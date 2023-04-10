Вакансия Младший юрист
«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.
Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Юридический департамент Sports.ru отвечает за правовую поддержку редакций наших спортивных изданий и видеопродакшена, сопровождает корпоративные процедуры внутри группы компаний, защищает объекты интеллектуальной собственности и активно участвует в коммуникации с органами государственной власти РФ и зарубежных стран.
Сейчас в команде департамента три человека, и, чтобы работа выполнялась еще быстрее и эффективнее, мы ищем нового коллегу на роль младшего юриста.
С нами ты будешь:
- Готовить драфты рекламных сделок (возмездное оказание услуг, подряд, агентские договоры), соглашений в сфере интеллектуальной собственности (лицензионные договоры, создание произведений, отчуждение исключительных прав) и иных форм договоров, корпоративных документов, писем.
- Поддерживать и развивать системы документооборота (электронный и бумажный архивы договоров и корпоративных документов, реестр доверенностей), контролировать своевременный обмен документами с контрагентами.
- Проводить анализ российского законодательства и судебной практики по направлениям договорного права, права интеллектуальной собственности, административного регулирования в области информационных технологий, СМИ, рекламы, составлять обзоры изменений в законодательстве и справки для конкретных кейсов.
- Устно и письменно консультировать коллег по правовым вопросам.
- Сопровождать деятельность СМИ, анализировать редакционные материалы на предмет соответствия законодательству РФ, защищать интересы наших медиа в Роскомнадзоре, судах, обрабатывать запросы контролирующих органов.
- Представлять интересы компании в органах государственной власти, судах, участвовать в переговорах с контрагентами.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Ты имеешь оконченное высшее юридическое образование или учишься в магистратуре и готов(а) работать full-time.
- Свободно ориентируешься в законодательстве (1, 2, 4 части ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, процессуальная часть КоАП, ФЗ «Об ООО», ФЗ «О рекламе», ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Закон РФ «О СМИ», релевантные постановления Пленума и обзоры Президиума ВС РФ).
- Умеешь грамотно выражать мысли в устной и письменной речи, анализировать свои и чужие документы на наличие грамматических и семантических ошибок.
- Понимаешь основы систематизации и хранения документов, формирования архивов и реестров.
- Уверенно владеешь основными продуктами Microsoft Office, Google, КонсультантПлюс.
- Твоим преимуществом будет опыт работы или стажировки в юридическом департаменте крупного медиа, IT-компании или консалтинге, участие в разработке и согласовании договоров (подряд/услуги, поставка, лицензионные соглашения) и другие успешные кейсы.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- Гибридный формат работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: есть футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:
- Тестовое задание, которое поможет нам понять твои практические навыки.
- Собеседование с ребятами из команды максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.
- И финальное интервью с руководителем отдела и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.