Вакансия Junior Account Manager в видеопродакшн United
«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.
Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты и новости, вести блоги, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити. ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Мы ищем Junior Account Manager в коммерческий отдел проекта United. Это видеопродакшн, который занимается производством оригинального контента для онлайн-кинотеатров.
С нами ты будешь:
- Разрабатывать идеи и оформлять проекты в презентации.
- Проводить встречи с продюсерами из крупнейших российских онлайн-кинотеатров, поддерживать дальнейшую коммуникацию в процессе производства.
- Заниматься маркетинговым продвижением проектов на Sports.ru и других площадках в момент релиза.
- У нас небольшая и очень сплоченная команда, где абсолютно каждый влияет на развитие бизнеса, участвует в разработке и «питчинге» новых идей. Рутинная работа отсутствует, каждая новая идея — это новый подход и новая задача.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Опыт работы в видеопродакшне, онлайн-кинотеатре, маркетинговом агентстве, медиа, рекламном или коммерческом отделе будет твоим преимуществом.
- Ты по-настоящему любишь общаться и легко находишь контакт с разными людьми.
- Понимаешь, что такое ответственность и клиентский сервис.
- Заинтересован(а) принимать участие в творческих задачах: придумывать новые проекты, оформлять их в цепляющие презентации.
- Ты не боишься выступать на публике, например, с защитой нашего проекта перед боссами российского кинопроизводства.
- Интересуешься маркетингом и документальными фильмами и искренне любишь спорт.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- Гибридный график работы. Пару дней в неделю можно будет работать из дома.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же
- Тестовое задание, которое поможет нам понять твои базовые навыки.
- Первое собеседование с будущим руководителем, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
- Финальное интервью с Head of Video Production и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.