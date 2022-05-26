Sports.ru в поисках Backend и Frontend-разработчиков. Рассказываем про задачи и условия для каждой должности

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.

За всем этим стоит уже далеко не маленькое IT-направление внутри Sports.ru, сейчас оно насчитывает более 40 человек. У нас есть полноценные команды бэкенда, фронтенда, QA и DevOps. В прошлом году мы рассказывали Хабру, как у нас устроены процессы разработки и какие технологии мы используем, а также, что с условиями, графиком работы и процессом найма. Конечно, мы не стоим на месте, и с момента написания статьи в разработке произошли некоторые изменения: например, команда стала более распределенной, процессы удобнее, а стек – еще свежее. Однако, базово всё в статье осталось актуальным и из нее можно узнать многое о жизни IT-направления.

Мы хотим развивать Sports.ru как IT-продукт еще быстрее и качественнее, поэтому сейчас ищем пополнение в наши команды фронтенда и бэкенда.

Переходи по ссылкам ниже и читай подробности про каждую из позиций: внутри подробно описан стек, задачи и условия работы.

Backend Golang Developer в основную продуктовую команду бэкенда. Команда занимается всем, что связано с редакционным и пользовательским контентом на сайте: новости, посты в блогах, комментарии, картинки, рейтинги. Рассматриваем кандидатов уровня middle+ и выше.

Backend Golang Developer в команду статистики. Проект статистики — один из самых молодых в Sports.ru, поэтому здесь нет legacy и распиливания монолитов и используется исключительно микросервисная архитектура. Вакансия для кандидатов уровня middle и выше.

Frontend Developer. Команда фронтенда занимается развитием контентной части сайта (новости, блоги и посты), статистической (статистика по разным видам спорта, в том числе и киберспорт), пользовательским контентом и, конечно же, монетизацией. Наш основной фреймворк – Vue.js. Ждем тебя, если твой уровень middle или выше, и ты работал(а) с любым современным фреймворком – React/Vue/Angular.

Чтобы откликнуться на любую из вакансий, пиши на почту: jobs@sports.ru, либо напрямую в телеграм нашему рекрутеру.