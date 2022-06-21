Вакансия Junior SMM-менеджер в Креативную студию «Сирена»

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.
Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Сейчас мы ищем увлеченного SMM-менеджера в нашу Креативную студию. Студия «Сирена» – команда внутри Sports.ru, которая на 90% занимается работой с партнерскими (спонсорскими) материалами и на 10% – проектами, где заказчиком выступают другие отделы: редакция, маркетинг, продукт. Партнерским материалом может быть как интерактивный баннер на десктопе, так и сложносоставный лендинг с играми и анимацией.
Вот некоторые примеры того, что у нас получается:
С нами ты будешь:
- Вести аккаунты студии в социальных сетях.
- Увеличивать аудитории социальных сетей с помощью таргетированной рекламы, коллабораций и любых других механизмов.
- Анонсировать спецпроекты и другие продукты студии в социальных сетях Sports.ru.
- Находить и внедрять новые форматы в социальных сетях.
- Участвовать в мозговых штурмах и взаимодействовать с маркетингом и редакцией.
- Работать с рекламными кабинетами Яндекс, ВКонтакте и другими.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- У тебя есть релевантный опыт и ты знаешь, как устроено продвижение в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, TikTok и т.д.
- Владеешь Photoshop, Figma или любым другим графическим редактором.
- Креативно подходишь к решению задач.
- Глубоко погружен(-а) в спортивную повестку.
- Следишь за тем, что происходит в социальных сетях и на рынке рекламы и знаешь, какие кейсы и тренды появляются в маркетинге.
- Перфекционист с высоким уровнем грамотности – не пропустишь ни одной ошибки или опечатки.
Если все это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. У нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- К посещению офиса также относимся лояльно. Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также. Тебя ждет:
- Тестовое задание, которое поможет нам понять твои базовые навыки.
- Собеседование с потенциальным руководителем максимум на час, где мы поговорим про твой опыт и про наши задачи.
- И финальное интервью с руководителем Креативной студии и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.