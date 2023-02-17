Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас мы ищем сильного ios-разработчика в нашу команду мобильной разработки.

Средняя ежемесячная аудитория Sports.ru составляет более 25 млн уникальных активных пользователей, из них около миллиона приходится на мобильные приложения. При этом приложения генерируют больше половины всех просмотров. Именно поэтому мы видим чрезвычайную важность в увеличении аудитории наших мобильных проектов, повышении их качества и, как следствие, развитии собственной мобильной разработки.

Наш новый стек: Swift, MVVM + Combine, SwiftUI + UI Kit, Apollo GraphQL + Moya, Needle, XcodeGen, SwiftLint, Pods, Stencil + Sourcery, Generamba. На бекенде все новое API по протоколу GraphQL. Jira используем для задач, Confluence для документации, Gitlab для кода.

С нами ты будешь:

Разрабатывать новое приложение Sports.ru, заниматься написанием проекта с ранней стадии.

Участвовать в выстраивании кросс-командных процессов, в т.ч. Code Review, определении Code Style.

Заниматься настройкой и развитием CI/CD.

Принимать участие в расширении команды.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

У тебя есть опыт разработки iOS от 3-х лет. Ты хорошо понимаешь платформу iOS и основные фреймворки.

Ты следуешь современным технологиям и непрерывно прогрессируешь в своих навыках.

Понимаешь, когда и какие технологии/решения применять. Отлично, если у тебя есть опыт проектирования приложений с нуля.

Знаешь, как писать масштабируемый, поддерживаемый и тестируемый код.

Ты понимаешь особенности работы с Git и умеешь писать unit-тесты.

Будет здорово, если ты умеешь настраивать CI/CD, работал(а) с Fastlane, умеешь писать UI и интеграционные тесты.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru , либо пиши напрямую нашему рекрутеру в телеграм.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании.

Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация фитнеса и курсов английского языка .

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация . Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же: