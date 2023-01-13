Вакансия Специалист по КДП в единственном лице

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ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Мы ищем специалиста для ведения кадрового делопроизводства в полном объеме в единственном лице.

Поле деятельности не очень большое:

2 российских юридических лица,

160 штатных сотрудников,

парочка иностранцев,

две сотни внештатников, но этим занимается почти полностью бухгалтерия,

десяток сотрудников в казахском юридическом лице, но документами этих людей занимаются местные бухгалтеры.

Для нас кадровик – это не классический сотрудник бэкофиса, а продолжение HR. Поэтому при желании мы готовы помочь с ростом в сторону C&B.

О задачах:

Оформление приемов, переводов, увольнений, ведение личных дел.

Оформление отпусков и составление графика отпусков.

Ведение табеля учета рабочего времени.

Составление штатного расписания и внесение в него изменений.

Составление служебных записок о премировании и организация наличия подписанных приказов о премировании.

Выдача сотрудникам запрашиваемых справок с работы и копий трудовых.

Постановка и снятие с миграционного учета принятых и уволенных сотрудников.

Сдача отчетности в госорганы.

Контроль актуальности ЛНА.

Отслеживание изменений в законодательстве РФ.

Администрирование проекта по ДМС.

Ведение проекта по охране труда и СОУТ.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Опыт работы единственным специалистом по КДП в компании.

Релевантный практический опыт по большинству из описанных выше задач.

Неравнодушие и искренний интерес к своей профессии, сообразительность и абсолютная ответственность.

Развитые коммуникационные навыки, умение находить общий язык с самыми разными людьми.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный график работы. Пару дней в неделю можно будет работать из дома.

Пару дней в неделю можно будет работать из дома. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же: