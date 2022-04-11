Вакансия Backend Golang Developer

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Сейчас мы ищем сильного Golang-разработчика в основную продуктовую команду бэкенда, в сфере ответственности которой всё, что связано с редакционным и пользовательским контентом на сайте: новости, посты в блогах, комментарии, картинки, рейтинги. Это едва ли не самое важное, что делает наш сайт топовым спортивным СМИ, а значит для разработчиков является особым челленджем – даже в условиях пиковых нагрузок (40k rps) мы должны обеспечивать бесперебойную работу всех сервисов.
Мы используем актуальные версии Golang, в выборе библиотек ограничиваемся только здравым смыслом. В команде есть экспертиза по PHP и Perl для поддержки старых проектов. Запускаем код в Docker-контейнерах под управлением Kubernetes, храним в Gitlab, где настроена вся автоматика CI/CD. Для дистрибуции приложений используем Werf. Данные храним в PostgreSQL и MySQL, активно используем Redis. Между сервисами данные передаём с помощью RabbitMQ. Мониторим производительность, ловим ошибки и читаем логи в ELK и Sentry.
С нами ты будешь:
- Проектировать микросервисную архитектуру и разрабатывать продуктовые фичи на Golang.
- Оптимизировать производительность сервисов на разных этапах обработки запроса (сетевые взаимодействия и запросы в БД).
- Настраивать интеграцию с внешними сервисами поставщиков данных.
- Сокращать техдолг и поддерживать существующий код на Go.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Опыт коммерческой разработки на Go от 2 лет. Круто, если вдобавок к этому у тебя есть опыт работы с другими языками хотя бы на уровне понимания чужого кода.
- Хорошее знание SQL: ты не только отличаешь INNER JOIN от LEFT OUTER JOIN, но и умеешь читать результаты EXPLAIN.
- Опыт написания тестов и понимание их ценности.
- Опыт работы с gRPC и/или GraphQL. Здорово, если ты имел(а) дело с высоконагруженными системами.
- Также будет плюсом, если у тебя был опыт работы с микросервисами или есть желание развиваться в этом направлении.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- К посещению офиса также относимся лояльно. Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему “простые” люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:
- Короткое HR-интервью на 20 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
- Техническое собеседование максимум на 1,5 часа, где мы не будем грузить тебя абстрактными задачками.
- И финальное интервью с СТО и HRD, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.