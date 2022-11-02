Вакансия Marketing Project Manager

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас мы ищем менеджера проектов в отдел маркетинга для ведения проектов в нескольких направлениях, связанных со спортивным маркетингом, коммерцией и спортивными медиа. Основной фокус будет на проектах, связанных с медиафутболом, но и общемаркетинговых проектов будет достаточно.

С нами ты будешь:

Продюсировать новые проекты и следить за их реализацией, а также вести действующие контракты со спортивными организациями.

Вести переговоры, развивать отношения с новыми и текущими партнерами.

Заниматься общемаркетинговыми проектами Sports.ru в рамках развития бренда и выстраивания взаимоотношений с клубами и правообладателями.

Взаимодействовать с отделом продаж, креативной студией и другими командами внутри Sports.ru.

Заниматься PR, охватным маркетингом (в т.ч. креативом как его составляющей).

Работать с аналитическими данными.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Релевантный опыт ведения маркетинговых проектов: ты можешь вести несколько больших проектов одновременно.

Живой ум, целеустремленность, ответственность и навыки тайм-менеджмента.

Умение делать качественные презентации.

Способность работать с аналитическими данными: ты понимаешь ключевые метрики эффективности для рекламы, хорошо владеешь Excel.

Будет здорово, если ты глубоко погружен(а) в спортивную повестку.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. У нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Гибридный график работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.

Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также. Тебя ждет: