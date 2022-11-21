Вакансия Mobile QA Engineer

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас мы ищем QA инженера, который сможет усилить нашу команду своей экспертизой в тестировании мобильных приложений. Под капотом у нас: Vue.js + SSR + Golang + GraphQL для новых сервисов, а для легаси — ванильный JS на фронте и PHP + Perl на бэке. Для автоматизации мы используем Playwright, а также Locust и JMeter для нагрузки. Документацию ведём в TestIT, а баги заводим в YouTrack. Для мобильных устройств используем Browserstack.

С нами ты будешь:

Осуществлять проверку задач на платформах iOS и Android: проводить приёмочное тестирование и последующий регресс в составе релиз-кандидата.

Заводить баги, поступающие из багрепортов от техподдержки, и контролировать их исправление.

Заниматься оценкой задач.

Активно взаимодействовать с командами разработки.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Опыт в сфере тестирования мобильных приложений от 2-х лет.

Ты умеешь работать с основными инструментами мобильной разработки: Android Studio/X-code.

Опыт использования снифферов (Charles/Fiddler).

У тебя есть опыт работы с Postman.

Ты знаком с инструментами для CI/CD.

Здорово, если у тебя есть опыт тестирования web-приложений (front + back).

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru , либо пиши напрямую нашему рекрутеру в телеграм.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании.

Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему “простые” люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также: