Вакансия Frontend Developer
Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Большая и важная история для Sports.ru – наши спецпроекты, созданием которых занимается отдельная команда внутри компании.
Сейчас мы ищем frontend-разработчика в это направление. У нас в работе множество разнообразных задач на любой вкус: разработка админок, тестов и квизов, мини-игр, имиджевых проектов и даже самых настоящих игр на PlayCanvas или Unity. Поскольку мы работаем с разными форматами, у нас нет строгого стека технологий, но мы придерживаемся Vue3, Vite, Pinia, Node.js и MySQL.
С нами ты будешь:
- Разрабатывать на JS игры и спецпроекты, а также админки к ним.
- Участвовать в декомпозиции и оценке задач.
- Дополнять и поддерживать кодовую базу.
- Участвовать в мозговых штурмах и придумывать идеи для наших спецпроектов.
- Принимать активное участие в стендапах, код-ревью и брифингах по новым и текущим проектам.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Знание нативного HTML, CSS и JS.
- Умение быстро и качественно верстать нетривиальные макеты.
- Желание разбираться в новых для себя технологиях.
- Готовность решать нестандартные задачи, ответы на которые не всегда получится найти в Интернете.
- Будет здорово, если у тебя уже есть опыт работы с Vue3 и Node.js.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru, либо пиши напрямую нашему рекрутеру в телеграм.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня. Для сотрудников, посещающих офис, действует компенсация фитнеса и курсов английского языка.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:
- Короткое HR-интервью на 20 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
- Техническое собеседование максимум на 1,5 часа, где мы не будем грузить тебя абстрактными задачками.
- И финальное интервью с СТО, руководителем направления и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.