Вакансия Junior Product Manager
«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.
Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты и новости, вести блоги, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Мы ищем начинающего продакт-менеджера, которому предстоит работать над развитием продуктовой части блока медиасервисов. Команда медиасервисов в Sports.ru отвечает за инструменты создания и дистрибуции всевозможных форм контента, развитие сообщества, модерацию пользовательского контента.
С нами ты будешь:
- Взаимодействовать со всеми отделами: от разработки и редакции до команды маркетинговых коммуникаций и внешних заказчиков.
- Следить за выполнением задач, доводить их от идеи до реализации в дизайне/аналитике/разработке/любом другом отделе.
- Принимать и оценивать результаты, самостоятельно исследовать продуктовые запросы и интервьюировать пользователей сайта и приложений.
- Много и очень много делать руками: предстоит работать на стыке с проджект-менеджментом. Задачи могут быть от «вот готовое описание задачи в Jira по фиче, проконтролируй, что через 2 месяца в таком виде это будет сделано в приложениях» до «вот таблица на 1500 дублей пользователей, выясни, какие аккаунты мы должны удалить, а какие оставить».
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Ты разбираешься в спорте и являешься пользователем Sports.ru больше, чем на уровне «знаю такой сайт, видел паблик в вк».
- Желание делать проекты интересными и полезными для максимально широкой аудитории. На любой платформе и в любом виде: и своими руками, и ресурсами команды.
- Интерес к современным digital-продуктам и продакт-менеджменту.
- Опыт постановки задач разработчикам, дизайнерам и аналитикам, любое практическое участие в разработке сайтов или мобильных приложений несомненно будут плюсом.
- Дополнительным плюсом будут базовые знания SQL и ключевых принципов web-разработки или разработки мобильных приложений для iOS/Android.
- Готовность быстро учиться и не бояться нового.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии. Дополни свое сопроводительное письмо ответами на вопросы: какие две вещи на Sports.ru ты хочешь сделать лучше? Почему ты выбрал(а) именно их? Как мы можем их улучшить?
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- Гибридный график работы. Пару дней в неделю можно будет работать из дома.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же:
- Первое собеседование с потенциальными коллегами, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
- Тестовое задание, которое поможет нам понять твои базовые навыки.
- Финальное интервью с будущим руководителем и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.