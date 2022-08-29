Вакансия Специалист технической поддержки

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ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Сейчас мы ищем специалиста в команду Helpdesk. Основная работа будет состоять в поддержке офисной техники, по необходимости нужно будет заниматься ее выбором и закупкой. Преимущественно у нас используются макбуки, но также есть небольшое количество стационарных компьютеров на Windows. А еще у нас периодически появляются нетипичные задачи, такие как организация видеотрансляций или настройка новенькой приставки.
С нами ты будешь:
- Заниматься организацией рабочих мест (подбор, закупка, настройка оборудования).
- Работать с ЛВС в части подключения и диагностики устройств, а также устранения неисправностей.
- Вести учет расходных материалов и проводить инвентаризации.
- Заниматься обслуживанием оргтехники (подключение, замена/заправка картриджей).
- Осуществлять поддержку пользователей в работе с ОС Windows и MacOS, а также администрировать их учетные записи.
- Организовывать отправку используемой техники в сервисный центр.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Мы ожидаем, что у тебя есть релевантный опыт работы.
- Ты знаешь Windows и Mac OS X на уровне опытного пользователя.
- Хорошо разбираешься в технике и сможешь выбирать лучшие варианты в соотношении цены и качества.
Если все это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же:
- Короткое HR-интервью на 20 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
- Собеседование с потенциальным руководителем максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.
- Финальное интервью с СTО и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.