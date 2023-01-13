Вакансия Junior Account Manager

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

В команду проектов Sports.ru Казахстан и Бомбардир.ру мы ищем младшего аккаунт-менеджера, который будет помогать запускать рекламные активации, общаться с рекламодателями и делать рекламу в спорте лучше. Это могут быть не только баннеры, но и спецпроекты, нативные интеграции, ситуативные кампании в соцсетях, коммуникационные стратегии и другие большие идеи.

Sports.ru Казахстан – это топ-3 спортивных медиа в стране и 1,5 млн пользователей ежемесячно. Мы работаем с главными клиентами региона и хотим кратно вырасти в 2023 году.

Бомбардир.ру – это side-проект компании Sports.ru, который стремительно растет и набирает обороты. Это одно из первых российских медиа о российском футболе с аудиторией 2 млн человек.

С нами ты будешь:

Участвовать в ведении коммерческих проектов Sports.ru Казахстан и Бомбардир.ру – медийной и нативной рекламы, спецпроектов, рекламы в соцсетях.

Работать с рекламной системой AdFox.

Заниматься медиапланированием, подготовкой презентаций и коммерческих предложений для клиентов.

Анализировать продуктивность размещений, прорабатывать гипотезы по улучшению эффективности рекламы.

Вести отчетность и внутреннюю документацию по проектам.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Ты интересуешься рекламой в digital и представляешь, как примерно устроен рекламный рынок.

Глубоко погружен(а) в спортивную повестку.

Грамотно пишешь и разговариваешь, а также обладаешь усидчивостью и внимательностью для выполнения рутинных задач.

Не теряешься в базовом софте: Excel, PowerPoint / Keynote, Word, Google Docs.

Умеешь работать в режиме многозадачности — придется делать разноплановые задачи сразу по нескольким проектам.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. У нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный график работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.

Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес с английским можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также. Тебя ждет: