Сейчас мы ищем человека, который будет вести такие проекты от идеи до релиза, отвечать за качество реализации, сроки и бюджет. Мы очень любим делать то, что нам нравится, и зарабатывать на этом деньги. Роль проджект-менеджера одна из главных для достижения этого.

С нами ты будешь:

Взаимодействовать с ин-хаус командой, участвовать в ее расширении, а также в привлечении подрядчиков.

Координировать производство спецпроектов: оценивать сроки, писать ТЗ, ежедневно общаться с разработчиками, дизайнерами, редакторами и другими коллегами. Ты будешь принимать их работу, фильтровать, доносить клиентские просьбы и правки.

Придумывать и запускать новые спецпроекты, в том числе игры.

Фильтровать идеи, успокаивать творческих людей, оптимизировать процессы, находить пути для решения сложных задач в короткие сроки минимальными ресурсами.

Использовать в работе такие инструменты, как Jira, Confluence, Figma, Asana, G Suit.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Мы ожидаем, что у тебя есть минимум два года опыта работы проджектом, портфолио завершенных проектов, а также опыт использования рабочих инструментов для ведения проектов.

Ты готов(а) помочь нам с оптимизацией и выстраиванием новых процессов вокруг разработки спецпроектов и игр. У тебя есть понимание того, что важно не просто раскидать задания, а мотивировать исполнителей и менеджить их загрузку.

Ты согласен(на), что следить за расходами может и не очень интересно, но сверхважно. Со сроками та же история.

Тебе нравится общаться с людьми, ведь в проектном менеджменте это must. Мы ждем, что ты построишь хорошие отношения в команде (как для себя, так и между участниками) и научишься понимать, когда и на кого надавить, а кого поддержать.

Классно, если тебе будет интересно не только вести свои проекты, но и помогать прокачивать бренд студии спецпроектов Sports.ru.

Большим плюсом будет любовь к спорту и играм – ты играешь, обсуждаешь, в курсе последних тенденций, а может быть, когда-то пробовал(а) сделать свою игру или вынашиваешь идею настолки.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании.

Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация фитнеса и курсов английского языка .

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация . Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также. Тебя ждет:

Собеседование с нашим проджект-менеджером и HR максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.

Финальное интервью с руководителем Креативной студии и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

*Будем рады, если в сопроводительном письме расскажешь о том, насколько ты погружен(а) в спортивную повестку.