«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Большая и важная история для Sports.ru – наши рекламные спецпроекты. Клиенты приходят к нам за уникальными форматами: игровыми проектами и квизами.

Вот примеры того, что мы делаем:

Пиксельная игра про российский футбол Matchday 2 .

. Ностальгический тест к чемпионату мира.

к чемпионату мира. Игра «Бетинатор» , где котик читает ваши мысли.

, где котик читает ваши мысли. Спецпроект , в котором можно получить расклад на таро.

Эти проекты создает креативная студия «Сирена», куда мы сейчас ищем увлеченного и неравнодушного к спорту дизайнера.

С нами ты будешь:

Рисовать макеты для спецпроектов с упором на качественный интерфейс.

Готовить презентации, лендинги, видеокейсы.

Придумывать и раскручивать идеи для спецпроектов.

Создавать развлекательный контент на территории спорта и за его пределами.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Ты не боишься работать с анимацией и уже пробовал(а) в этом свои силы.

У тебя есть опыт в веб-дизайне.

Ты умеешь работать с Figma и другими инструментами.

Важно: ты увлекаешься спортом как зрелищем. Без этого будет сложновато и не так интересно работать с нами.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный график работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.

Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес c английским можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов .

. Уже через небольшое время проекты ты будешь вести сам(а), без руководителя. Мы даем полную творческую свободу.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также. Тебя ждет: