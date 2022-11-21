Вакансия Mobile QA Engineer
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ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Сейчас мы ищем QA инженера, который сможет усилить нашу команду своей экспертизой в тестировании мобильных приложений. Под капотом у нас: Vue.js + SSR + Golang + GraphQL для новых сервисов, а для легаси — ванильный JS на фронте и PHP + Perl на бэке. Для автоматизации мы используем Playwright, а также Locust и JMeter для нагрузки. Документацию ведём в TestIT, а баги заводим в YouTrack. Для мобильных устройств используем Browserstack.
С нами ты будешь:
- Осуществлять проверку задач на платформах iOS и Android: проводить приёмочное тестирование и последующий регресс в составе релиз-кандидата.
- Заводить баги, поступающие из багрепортов от техподдержки, и контролировать их исправление.
- Заниматься оценкой задач.
- Активно взаимодействовать с командами разработки.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Опыт в сфере тестирования мобильных приложений от 2-х лет.
- Ты умеешь работать с основными инструментами мобильной разработки: Android Studio/X-code.
- Опыт использования снифферов (Charles/Fiddler).
- У тебя есть опыт работы с Postman.
- Ты знаком с инструментами для CI/CD.
- Здорово, если у тебя есть опыт тестирования web-приложений (front + back).
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru, либо пиши напрямую нашему рекрутеру в телеграм.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- Удобный формат работы. Ты можешь работать полностью удаленно, при этом есть возможность посещать наш уютный офис в центре Москвы при желании.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему “простые” люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:
- Короткое HR-интервью на 20 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
- Техническое собеседование максимум на 1,5 часа, где мы не будем грузить тебя абстрактными задачками.
- И финальное интервью с СТО и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.