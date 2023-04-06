«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас мы ищем в нашу команду SEO-специалиста уровня Middle, чтобы усилить присутствие Sports.ru в топах поисковой выдачи.

С нами ты будешь:

Участвовать в составлении и доработке стратегии продвижения и развития сайта.

Составлять рекомендации по изменению сайта с целью улучшения индексации, привлечения трафика, роста конверсии.

Внедрять рекомендации, не требующие навыков программирования.

Отслеживать результаты, составлять отчеты.

Оперативно реагировать на изменение алгоритмов поисковых систем.

Взаимодействовать с разработчиками, продакт-менеджерами, другими участниками проекта.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Опыт работы по продвижению средних и крупных проектов от 1 года, наличие портфолио (запросы, трафик, примеры работ).

Отличное знание принципов ранжирования сайтов в поисковых системах Google и Яндекс.

Уверенное знание систем интернет-статистики и веб-аналитики сайта.

Понимание основных инструментов интернет-маркетинга.

Опыт работы с кабинетами поисковых систем и сервисами автоматизации.

Уверенный пользователь Excel (формулы/макросы/сводные таблицы).

БУДЕТ ПЛЮСОМ

Опыт работы in house (с полным сопровождением проекта, от гипотезы до подведения итогов реализации).

Опыт самостоятельного создания, администрирования сайтов.

Опыт работ по проведению поисковых аудитов полного цикла.

Опыт продвижения мобильных приложений.

Опыт развития сайтов в англоязычных ГЕО.

Интерес к сфере спорта, в частности, к беттингу.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Удобный формат работы . Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании.

. Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация фитнеса и курсов английского языка .

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация . Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: есть футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также: