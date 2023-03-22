«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

HR-команда Sports.ru занимается несколькими стримами: подбором и адаптацией, внутренними и частично внешними коммуникациями, работой с менеджментом. Сейчас нам хотелось бы дополнить команду рекрутером, который будет прицельно заниматься задачами найма. У нас есть не очень большой, но стабильный поток IT и digital вакансий, так что скучно точно не будет! :)

С нами ты будешь:

Заниматься полным циклом работы по вакансиям. Чаще всего в работе у тебя будут IT и digital позиции.

Работать с нанимающими менеджерами: направлять, советовать, корректировать, делать так, чтобы процесс подбора был эффективным и комфортным для всех участников.

Вести адаптацию своих кандидатов. Для этого у нас есть выстроенный процесс, но мы будем рады идеям, как сделать его еще лучше.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Ты искренне любишь сферу подбора и IT-подбор в частности. Тебя не пугает и не демотивирует масштабный ресерч, широкая воронка и неотвеченные сообщения от кандидатов, которые порой встречаются в работе рекрутера.

Ты привык(ла) досконально разбираться в профиле того, кого ищешь. Названия технологий и рабочих инструментов в описании вакансии для тебя не просто набор букв.

Ты кайфуешь от общения с людьми и обладаешь высоким уровнем эмпатии.

Ты не боишься аргументировано отстаивать свое мнение и умеешь работать с заказчиками с разным уровнем зрелости.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный формат работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.

Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также. Тебя ждёт: