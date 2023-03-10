«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Наш главный бизнес – продажа рекламы топовым брендам. Не только баннеров, но и нативных интеграций, ситуативных кампаний, соцсетей, спортивных блогеров, коммуникационных стратегий и больших идей. Сейчас мы ищем младшего менеджера в коммерческий отдел, который будет помогать запускать крутые рекламные активации, которые будут нравиться и нашим пользователям, и нашим клиентам, и нам.

С нами ты будешь:

Участвовать в ведении коммерческих проектов Sports.ru – медийной и нативной рекламы, рекламы в соцсетях.

Работать с рекламной системой AdFox.

Заниматься медиапланированием, подготовкой презентаций и коммерческих предложений для клиентов.

Анализировать продуктивность размещений, прорабатывать гипотезы по улучшению эффективности рекламы, анализировать процессы.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Ты интересуешься рекламой в digital и представляешь, как устроен рекламный рынок.

Глубоко погружен(а) в спортивную повестку – это тоже важно.

Грамотно пишешь и разговариваешь, а также обладаешь усидчивостью и внимательностью для выполнения рутинных задач.

Не теряешься в базовом софте: Excel, PowerPoint / Keynote, Word, Google Docs.

Умеешь работать в режиме многозадачности — придется выполнять задачи сразу по нескольким проектам.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный график работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.

Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес c английским можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также. Тебя ждет:

Тестовое задание, которое поможет нам понять твои навыки.

Собеседование с потенциальными коллегами максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.

Финальное интервью с руководителем отдела продаж, тимлидом и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

*Будем рады, если в сопроводительном письме расскажешь о том, насколько ты погружен(а) в спортивную повестку.