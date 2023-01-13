Вакансия Специалист по КДП в единственном лице
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ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Мы ищем специалиста для ведения кадрового делопроизводства в полном объеме в единственном лице.
Поле деятельности не очень большое:
- 2 российских юридических лица,
- 160 штатных сотрудников,
- парочка иностранцев,
- две сотни внештатников, но этим занимается почти полностью бухгалтерия,
- десяток сотрудников в казахском юридическом лице, но документами этих людей занимаются местные бухгалтеры.
Для нас кадровик – это не классический сотрудник бэкофиса, а продолжение HR. Поэтому при желании мы готовы помочь с ростом в сторону C&B.
О задачах:
- Оформление приемов, переводов, увольнений, ведение личных дел.
- Оформление отпусков и составление графика отпусков.
- Ведение табеля учета рабочего времени.
- Составление штатного расписания и внесение в него изменений.
- Составление служебных записок о премировании и организация наличия подписанных приказов о премировании.
- Выдача сотрудникам запрашиваемых справок с работы и копий трудовых.
- Постановка и снятие с миграционного учета принятых и уволенных сотрудников.
- Сдача отчетности в госорганы.
- Контроль актуальности ЛНА.
- Отслеживание изменений в законодательстве РФ.
- Администрирование проекта по ДМС.
- Ведение проекта по охране труда и СОУТ.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Опыт работы единственным специалистом по КДП в компании.
- Релевантный практический опыт по большинству из описанных выше задач.
- Неравнодушие и искренний интерес к своей профессии, сообразительность и абсолютная ответственность.
- Развитые коммуникационные навыки, умение находить общий язык с самыми разными людьми.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- Гибридный график работы. Пару дней в неделю можно будет работать из дома.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же:
- Короткое HR-интервью на 20 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
- Собеседование с HRD и специалистом по КДП примерно на час.
- Финальное собеседование с генеральным директором компании.