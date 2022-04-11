Вакансия Backend Golang Developer

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас мы ищем сильного Golang-разработчика в основную продуктовую команду бэкенда, в сфере ответственности которой всё, что связано с редакционным и пользовательским контентом на сайте: новости, посты в блогах, комментарии, картинки, рейтинги. Это едва ли не самое важное, что делает наш сайт топовым спортивным СМИ, а значит для разработчиков является особым челленджем – даже в условиях пиковых нагрузок (40k rps) мы должны обеспечивать бесперебойную работу всех сервисов.

Мы используем актуальные версии Golang, в выборе библиотек ограничиваемся только здравым смыслом. В команде есть экспертиза по PHP и Perl для поддержки старых проектов. Запускаем код в Docker-контейнерах под управлением Kubernetes, храним в Gitlab, где настроена вся автоматика CI/CD. Для дистрибуции приложений используем Werf. Данные храним в PostgreSQL и MySQL, активно используем Redis. Между сервисами данные передаём с помощью RabbitMQ. Мониторим производительность, ловим ошибки и читаем логи в ELK и Sentry.

С нами ты будешь:

Проектировать микросервисную архитектуру и разрабатывать продуктовые фичи на Golang.

Оптимизировать производительность сервисов на разных этапах обработки запроса (сетевые взаимодействия и запросы в БД).

Настраивать интеграцию с внешними сервисами поставщиков данных.

Сокращать техдолг и поддерживать существующий код на Go.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Опыт коммерческой разработки на Go от 2 лет. Круто, если вдобавок к этому у тебя есть опыт работы с другими языками хотя бы на уровне понимания чужого кода.

Хорошее знание SQL: ты не только отличаешь INNER JOIN от LEFT OUTER JOIN, но и умеешь читать результаты EXPLAIN.

Опыт написания тестов и понимание их ценности.

Опыт работы с gRPC и/или GraphQL. Здорово, если ты имел(а) дело с высоконагруженными системами.

Также будет плюсом, если у тебя был опыт работы с микросервисами или есть желание развиваться в этом направлении.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. К посещению офиса также относимся лояльно . Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против.

. Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему “простые” люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также: