Вакансия SEO-специалист

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Мы расширяем команду SEO и находимся в поисках специалистов уровня Middle и Junior, чтобы усилить присутствие Sports.ru в топах поисковой выдачи.

С нами ты будешь:

Участвовать в составлении и доработке стратегии продвижения и развития сайта.

Составлять рекомендации по изменению сайта для улучшения индексации, привлечения трафика, роста конверсии.

Оперативно реагировать на изменения алгоритмов поисковых систем.

Отслеживать результаты и работать с отчетностью.

Взаимодействовать с командой разработчиков, продакт-менеджеров и других участников проекта.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Опыт работы по продвижению средних и крупных проектов, крайне желательно наличие портфолио (запросы, трафик, примеры работ).

Знание принципов ранжирования сайтов в поисковых системах Google и Яндекс.

Знание систем интернет-статистики сайта и веб-аналитики.

Понимание основных инструментов интернет-маркетинга.

Опыт работы с кабинетами поисковых систем и сервисами автоматизации.

Для уровня Middle – уверенное владение Excel (знаешь формулы/макросы/сводные таблицы).

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. Удобный тебе формат работы. Ты можешь выбрать, как тебе будет комфортнее: работать из офиса, гибридно или на полной удалёнке.

Ты можешь выбрать, как тебе будет комфортнее: работать из офиса, гибридно или на полной удалёнке. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также: