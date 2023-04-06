Вакансия Middle SEO-специалист
«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.
Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Сейчас мы ищем в нашу команду SEO-специалиста уровня Middle, чтобы усилить присутствие Sports.ru в топах поисковой выдачи.
С нами ты будешь:
- Участвовать в составлении и доработке стратегии продвижения и развития сайта.
- Составлять рекомендации по изменению сайта с целью улучшения индексации, привлечения трафика, роста конверсии.
- Внедрять рекомендации, не требующие навыков программирования.
- Отслеживать результаты, составлять отчеты.
- Оперативно реагировать на изменение алгоритмов поисковых систем.
- Взаимодействовать с разработчиками, продакт-менеджерами, другими участниками проекта.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Опыт работы по продвижению средних и крупных проектов от 1 года, наличие портфолио (запросы, трафик, примеры работ).
- Отличное знание принципов ранжирования сайтов в поисковых системах Google и Яндекс.
- Уверенное знание систем интернет-статистики и веб-аналитики сайта.
- Понимание основных инструментов интернет-маркетинга.
- Опыт работы с кабинетами поисковых систем и сервисами автоматизации.
- Уверенный пользователь Excel (формулы/макросы/сводные таблицы).
БУДЕТ ПЛЮСОМ
- Опыт работы in house (с полным сопровождением проекта, от гипотезы до подведения итогов реализации).
- Опыт самостоятельного создания, администрирования сайтов.
- Опыт работ по проведению поисковых аудитов полного цикла.
- Опыт продвижения мобильных приложений.
- Опыт развития сайтов в англоязычных ГЕО.
- Интерес к сфере спорта, в частности, к беттингу.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация фитнеса и курсов английского языка.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: есть футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:
- Собеседование с непосредственным руководителем максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.
- Тестовое задание, которое поможет нам понять твои практические навыки.
- И финальное интервью с руководителем отдела и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.