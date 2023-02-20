«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты и новости, вести блоги, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Мы ищем начинающего продакт-менеджера, которому предстоит работать над развитием продуктовой части блока медиасервисов. Команда медиасервисов в Sports.ru отвечает за инструменты создания и дистрибуции всевозможных форм контента, развитие сообщества, модерацию пользовательского контента.

С нами ты будешь:

Взаимодействовать со всеми отделами: от разработки и редакции до команды маркетинговых коммуникаций и внешних заказчиков.

Следить за выполнением задач, доводить их от идеи до реализации в дизайне/аналитике/разработке/любом другом отделе.

Принимать и оценивать результаты, самостоятельно исследовать продуктовые запросы и интервьюировать пользователей сайта и приложений.

Много и очень много делать руками: предстоит работать на стыке с проджект-менеджментом. Задачи могут быть от «вот готовое описание задачи в Jira по фиче, проконтролируй, что через 2 месяца в таком виде это будет сделано в приложениях» до «вот таблица на 1500 дублей пользователей, выясни, какие аккаунты мы должны удалить, а какие оставить».

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Ты разбираешься в спорте и являешься пользователем Sports.ru больше, чем на уровне «знаю такой сайт, видел паблик в вк».

Желание делать проекты интересными и полезными для максимально широкой аудитории. На любой платформе и в любом виде: и своими руками, и ресурсами команды.

Интерес к современным digital-продуктам и продакт-менеджменту.

Опыт постановки задач разработчикам, дизайнерам и аналитикам, любое практическое участие в разработке сайтов или мобильных приложений несомненно будут плюсом.

Дополнительным плюсом будут базовые знания SQL и ключевых принципов web-разработки или разработки мобильных приложений для iOS/Android.

Готовность быстро учиться и не бояться нового.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии. Дополни свое сопроводительное письмо ответами на вопросы: какие две вещи на Sports.ru ты хочешь сделать лучше? Почему ты выбрал(а) именно их? Как мы можем их улучшить?

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный график работы. Пару дней в неделю можно будет работать из дома.

Пару дней в неделю можно будет работать из дома. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же: