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Вакансия Marketing Project Manager

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Работа в Sports.ru
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«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас мы ищем менеджера проектов в отдел маркетинга для ведения проектов в нескольких направлениях, связанных со спортивным маркетингом, коммерцией и спортивными медиа. Основной фокус будет на проектах, связанных с медиафутболом, но и общемаркетинговых проектов будет достаточно.

С нами ты будешь:

  • Продюсировать новые проекты и следить за их реализацией, а также вести действующие контракты со спортивными организациями.
  • Вести переговоры, развивать отношения с новыми и текущими партнерами.
  • Заниматься общемаркетинговыми проектами Sports.ru в рамках развития бренда и выстраивания взаимоотношений с клубами и правообладателями.
  • Взаимодействовать с отделом продаж, креативной студией и другими командами внутри Sports.ru.
  • Заниматься PR, охватным маркетингом (в т.ч. креативом как его составляющей).
  • Работать с аналитическими данными. 

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

  • Релевантный опыт ведения маркетинговых проектов: ты можешь вести несколько больших проектов одновременно. 
  • Живой ум, целеустремленность, ответственность и навыки тайм-менеджмента. 
  • Умение делать качественные презентации.
  • Способность работать с аналитическими данными: ты понимаешь ключевые метрики эффективности для рекламы, хорошо владеешь Excel.
  • Будет здорово, если ты глубоко погружен(а) в спортивную повестку. 

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

  • Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. У нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
  • Гибридный график работы. Нам бы хотелось видеть коллег живьем в нашем офисе в центре Москвы, но иногда можно будет работать удаленно.
  • ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.
  • Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
  • В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

  • У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
  • Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
  • Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
  • Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.

Не просто коллег, а сообщество:

  • Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.
  • У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также. Тебя ждет:

  • Собеседование с потенциальным руководителем максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.
  • Тестовое задание, которое поможет нам понять твои практические навыки.
  • И финальное интервью с руководителем отдела маркетинга и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.