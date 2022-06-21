Вакансия Junior SMM-менеджер в Креативную студию «Сирена»

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас мы ищем увлеченного SMM-менеджера в нашу Креативную студию. Студия «Сирена» – команда внутри Sports.ru, которая на 90% занимается работой с партнерскими (спонсорскими) материалами и на 10% – проектами, где заказчиком выступают другие отделы: редакция, маркетинг, продукт. Партнерским материалом может быть как интерактивный баннер на десктопе, так и сложносоставный лендинг с играми и анимацией.

Вот некоторые примеры того, что у нас получается:

С нами ты будешь:

Вести аккаунты студии в социальных сетях.

Увеличивать аудитории социальных сетей с помощью таргетированной рекламы, коллабораций и любых других механизмов.

Анонсировать спецпроекты и другие продукты студии в социальных сетях Sports.ru.

Находить и внедрять новые форматы в социальных сетях.

Участвовать в мозговых штурмах и взаимодействовать с маркетингом и редакцией.

Работать с рекламными кабинетами Яндекс, ВКонтакте и другими.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

У тебя есть релевантный опыт и ты знаешь, как устроено продвижение в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, TikTok и т.д.

Владеешь Photoshop, Figma или любым другим графическим редактором.

Креативно подходишь к решению задач.

Глубоко погружен(-а) в спортивную повестку.

Следишь за тем, что происходит в социальных сетях и на рынке рекламы и знаешь, какие кейсы и тренды появляются в маркетинге.

Перфекционист с высоким уровнем грамотности – не пропустишь ни одной ошибки или опечатки.

Если все это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. У нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. К посещению офиса также относимся лояльно. Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против.

Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также. Тебя ждет: