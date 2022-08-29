Вакансия Специалист технической поддержки

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас мы ищем специалиста в команду Helpdesk. Основная работа будет состоять в поддержке офисной техники, по необходимости нужно будет заниматься ее выбором и закупкой. Преимущественно у нас используются макбуки, но также есть небольшое количество стационарных компьютеров на Windows. А еще у нас периодически появляются нетипичные задачи, такие как организация видеотрансляций или настройка новенькой приставки.

С нами ты будешь:

Заниматься организацией рабочих мест (подбор, закупка, настройка оборудования).

Работать с ЛВС в части подключения и диагностики устройств, а также устранения неисправностей.

Вести учет расходных материалов и проводить инвентаризации.

Заниматься обслуживанием оргтехники (подключение, замена/заправка картриджей).

Осуществлять поддержку пользователей в работе с ОС Windows и MacOS, а также администрировать их учетные записи.

Организовывать отправку используемой техники в сервисный центр.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Мы ожидаем, что у тебя есть релевантный опыт работы.

Ты знаешь Windows и Mac OS X на уровне опытного пользователя.

Хорошо разбираешься в технике и сможешь выбирать лучшие варианты в соотношении цены и качества.

Если все это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же: