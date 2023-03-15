Вакансия Web Designer
«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.
Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Большая и важная история для Sports.ru – наши рекламные спецпроекты. Клиенты приходят к нам за уникальными форматами: игровыми проектами и квизами.
Вот примеры того, что мы делаем:
- Пиксельная игра про российский футбол Matchday 2.
- Ностальгический тест к чемпионату мира.
- Игра «Бетинатор», где котик читает ваши мысли.
- Спецпроект, в котором можно получить расклад на таро.
Эти проекты создает креативная студия «Сирена», куда мы сейчас ищем увлеченного и неравнодушного к спорту дизайнера.
С нами ты будешь:
- Рисовать макеты для спецпроектов с упором на качественный интерфейс.
- Готовить презентации, лендинги, видеокейсы.
- Придумывать и раскручивать идеи для спецпроектов.
- Создавать развлекательный контент на территории спорта и за его пределами.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Ты не боишься работать с анимацией и уже пробовал(а) в этом свои силы.
- У тебя есть опыт в веб-дизайне.
- Ты умеешь работать с Figma и другими инструментами.
- Важно: ты увлекаешься спортом как зрелищем. Без этого будет сложновато и не так интересно работать с нами.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- Гибридный график работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес c английским можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.
- Уже через небольшое время проекты ты будешь вести сам(а), без руководителя. Мы даем полную творческую свободу.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также. Тебя ждет:
- Тестовое задание, которое поможет нам понять твои базовые навыки.
- Первое собеседование с будущим руководителем, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
- Финальное интервью с руководителем «Сирены», где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.