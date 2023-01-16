Вакансия Frontend Developer

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Большая и важная история для Sports.ru – наши спецпроекты, созданием которых занимается отдельная команда внутри компании.

Сейчас мы ищем frontend-разработчика в это направление. У нас в работе множество разнообразных задач на любой вкус: разработка админок, тестов и квизов, мини-игр, имиджевых проектов и даже самых настоящих игр на PlayCanvas или Unity. Поскольку мы работаем с разными форматами, у нас нет строгого стека технологий, но мы придерживаемся Vue3, Vite, Pinia, Node.js и MySQL.

С нами ты будешь:

Разрабатывать на JS игры и спецпроекты, а также админки к ним.

Участвовать в декомпозиции и оценке задач.

Дополнять и поддерживать кодовую базу.

Участвовать в мозговых штурмах и придумывать идеи для наших спецпроектов.

Принимать активное участие в стендапах, код-ревью и брифингах по новым и текущим проектам.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Знание нативного HTML, CSS и JS.

Умение быстро и качественно верстать нетривиальные макеты.

Желание разбираться в новых для себя технологиях.

Готовность решать нестандартные задачи, ответы на которые не всегда получится найти в Интернете.

Будет здорово, если у тебя уже есть опыт работы с Vue3 и Node.js.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru , либо пиши напрямую нашему рекрутеру в телеграм.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании.

Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация фитнеса и курсов английского языка .

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация . Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также: