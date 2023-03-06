«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты и новости, вести блоги, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити. ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Мы ищем Junior Account Manager в коммерческий отдел проекта United. Это видеопродакшн, который занимается производством оригинального контента для онлайн-кинотеатров.

С нами ты будешь:

Разрабатывать идеи и оформлять проекты в презентации.

Проводить встречи с продюсерами из крупнейших российских онлайн-кинотеатров, поддерживать дальнейшую коммуникацию в процессе производства.

Заниматься маркетинговым продвижением проектов на Sports.ru и других площадках в момент релиза.

У нас небольшая и очень сплоченная команда, где абсолютно каждый влияет на развитие бизнеса, участвует в разработке и «питчинге» новых идей. Рутинная работа отсутствует, каждая новая идея — это новый подход и новая задача.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Опыт работы в видеопродакшне, онлайн-кинотеатре, маркетинговом агентстве, медиа, рекламном или коммерческом отделе будет твоим преимуществом.

Ты по-настоящему любишь общаться и легко находишь контакт с разными людьми.

Понимаешь, что такое ответственность и клиентский сервис.

Заинтересован(а) принимать участие в творческих задачах: придумывать новые проекты, оформлять их в цепляющие презентации.

Ты не боишься выступать на публике, например, с защитой нашего проекта перед боссами российского кинопроизводства.

Интересуешься маркетингом и документальными фильмами и искренне любишь спорт.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный график работы . Пару дней в неделю можно будет работать из дома.

. Пару дней в неделю можно будет работать из дома. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же